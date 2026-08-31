Tecno

Cuándo se podría reservar el iPhone 18 Pro luego del Apple Event en Silicon Valley

La empresa buscaría evitar que el inicio de la preventa quede asociado al 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos

La presentación del iPhone 18 Pro y de los nuevos modelos de Apple está prevista para el 9 de septiembre, fuera del patrón habitual de la compañía. (Foto: Europa Press)
La presentación del iPhone 18 Pro y de los nuevos modelos de Apple está prevista para el 9 de septiembre, fuera del patrón habitual de la compañía. (Foto: Europa Press)
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Apple retrasaría las reservas del iPhone 18 Pro hasta el 12 de septiembre de 2026, en lugar de abrirlas el viernes habitual. Esto sería con el propósito de evitar que el inicio comercial coincida con el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

La presentación de los nuevos modelos será el 9 de septiembre de 2026, una fecha que se aparta del patrón más frecuente de la compañía. Lo habitual es que Apple anuncie sus teléfonos un martes, habilite las reservas el viernes siguiente y los lleve a las tiendas una semana después.

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Ese esquema se altera en dos de sus tres hitos. Apple Event cae un miércoles por la cercanía del Labor Day, el feriado de Estados Unidos que se celebra 48 horas antes y complica la logística de traslado de periodistas e invitados para el evento de Apple.

Apple ya se encuentra listo para celebrar su Apple Event, donde presentará su nuevo iPhone.
Apple modificó la fecha del Apple Event por la cercanía del Labor Day, un feriado en Estados Unidos que complica la logística de la keynote. (Foto: Apple)

Otro punto clave es que este año Apple movería la apertura de reservas de sus nuevos dispositivos al sábado 12 de septiembre de 2026. Apple ya tomó una decisión similar en 2015, cuando postergó al mismo día las reservas del iPhone 6s porque el calendario se enlazaba con la conmemoración del 11 de septiembre.

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Cuáles dispositivos de Apple saldrían primero al mercado

El ajuste afectaría al iPhone 18 Pro y a los próximos Apple Watch Series 12 y Ultra 4. La incógnita mayor pasa por el teléfono plegable, conocido como el iPhone Ultra, cuyo calendario parece separado del resto de la línea.

El cambio en las reservas alcanzaría al iPhone 18 Pro y a los Apple Watch Series 12 y Ultra 4, mientras el teléfono plegable seguiría un calendario aparte. (Foto: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)
El cambio en las reservas alcanzaría al iPhone 18 Pro y a los Apple Watch Series 12 y Ultra 4, mientras el teléfono plegable seguiría un calendario aparte. (Foto: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

El teléfono plegable de Apple llegaría más adelante, todavía sin fecha concreta. Un antecedente es el del iPhone X, que terminó saliendo al mercado en noviembre pese a haber sido presentado junto a otros modelos.

Lo que sí está claro es que queda poco más de una semana para la keynote, que será el momento en que Apple confirme qué dispositivos podrán reservarse de inmediato y cuáles quedarán para una etapa posterior.

Cómo sería el diseño del primer iPhone plegable de Apple

Las filtraciones describen al llamado iPhone Ultra como un teléfono plegable con una pantalla exterior cuadrada de 5,5 pulgadas y un panel interior OLED de 7,8 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz. Ese formato sería inédito dentro de las familias iPhone y iPad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El iPhone Ultra plegable llegaría más adelante y tendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interior OLED de 7,8 pulgadas con ProMotion de 120 Hz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple habría concentrado buena parte del desarrollo en reducir al mínimo la marca del pliegue en pantalla, uno de los problemas técnicos más visibles en los teléfonos flexibles. En colores, la primera generación apostaría por variantes clásicas como blanco y negro.

El iPhone montaría el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, el mismo procesador previsto para los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. A eso sumaría 12 GB de memoria RAM, una combinación orientada a mejorar tareas de inteligencia artificial y a ejecutar funciones avanzadas de forma local con Siri AI y Apple Intelligence.

El iPhone Ultra incluiría el chip A20 Pro de 2 nanómetros, 12 GB de RAM y funciones de Apple Intelligence y Siri AI para tareas de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)
El iPhone Ultra incluiría el chip A20 Pro de 2 nanómetros, 12 GB de RAM y funciones de Apple Intelligence y Siri AI para tareas de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

De cuánto sería la batería del primer iPhone plegable de Apple

La batería estaría dividida en doble celda y tendría una capacidad cercana a los 5.000 mAh, en un nivel comparable al del Pro Max actual. Según fuentes industriales, la autonomía se mantendría sólida pese al grosor reducido del teléfono y a la exigencia energética de un panel plegable.

Asimismo, el sistema operativo sería una versión adaptada de iOS 27, con elementos tomados de iPadOS y herramientas ajustadas al formato flexible. Entre las funciones previstas aparecen Split View y multitarea avanzada, pero sin compatibilidad con Apple Pencil ni con un gestor de ventanas completo.

En fotografía, el iPhone Ultra incorporaría una doble cámara trasera de 48 megapíxeles, posiblemente con sensor de apertura variable. En biometría, el diseño descartaría Face ID por limitaciones del formato y optaría por Touch ID lateral.

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