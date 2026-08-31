Ver Barcelona vs Rayo Vallecano en Roja Directa o Fútbol Libre expone tu dispositivo a virus y publicidad

Las páginas ilegales transmiten partidos sin costo para llamar la atención de miles de fanáticos. (Fotocomposición Infobae)

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Ver partidos como Barcelona vs Rayo Vallecano en plataformas piratas como Roja Directa o Fútbol Libre representa un peligro real para la seguridad digital. Según INTERPOL, estos sitios suponen un riesgo para los usuarios, quienes pueden enfrentar desde infecciones de virus hasta fraudes financieros y acciones legales.

El atractivo de acceder gratuitamente a partidos de La Liga española lleva a muchos aficionados a recurrir a servicios ilegales, pero esta práctica expone los dispositivos y datos personales a amenazas que rara vez se advierten en la oferta inicial.

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Qué tipo de malware puede infectar el dispositivo al ver partidos en paginas piratas

Acceder a transmisiones de fútbol en plataformas como Roja Directa o Fútbol Libre puede implicar la descarga automática de software malicioso. Según INTERPOL, muchos de estos sitios y redes P2P incorporan malware o virus capaces de dañar el dispositivo o robar información personal y bancaria.

El acceso a sitios streaming no oficiales puede facilitar la descarga inadvertida de virus y software malicioso que pone en riesgo la información personal del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware instalado puede operar de forma silenciosa, permitiendo a extraños acceder a datos privados o controlar el dispositivo sin conocimiento del usuario.

El informe de la organización policial internacional advierte que este tipo de infecciones puede propagarse a través de redes domésticas o empresariales, comprometiendo información crítica y facilitando delitos como el robo de identidad.

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Los usuarios que comparten red WiFi con otros dispositivos corren el riesgo de que la amenaza se extienda y afecte a familiares o compañeros de trabajo. INTERPOL subraya que el peligro no termina con el visionado del partido, porque los efectos de una infección pueden mantenerse activos durante semanas o meses.

La visualización de partidos en portales piratas suele estar acompañada de publicidad invasiva y ventanas emergentes que pueden conducir a fraudes o nuevas infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los anuncios y ventanas emergentes afectan la experiencia y seguridad

Las plataformas piratas suelen financiarse mediante publicidad invasiva y ventanas emergentes que no solo entorpecen la visualización, sino que pueden redirigir a sitios web fraudulentos.

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INTERPOL alerta que esta publicidad agresiva puede incluir enlaces diseñados para instalar software no deseado o solicitar datos personales bajo pretextos falsos. El usuario se enfrenta así a un bombardeo de anuncios que pueden resultar en la exposición de información sensible o la suscripción involuntaria a servicios de pago.

No solo se trata de molestias visuales: algunos anuncios contienen scripts que ejecutan códigos maliciosos al hacer clic, poniendo en riesgo la integridad del sistema.

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Ingresar datos bancarios en servicios ilegítimos multiplica la probabilidad de sufrir estafas y robos de identidad debido a la falta de protección de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en ciberseguridad sugieren cerrar inmediatamente cualquier ventana emergente y evitar facilitar datos personales o bancarios en portales no verificados.

Por qué se arriesga información bancaria al usar métodos de pago en estos sitios

Uno de los mayores peligros identificados por INTERPOL es el uso de métodos de pago inseguros en servicios piratas. Al suscribirse o intentar desbloquear contenido, los usuarios pueden verse obligados a ingresar datos de tarjetas de crédito en formularios vulnerables a fraudes.

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INTERPOL advierte que estos datos pueden ser interceptados y utilizados en estafas financieras, con consecuencias de largo alcance para el titular de la cuenta.

Visualizar transmisiones sin autorización puede derivar en sanciones económicas y responsabilidades penales según autoridades de INTERPOL. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Además, los sitios ilegales carecen de las garantías y protocolos de seguridad que ofrecen las plataformas oficiales. La ausencia de cifrado y la opacidad sobre el destino de los datos convierten a los usuarios en objetivos fáciles para ciberdelincuentes especializados en phishing y robo de identidad.

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Qué consecuencias legales enfrenta el usuario por consumir contenido pirata

El acceso sin autorización a transmisiones protegidas por derechos de autor constituye una infracción legal. INTERPOL recuerda que la descarga o distribución de material ilegal puede derivar en acciones judiciales, con sanciones que incluyen multas económicas e incluso penas de prisión en la mayoría de países.

Asimismo, suscribirse a servicios que usan servidores proxy puede implicar la participación involuntaria en delitos informáticos, como ataques de denegación de servicio.

Las consecuencias legales suelen pasarse por alto ante la inmediatez de acceder al partido, pero la trazabilidad digital permite identificar a los infractores.