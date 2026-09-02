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Tamara Paganini recordó el momento en que estuvo por arrojarse a las vías del tren: "Sentí el vientito en la nariz"

Tras ser eliminada de Generación Dorada, la dos veces ex Gran Hermano describió en La Jugada de Telefe Streams el instante exacto en que casi se quita la vida

Tamara Paganini le contó a Fede Popgold en La Jugada, de para Telefe Streams, un momento difícil de su vida, cuando estuvo cerca de quitarse la vida
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Hubo un instante en que Tamara Paganini supo que estaba muerta. O creyó estarlo. El tren le pasó tan cerca que sintió el aire en la cara, y luego se desvaneció hacia atrás. Lo recordó con una precisión que dejó sin palabras al conductor Fede Popgold durante el ciclo La Jugada, de Telefe Streams, a días de su eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada.

El testimonio llegó cuando ella mencionó que en una etapa estaba “rota” y Popgold le preguntó directamente si había pensado en terminar con su vida. “Sí”, respondió Paganini sin rodeos. Lo que siguió fue una descripción milimétrica de su segunda tentativa de suicidio. “Muchas veces me pregunté si yo esa segunda vez que lo intenté lo logré. Si capaz estoy muerta, porque no entiendo cómo pasó que no lo hice”, dijo. Luego precisó el instante: el tren le pasó tan cerca que sintió el aire en la cara. “El tren me pasó por acá que sentí el vientito en la nariz. En ese momento vos ya sabés que te moriste”. Se desvaneció hacia atrás y quedó con vida. “Ese segundo ya queda conmigo para siempre”, cerró.

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tamara paganini
Tamara Paganini atravesó duros momentos en su vida

La charla en La Jugada no fue la primera vez que Paganini abrió esa ventana. En marzo de 2025, tras la muerte de su amiga Verónica Zanzul —la “Colo” de la primera edición de Gran Hermano, hallada sin vida en su departamento del barrio porteño de Núñez—, la ex participante reveló en una entrevista con Secretos Verdaderos (América TV) que había llegado a cargar tres cartas de despedida escritas en su agenda. “Yo pensé tres veces en hacerlo, es más, en mi agenda tenía tres cartas por si en algún momento tomaba coraje y finalmente me quitaba la vida”, declaró ante Luis Ventura. Y fue enfática al desligar la causa de la falta de afecto: “Mi mamá tenía un montón de amor. Yo tenía un montón de amor. Y sin embargo, pensé tres veces en tirarme abajo de un tren”. Su diagnóstico fue claro: “El amor no cura todo, se necesitan profesionales”.

La definición de su salida de Gran Hermano: Generación Dorada, frente a Sol
La definición de su salida de Gran Hermano: Generación Dorada, frente a Sol

La salida de Gran Hermano tras 147 días en la casa

La conversación con Popgold se produjo poco después de que Paganini abandonara Gran Hermano: Generación Dorada, el lunes 25 de agosto, al perder un mano a mano con Solange Abraham por una diferencia de 2,2 puntos porcentuales: 51,1% de votos contra el 48,9%. Fue su segunda experiencia en el reality. En la primera edición de 2001 había sido subcampeona tras 112 días de encierro; en esta Generación Dorada acumuló 147 días y quedó en el octavo puesto. La semana previa a su eliminación la tuvo en el centro de varios conflictos: cruces con Abraham, con Pincoya y con Danelik Galazán, en una seguidilla que incluyó insultos y acusaciones cruzadas. Ella misma había anticipado su salida en voz alta.

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Tamara Paganini, en la época que entró por primera vez a Gran Hermano
Tamara Paganini, en la época que entró por primera vez a Gran Hermano

La muerte de sus mellizos, un relato que sacudió la casa

El paso de Paganini por la edición Generación Dorada dejó también otra escena imborrable. Durante una actividad propuesta por la producción, en la que cada participante debía compartir el mejor y el peor momento de su vida, Tamara relató que tras 22 años intentando quedar embarazada y luego de recurrir a tratamientos de inseminación artificial, finalmente concibió mellizos. Vitorio murió a los tres minutos de nacer. Donatella sobrevivió diez días en neonatología hasta que los médicos confirmaron que no lograría salir adelante. “Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar”, relató entre lágrimas. La producción detuvo la actividad y la trasladó al confesionario para que recibiera contención.

“Alrededor del 2005 dije: esto va viento en popa”

En La Jugada, la conversación también tuvo un tramo de reconstrucción. Popgold le preguntó cuándo volvió a disfrutar su vida, y Paganini ubicó ese punto de inflexión alrededor de 2005. Para entonces, los episodios de violencia y discriminación que enfrentó en la calle —llegó a vestirse de hombre para no ser reconocida— habían disminuido en frecuencia. “En vez de gritarte puta cincuenta veces por día, te puteaban, no sé, quince veces por día. Y por otro lado, yo ya estaba acostumbrada”, graficó con una ironía que sintetizó años de resistencia. Popgold observó que veía en ella lo opuesto al quiebre: “Esta mina se cargó todas”. Paganini no discutió la lectura, aunque reconoció que sigue sin entender cómo lo hizo.

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