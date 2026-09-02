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Qué es el stalkerware y por qué permite a los espías leer mensajes, rastrear ubicación y activar micrófono

La amenaza suele instalarse después de que otra persona obtiene acceso al equipo, modifica sus ajustes y aprovecha autorizaciones para recopilar información personal de manera silenciosa

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Si alguien sabe dónde estás y qué hablas: señales de software espía - (Reuters)
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El stalkerware es un programa instalado sin autorización en un teléfono u otro dispositivo para vigilar a su propietario. Puede permitir que otra persona lea mensajes, consulte correos electrónicos, revise fotos y vídeos, conozca la ubicación del usuario e incluso active el micrófono para registrar conversaciones.

El riesgo importa porque el móvil concentra información personal, laboral, financiera y familiar. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advierte que estas aplicaciones suelen estar diseñadas para pasar desapercibidas y pueden utilizarse en situaciones de acoso, control o violencia. Detectarlas no siempre es sencillo y una reacción precipitada puede alertar a quien vigila el dispositivo.

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La alerta de sismos funciona gracias al acelerómetro de los celulares. (Unsplash)
Así funcionan las aplicaciones ocultas que controlan la actividad de un teléfono - (Unsplash)

Qué es un stalkerware

El término stalkerware se refiere a herramientas de vigilancia que una persona instala en el teléfono de otra sin su consentimiento. A diferencia de algunas aplicaciones de control parental o gestión empresarial, su uso busca supervisar de forma oculta las actividades de una persona adulta.

El programa puede recopilar datos sobre las comunicaciones y el comportamiento digital de la víctima. Entre sus posibles funciones se encuentran:

  • Localizar el dispositivo en tiempo real.
  • Leer mensajes de texto y correos electrónicos.
  • Consultar imágenes, vídeos y archivos almacenados.
  • Revisar la actividad de navegación.
  • Activar el micrófono para captar conversaciones.
  • Registrar llamadas, contactos o aplicaciones utilizadas.

La instalación suele requerir acceso físico al teléfono. Por ello, una de las señales de riesgo es que una expareja, familiar o cualquier otra persona haya tenido el dispositivo sin supervisión durante un periodo suficiente para modificar su configuración o añadir aplicaciones.

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La señal que puede revelar que un móvil está bajo vigilancia - REUTERS/Violeta Santos Moura
La señal que puede revelar que un móvil está bajo vigilancia - REUTERS/Violeta Santos Moura

Las aplicaciones pueden ocultarse con nombres que parecen legítimos

El stalkerware intenta evitar que el propietario del teléfono lo identifique. Algunas aplicaciones se esconden en los ajustes del sistema o utilizan nombres como “Servicio del sistema” para parecer procesos necesarios del dispositivo. Otros desarrolladores ofrecen instrucciones para desactivar notificaciones que podrían revelar que el equipo está bajo vigilancia.

La ausencia de un icono visible no descarta la presencia de software espía. Estos programas pueden ejecutarse en segundo plano y utilizar los permisos concedidos para acceder a la ubicación, al micrófono, a los archivos o a la información de las comunicaciones.

Los cambios en el rendimiento del móvil tampoco constituyen una prueba concluyente. Una batería que se descarga más rápido, un aumento del consumo de datos, un calentamiento inusual o reinicios inesperados pueden deberse a múltiples causas, desde una aplicación defectuosa hasta un problema de hardware. Sin embargo, varios indicios juntos justifican una revisión.

Las preguntas sobre el comportamiento del agresor también son relevantes

Además de observar el funcionamiento del teléfono, conviene valorar qué información conoce la persona sospechosa. Si alguien sabe dónde está el usuario sin que se lo haya comunicado, conoce detalles de conversaciones privadas o identifica con quién habla y qué sitios web visita, puede haber una vulneración de la privacidad.

Revisar autorizaciones, mantener actualizado el sistema, instalar programas desde plataformas oficiales, proteger las credenciales y limitar el acceso físico son medidas preventivas frente al control no consentido - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo
Revisar autorizaciones, mantener actualizado el sistema, instalar programas desde plataformas oficiales, proteger las credenciales y limitar el acceso físico son medidas preventivas frente al control no consentido - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

También resulta relevante preguntarse si esa persona ha tenido acceso físico al móvil, conoce el código de desbloqueo o ha pedido el teléfono con la excusa de instalar una aplicación, reparar un error o revisar una configuración. La combinación de acceso físico y conocimiento de datos privados puede ser una señal de alerta.

No obstante, estas circunstancias no permiten confirmar por sí solas que exista un programa espía. La ubicación o la actividad digital también pueden compartirse a través de cuentas sincronizadas, servicios de almacenamiento, dispositivos vinculados o permisos concedidos previamente en aplicaciones.

Revisar permisos y actualizar el sistema reduce la exposición

Como medida preventiva, los usuarios pueden revisar qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación, el micrófono, la cámara, los contactos y los archivos. Las aplicaciones desconocidas o que solicitan permisos excesivos merecen atención, aunque eliminarlas de inmediato puede no ser aconsejable si se sospecha de vigilancia.

Mantener actualizado el sistema operativo y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales reduce riesgos. También conviene proteger el acceso físico al teléfono con código, contraseña o biometría, activar la autenticación en dos pasos y evitar compartir credenciales.

El stalkerware muestra que la seguridad digital no depende solo de virus o ataques remotos. Un teléfono intervenido puede convertirse en una herramienta de control cotidiano. Ante una sospecha, identificar el riesgo y buscar ayuda desde un dispositivo seguro puede ser más importante que intentar resolverlo de forma inmediata.

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