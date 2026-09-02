El Gobierno enviará un proyecto al Congreso para liberar de impuestos a la nuevas inversiones en rutas nacionales

Para el Gobierno, el impulso de la construcción es clave para la reactivación económica. (cvsa.com.ar)

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En el marco del plan para reactivar la construcción, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno impulsará un proyecto para eximir de impuestos las nuevas inversiones destinadas a de rutas nacionales.

Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la medida, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación una iniciativa para que no se cobren impuestos nacionales, provinciales ni municipales en los nuevos aportes de capital de las mencionadas vías.

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“Todo lo que es infraestructura de acá a dos años máximo va a ser completamente diferente. Por ejemplo, todos los tramos de los corredores viales van a estar en construcción a partir de octubre”, indicó Caputo en el evento Vientos de cambio que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro.

Y continuó: “Una cosa que vamos a hacer, y en la que estoy seguro de que contaremos con el apoyo de los gobernadores porque coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental, es proponer que toda inversión en 6.000 kilómetros sea a 0 impuesto nacional, provincial y municipal, de manera que se genere más incentivo, sea más barato todo este proceso de desarrollo y se haga más rápido.

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Luis Toto Caputo, ministro de Economía, durante su presentación y análisis económico en la ExpoEFI. (Maximiliano Luna)

Para el equipo económico, la explotación de la red vial a manos de privados es uno de los pilares para que la actividad económica tome impulso de cara al último cuatrimestre del año. De esta manera, se busca apuntalar la construcción, uno de los sectores que más cayó en los últimos dos años y medio.

En tal sentido, Caputo afirmó que el Gobierno licitará otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y avanzará en acuerdos con algunas provincias para transferirles la administración de determinados tramos. Según explicó, en algunos casos esas cesiones contemplarán esquemas de financiamiento, mientras que en otros no será posible aplicarlos.

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Las últimas adjudicaciones

La semana pasada, el Ministerio de Economía oficializó la concesión a privados de ocho corredores de rutas nacionales por 20 años. La medida forma parte de la privatización de Corredores Viales S.A. y se publicó en la resolución 1379/2026 del Boletín Oficial.

“Adjudicamos la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: más de 3.900 km de rutas nacionales, distribuidos en 8 tramos estratégicos, con inversión 100% privada”, había explicado Caputo días antes.

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Según precisó el funcionario nacional, los corredores atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.

Los contratos incluyen la ejecución de obras, la operación y administración de las rutas, además de tareas de reparación, ampliación, preservación y mantenimiento. También contemplan servicios para los usuarios y actividades complementarias que generen ingresos adicionales, bajo el sistema de concesión de obra pública con peaje.

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Los segmentos adjudicados corresponden a los corredores Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, incluidos en la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.

El Gobierno ya asignó más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en 16 tramos. (cvsa.com.ar)

Con estas adjudicaciones, el Gobierno indicó que ya asignó más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en 16 tramos. Caputo afirmó que por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito del país y señaló que las obras en la totalidad de los segmentos comenzarán en octubre.

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Las primeras dos etapas

El proceso de concesiones comenzó por el decreto 97/2025, dictado en febrero del año pasado, que autorizó la privatización total de Corredores Viales y habilitó al Ministerio de Economía a llevar adelante las licitaciones.

Ya en enero de 2026, el Gobierno nacional formalizó la firma del primer contrato de posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esos 741 kilómetros atraviesan varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y reúnen parte de los corredores más utilizados por el transporte de cargas con destino a puertos e intercambios regionales.

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Las siguientes adjudicaciones se fueron dando en forma escalonada a lo largo de los meses siguientes. En mayo, por ejemplo, el Gobierno adjudicó dos tramos de la Etapa II-A. En concreto, el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado al consorcio conformado por Concret Nor S.A. Marcalba S.A., POSE S.A. y Coarco S.A. Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de Electromecánicas del Oeste S.A.