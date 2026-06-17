Android 17 inicia su despliegue global con ventanas flotantes, mayor privacidad y novedades para plegables

La privacidad y la seguridad han sido prioridades en el desarrollo de Android 17.

El lanzamiento global de Android 17 ya es una realidad. Menos de un mes después de su presentación oficial durante el evento Google I/O 2026, la nueva versión del sistema operativo móvil ha comenzado a llegar a los dispositivos Pixel. Esta actualización trae consigo ventanas flotantes, controles mejorados de privacidad, funciones específicas para dispositivos plegables y una serie de herramientas que marcan el rumbo del ecosistema Android para el año.

El despliegue no solo introduce mejoras visuales y de uso, sino que también refuerza la protección y la gestión inteligente del teléfono, aunque muchas de las funciones anunciadas llegarán de forma progresiva y no todas estarán disponibles desde el primer día.

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Novedades de Android 17: ventanas flotantes y multitarea avanzada

Uno de los cambios más notables en Android 17 es la introducción de ‘App Bubbles’, una evolución de las burbujas flotantes utilizadas en aplicaciones de mensajería. Ahora, cualquier aplicación puede convertirse en una ventana flotante al mantener presionado su icono en la pantalla principal del dispositivo.

Uno de los cambios más notables en Android 17 es la introducción de ‘App Bubbles’. Europa Press

Esto permite mantener abiertas varias apps como notas, mapas o vídeos, que se superponen a otras aplicaciones sin interrumpir el trabajo o el entretenimiento del usuario.

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En tablets y dispositivos plegables, las burbujas alcanzan un nuevo nivel de utilidad. Estas ventanas pueden anclarse en una barra ubicada en la parte inferior de la pantalla, facilitando el cambio entre tareas y optimizando la multitarea para formatos de pantalla más grandes. Con este sistema, los usuarios tienen un control más intuitivo y flexible sobre sus aplicaciones abiertas.

Android 17 también introduce el ‘Foldable Gaming Mode’, una función pensada para teléfonos y tabletas plegables. Cuando se activa en un Pixel Fold, la pantalla se divide en dos mitades iguales: la parte superior muestra el juego y la inferior se transforma en un mando personalizable.

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Android 17 ya está disponible en su versión estable solo para teléfonos Pixel de Google. REUTERS/Brendan McDermid

Este modo, junto con el nuevo mapeo de botones para mandos externos, está dirigido a quienes buscan una experiencia de juego portátil adaptada a los dispositivos más innovadores del mercado.

Mejoras de privacidad y protección en Android 17

La privacidad y la seguridad han sido prioridades en el desarrollo de Android 17. Entre las nuevas funciones se encuentra la ubicación de un solo uso. A partir de esta versión, el sistema elimina la opción de conceder acceso permanente a la ubicación; en su lugar, permite otorgar acceso solo durante la sesión activa de la aplicación. Esta medida limita la exposición de los datos de geolocalización y ofrece mayor control al usuario.

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Otra novedad es el selector de contactos. En vez de permitir que una aplicación acceda a toda la agenda, Android 17 da la opción de seleccionar y compartir un único contacto de manera aislada. Esto reduce los riesgos asociados al acceso innecesario a la información personal almacenada en el dispositivo.

Android 17 es la decimoséptima versión principal del sistema operativo móvil de Google. GOOGLE

El sistema de seguridad biométrica se ha reforzado en ‘Find Hub’, la herramienta para localizar dispositivos perdidos. Ahora, si se quiere marcar un teléfono como perdido, es obligatorio identificarse mediante huella digital o reconocimiento facial. Además, Android 17 bloquea los intentos repetidos de adivinar el PIN de desbloqueo, lo que dificulta el acceso no autorizado tras un robo o extravío.

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En cuanto al rendimiento, Android 17 establece límites de consumo de memoria RAM para las aplicaciones que utilizan recursos de forma excesiva o ineficiente. Esta restricción evita que el sistema se ralentice y contribuye a una mayor duración de la batería en el día a día.

Funciones exclusivas y futuras actualizaciones en Android 17

No todas las características anunciadas por Google estarán disponibles inmediatamente con la actualización a Android 17. El despliegue de funciones se realiza de manera escalonada y depende tanto del dispositivo como del modelo específico. Por ejemplo, el modo de juego para plegables se incluye en el código base de Android 17, pero Google aclara que “estará disponible en los próximos meses” para los usuarios.

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Una de las herramientas más esperadas es Gemini Intelligence, la integración de inteligencia artificial en el núcleo del sistema. Sin embargo, esta función llegará únicamente a equipos seleccionados y en fechas posteriores, según lo indicado por la compañía.

No todas las características anunciadas por Google estarán disponibles inmediatamente con la actualización a Android 17. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a Android 17, Google ha lanzado el paquete de actualizaciones Pixel Feature Drop de junio, exclusivo para los teléfonos Pixel. Este conjunto de mejoras incluye novedades como Quick Share compatible con AirDrop en los Pixel 8a y 9a, permitiendo el envío de archivos entre dispositivos Android y iPhone.

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El modelo Pixel 10a incorpora la traducción en tiempo real para llamadas, mientras que los relojes Pixel Watch pueden contactar a los servicios de emergencia si detectan un accidente grave y el usuario no responde.

Disponibilidad y dispositivos compatibles con Android 17

El despliegue estable de Android 17 comenzó el martes por la tarde y, en esta primera etapa, está dirigido exclusivamente a los teléfonos Pixel de Google. Los fabricantes de otros dispositivos adaptarán el sistema operativo a sus propias interfaces durante el resto de 2026 y principios de 2027.

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Para quienes poseen un teléfono Pixel compatible, la actualización puede instalarse desde el menú de Ajustes, en la sección Sistema y luego en Actualización de software. Los modelos que pueden recibir Android 17 incluyen desde el Pixel 6 y sus variantes, hasta los últimos Pixel 10 y Pixel Fold, abarcando también la línea Pixel Tablet y los distintos modelos Pro, XL y a.