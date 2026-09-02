El presidente Bernardo Arévalo defiende el presupuesto 2027 y pide al Congreso que lo apruebe

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla desde un podio ante los medios de comunicación en un acto oficial. (Gobierno de Guatemala)

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El presidente Bernardo Arévalo defendió la presentación del presupuesto 2027 y pidió al Congreso que apruebe una propuesta con la que busca sostener en su último año de gobierno programas sociales, obras de infraestructura y expansión de servicios públicos que, según afirmó, ya muestran resultados en educación, salud, conectividad y desarrollo local.

Entre los datos que utilizó para justificar el proyecto, el mandatario señaló que más de 100 mil hogares ya cuentan con pisos saludables en 21 municipios del país y que esas localidades fueron declaradas libres de piso de tierra. También afirmó que la estrategia oficial llevó mejoras concretas a viviendas como filtros de agua, estufas ahorradoras y letrinas.

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La exposición se hizo en el Palacio Nacional antes de que el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos se dirigiera al Legislativo para entregar el documento. Arévalo sostuvo que, para su administración, el presupuesto no debe medirse solo por los montos asignados a cada institución, sino por su capacidad de transformar la vida de la población.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, estrecha la mano del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno vinculó el presupuesto con obras, escuelas y atención social

Como ejemplo de esa defensa, el presidente citó el caso de Sergio Pérez, agricultor de la aldea Morrito Conacaste en Jocotán, Chiquimula, cuya familia recibió mejoras habitacionales por medio de la estrategia intersectorial Mano a mano. Según explicó, esas intervenciones modificaron condiciones de salud y bienestar en el hogar.

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Arévalo añadió que, en el mismo municipio, el programa Rutas de Desarrollo intervino 93,5 kilómetros de rutas terciarias conectadas con la CA-11, entre Chiquimula y la frontera con Honduras. Dijo que esa red facilita el acceso a educación y salud, además de ampliar las posibilidades de comercio, movilización de productos y crecimiento de las economías locales.

En educación, afirmó que 28 mil escuelas en todo el país fueron remozadas durante los tres primeros años de gestión. Según su balance, tres de cada cuatro escuelas públicas ya recibieron mejoras y las restantes las obtendrán el próximo año.

El mandatario también aseguró que este año abrieron más de 600 nuevos institutos de educación secundaria diversificada. Sostuvo que esa expansión busca acercar la oferta educativa a jóvenes que antes debían recorrer mayores distancias o no tenían dónde continuar sus estudios.

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Para sostener esa ampliación, indicó que fueron contratados 40 mil nuevos maestros. Sumó a esa lista el programa Ciudadanía Digital, que desde agosto comenzó a llevar tabletas a institutos del país como parte de una incorporación gradual de tecnología en las aulas de la educación pública.

El presidente Bernardo Arévalo ofrece un mensaje oficial desde un podio de madera junto a la bandera de Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

Arévalo pidió a los diputados revisar la propuesta para su último año de mandato

El presidente presentó además el programa Becas por Nuestro Futuro como otra de las bases del presupuesto para 2027. Informó que ya fueron adjudicadas más de mil becas técnicas y universitarias en todo el territorio nacional para jóvenes que, de otro modo, habrían tenido dificultades para continuar sus estudios.

En salud, sostuvo que su Gobierno impulsa la apertura de 74 nuevos puestos y centros de salud en distintas comunidades. A la vez, defendió el abastecimiento de hospitales y centros sanitarios, con el argumento de que la infraestructura pierde utilidad si faltan medicinas o personal para atender a los pacientes.

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Arévalo incluyó en ese apartado a las farmacias Proam, que describió como la segunda cadena de farmacias más grande del país. Aseguró que venden medicamentos a una fracción del precio del mercado regular, sin subsidios, mediante compras estatales en volumen y venta a precio justo.

En infraestructura de mayor escala, el mandatario mencionó inversiones en movilidad, puertos y aeropuertos, además del proyecto de Metrorriel y del resurgimiento del tren. Dijo que son obras que no se habían visto en casi 50 años y que forman parte de una planificación de largo plazo.

Arévalo sostuvo además que instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo han valorado positivamente la marcha del país. Según dijo, Guatemala está a un paso de alcanzar el grado de inversión y registra el mayor crecimiento económico de la región en lo que va del año.

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Con ese balance, el presidente afirmó que la lección de su tercer año de gobierno es que “lo que funciona se debe fortalecer”.

Sobre esa base, pidió a los diputados conocer el contenido del presupuesto 2027 y construir consensos para aprobar un plan que, según su planteamiento, permita mantener inversión, servicios, modernización y oportunidades en el último tramo de su administración.