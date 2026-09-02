Maia Reficco en la noche porteña: silencio total sobre Franco Colapinto, look black y un estreno de teatro

Maia Reficco estuvo presente en el estreno de Los Ojos del Perro siberiano y se negó a hablar con la prensa (RSFotos)

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Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena pública argentina en el marco de su regreso al país, con la atención mediática puesta tanto en su carrera artística como en los rumores de una posible reconciliación con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. La actriz y cantante, conocida por su papel en Pretty Little Liars: Original Sin, estuvo presente en el estreno de un musical porteño y protagonizó —o más bien evitó protagonizar— un encuentro con la prensa presente.

Maia se presentó en el Teatro Politeama de Buenos Aires para el estreno de Los ojos del perro siberiano, el musical protagonizado por Fabio Di Tomaso que lleva al escenario una historia ambientada en los años 90 sobre un joven que busca reconstruir el lazo con su hermano mayor.

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La actriz regresó al país luego del estreno de su película y evitó responder a las preguntas de la prensa acerca del piloto (Video: Puro Show-El Trece)

Para la ocasión, la actriz eligió un conjunto enteramente negro: buzo, pantalón y zapatos del mismo tono, una apuesta sobria que no pasó desapercibida entre los presentes. No estuvo sola en la noche: la acompañó su hermano Joaquín Reficco, cuya presencia terminaría dominando la cobertura del evento por razones bien distintas a la alfombra roja.

El episodio tuvo lugar cuando un cronista de Puro Show (El Trece) abordó a los hermanos a la salida del teatro. Desde el momento en el que vieron la cámara, Maia bajó la cabeza y comenzó a alejarse del cronista en cuestión, y desde el primer intercambio, Joaquín se interpuso entre Maia y las cámaras: cuando el movilero le preguntó si era la primera vez de la actriz en el programa, él respondió antes de que ella pudiera abrir la boca.

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Maia y su hermano intentaron evitar a la prensa, sin embaego, el movilero de Puro Show no se dio por vencido

El patrón se repitió a lo largo de todo el móvil. Ante la consulta sobre los motivos del regreso de Maia al país, su hermano respondió por ella: “No, no, no quiere”, mientras la actriz se limitaba a reír ante la insistencia del cronista. Cuando el movilero preguntó directamente por la relación con el piloto de Fórmula 1, el actor de Margarita cambió de táctica: en lugar de abordar el tema, derivó hacia la obra. “La obra es relinda, vengan a ver Los ojos del perro siberiano”, lanzó.

El cronista recordó que Maia y Colapinto habían sido fotografiados juntos en Países Bajos y preguntó de manera directa si habían retomado el vínculo. La respuesta de Joaquín fue otra promoción: “Margarita 3 por HBO Max, vayan a verla, un éxito. Campo Argentino de Polo 17 de diciembre”. Cuando el movilero quiso saber si Maia viajaría al circuito de Monza para ver al piloto, el hermano respondió con una referencia a la carrera musical de ella: “Amapola, out now en todas las plataformas”.

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La actriz evitó responder a las preguntas y Joaquín, su hermano, fue el encargado de hacerlo

El momento más singular del móvil llegó cuando el cronista volvió a presionar sobre una posible reconciliación. Joaquín soltó entonces: “Tu ex es mi ex en todos lados, chicos”, una frase que por un instante sonó como una referencia directa a Colapinto. Ante esto, el cronista, desconcertado, quiso confirmar el sentido de esas palabras: “¿Tu ex es Colapinto, en serio?”. Y entre risas el joven respondió: “No, es una canción mía”.

Mientras las preguntas sobre el piloto se sucedían, ella no respondió ninguna y mantuvo el silencio sobre el estado actual de ese vínculo. Estos rumores de reconciliación comenzaron días atrás tras la publicación de las fotos en Ámsterdam.

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Franco Colapinto camina junto a Maia Reficco en Amsterdam

La imagen fue tomada el mismo fin de semana en que Colapinto disputó el Gran Premio de los Países Bajos, lo que llevó a que muchos interpretaran que Reficco viajó especialmente para acompañarlo. La primicia llegó a la televisión de la mano de Yanina Latorre, quien en el programa SQP (América) del lunes 24 de agosto, construyó un enigmático antes de revelar la identidad de los protagonistas. “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, relató la conductora, mostrando la prueba que reavivó el entusiasmo de los seguidores.