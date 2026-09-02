No vuelvas a perder tu pasaporte: Android lanza función para recordar dónde dejas objetos importantes

Android agregará una función para que encontrar objetos importantes sea más fácil. REUTERS/Brendan McDermid

Guardar

No volverás a perder de vista un pasaporte, una billetera u otro objeto importante: Google estrenó una función para ubicar objetos que permite guardar en el celular Android el lugar donde quedaron, incluso si no tienen una etiqueta de rastreo.

La herramienta estará disponible en equipos con Android 16+, en los países donde estén disponibles Gemini y Find Hub. Permitirá indicarle al asistente dónde se guardó un objeto, como un pasaporte o una llave de repuesto, para registrar esa ubicación en Find Hub y añadir una foto si es necesario.

PUBLICIDAD

Según el blog oficial de Google, el usuario podrá decir: “Hey Google, recuerda en Find Hub que dejé mi pasaporte en el cajón de mi habitación”. Cuando necesite encontrarlo, podrá preguntarle a Gemini por su ubicación o consultar la pestaña de objetos recordados dentro de Find Hub.

Es necesario que el celular sea Android 16, por lo menos. (Google)

Google anunció esta y otras cuatro funciones para Android en su Android Drop de septiembre. Las novedades incluyen una herramienta para reducir el mareo por movimiento en el auto, asistencia visual con Gemini, notas compartidas en Google Messages y temas personalizados para cada chat.

PUBLICIDAD

Motion Assist para reducir el mareo por movimiento

Motion Assist está diseñada para reducir el mareo por movimiento mientras se usa el teléfono desde el asiento del acompañante de un vehículo.

El sistema agrega una superposición de burbujas en la pantalla que se mueve con el vehículo. La función busca compensar la diferencia entre lo que ven los ojos y el desplazamiento durante el trayecto.

PUBLICIDAD

Las burbujas aparecen cuando el celular se encuentra en un carro en movimiento. (Google)

Google indicó que Motion Assist podrá activarse de forma automática, añadirse a los Ajustes rápidos y personalizarse en forma, color y opacidad. Estará disponible en teléfonos con Android 17.

Guided vision para describir lo que muestra la cámara

La función Guided vision fue desarrollada “para y con” comunidades de personas ciegas y con baja visión. Al compartir la cámara en Gemini Live, el sistema podrá describir lo que hay delante del usuario.

PUBLICIDAD

La herramienta podrá ayudar en tareas como leer letra pequeña en la etiqueta de un alimento, pedir comida desde un menú en un restaurante con poca luz o identificar objetos del hogar.

Gemini puede guiar a ubicar elementos de un estante. (Google)

Si la cámara no está bien alineada, la respuesta por voz indicará cómo reencuadrar, mover el teléfono o centrar un objeto. Google explicó que Guided vision podrá añadirse a los accesos directos de accesibilidad o activarse desde TalkBack o la configuración de la aplicación de Gemini.

PUBLICIDAD

Google anunció que Guided vision llegará “pronto” a teléfonos con Android 9+ en los países donde Gemini esté disponible.

La compañía aclaró que la herramienta puede cometer errores y que no fue concebida como dispositivo médico, ayuda de movilidad ni sustituto de guías para desplazamientos seguros.

PUBLICIDAD

Tampoco debe utilizarse para la navegación ni para detectar obstáculos.

La adición de Keep en los mensjes de Google ayudar a compartir listas de una forma más dinámica. (Google)

Google Keep dentro de Google Messages

Google también anunció que algunas herramientas ya comenzaron su despliegue, como la integración de Google Keep en Google Messages y los temas de chat.

La integración con Keep permitirá crear, compartir y editar listas de compras o notas de viaje sin salir de una conversación.

Para utilizarla, habrá que tocar el ícono “+” en Google Messages e insertar Google Keep dentro del chat.

Esta nueva función contribuye a la personalización de los mensajes de Google. (Google)

Chat theme para personalizar cada conversación

Google Messages sumará Chat theme, una opción para personalizar cada conversación con un fondo y una paleta de colores.

El usuario podrá elegir un fondo de pantalla o usar una foto personal. Las burbujas de texto se ajustarán automáticamente, aunque también será posible modificar los colores de forma manual.

PUBLICIDAD

Según la entrada firmada por Erik Kay, vicepresidente de ingeniería para Android Core Platform, esta función ya está disponible en Google Messages.

Es una opción para asignar estilos distintos a cada chat con una imagen de vacaciones, un tema asociado a una amistad u otra fotografía elegida por el usuario.

PUBLICIDAD