Teleshow

Maia Reficco en la noche porteña: silencio total sobre Franco Colapinto, look black y un estreno de teatro

La actriz de Pretty Little Liars: Original Sin estuvo en la primera noche del musical de Fabio Di Tomaso e intentó evitar a la prensa a la salida

Maia Reficco sonríe con anteojos y sudadera negra con capucha frente a un fondo publicitario con logotipos
Maia Reficco estuvo presente en el estreno de Los Ojos del Perro siberiano y se negó a hablar con la prensa (RSFotos)
Guardar

Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena pública argentina en el marco de su regreso al país, con la atención mediática puesta tanto en su carrera artística como en los rumores de una posible reconciliación con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. La actriz y cantante, conocida por su papel en Pretty Little Liars: Original Sin, estuvo presente en el estreno de un musical porteño y protagonizó —o más bien evitó protagonizar— un encuentro con la prensa presente.

Maia se presentó en el Teatro Politeama de Buenos Aires para el estreno de Los ojos del perro siberiano, el musical protagonizado por Fabio Di Tomaso que lleva al escenario una historia ambientada en los años 90 sobre un joven que busca reconstruir el lazo con su hermano mayor.

PUBLICIDAD

La actriz regresó al país luego del estreno de su película y evitó responder a las preguntas de la prensa acerca del piloto (Video: Puro Show-El Trece)

Para la ocasión, la actriz eligió un conjunto enteramente negro: buzo, pantalón y zapatos del mismo tono, una apuesta sobria que no pasó desapercibida entre los presentes. No estuvo sola en la noche: la acompañó su hermano Joaquín Reficco, cuya presencia terminaría dominando la cobertura del evento por razones bien distintas a la alfombra roja.

El episodio tuvo lugar cuando un cronista de Puro Show (El Trece) abordó a los hermanos a la salida del teatro. Desde el momento en el que vieron la cámara, Maia bajó la cabeza y comenzó a alejarse del cronista en cuestión, y desde el primer intercambio, Joaquín se interpuso entre Maia y las cámaras: cuando el movilero le preguntó si era la primera vez de la actriz en el programa, él respondió antes de que ella pudiera abrir la boca.

PUBLICIDAD

Maia Reficco camina rodeada de personas en la calle, con un cartel televisivo morado en la parte inferior
Maia y su hermano intentaron evitar a la prensa, sin embaego, el movilero de Puro Show no se dio por vencido

El patrón se repitió a lo largo de todo el móvil. Ante la consulta sobre los motivos del regreso de Maia al país, su hermano respondió por ella: “No, no, no quiere”, mientras la actriz se limitaba a reír ante la insistencia del cronista. Cuando el movilero preguntó directamente por la relación con el piloto de Fórmula 1, el actor de Margarita cambió de táctica: en lugar de abordar el tema, derivó hacia la obra. “La obra es relinda, vengan a ver Los ojos del perro siberiano”, lanzó.

El cronista recordó que Maia y Colapinto habían sido fotografiados juntos en Países Bajos y preguntó de manera directa si habían retomado el vínculo. La respuesta de Joaquín fue otra promoción: “Margarita 3 por HBO Max, vayan a verla, un éxito. Campo Argentino de Polo 17 de diciembre”. Cuando el movilero quiso saber si Maia viajaría al circuito de Monza para ver al piloto, el hermano respondió con una referencia a la carrera musical de ella: “Amapola, out now en todas las plataformas”.

Una mujer con anteojos agacha la cabeza junto a un joven con camiseta a rayas rojas en una acera de noche
La actriz evitó responder a las preguntas y Joaquín, su hermano, fue el encargado de hacerlo

El momento más singular del móvil llegó cuando el cronista volvió a presionar sobre una posible reconciliación. Joaquín soltó entonces: “Tu ex es mi ex en todos lados, chicos”, una frase que por un instante sonó como una referencia directa a Colapinto. Ante esto, el cronista, desconcertado, quiso confirmar el sentido de esas palabras: “¿Tu ex es Colapinto, en serio?”. Y entre risas el joven respondió: “No, es una canción mía”.

Mientras las preguntas sobre el piloto se sucedían, ella no respondió ninguna y mantuvo el silencio sobre el estado actual de ese vínculo. Estos rumores de reconciliación comenzaron días atrás tras la publicación de las fotos en Ámsterdam.

Un hombre y una mujer vistos desde atrás caminan por una acera frente a un comercio y una señal de tráfico
Franco Colapinto camina junto a Maia Reficco en Amsterdam

La imagen fue tomada el mismo fin de semana en que Colapinto disputó el Gran Premio de los Países Bajos, lo que llevó a que muchos interpretaran que Reficco viajó especialmente para acompañarlo. La primicia llegó a la televisión de la mano de Yanina Latorre, quien en el programa SQP (América) del lunes 24 de agosto, construyó un enigmático antes de revelar la identidad de los protagonistas. “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, relató la conductora, mostrando la prueba que reavivó el entusiasmo de los seguidores.

Temas Relacionados

Maia ReficcoFranco ColapintoFórmula 1Joaquín Reficco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nicole Neumann habló de cómo maneja la plata de sus hijas ahora que comenzaron a trabajar

La modelo, que vivió en carne propia un conflicto económico con su madre, aseguró que todo lo habla con las dos adolescentes

Nicole Neumann habló de cómo maneja la plata de sus hijas ahora que comenzaron a trabajar

Paula Chaves y Mery del Cerro desmintieron con un almuerzo los rumores de distanciamiento

Hubo versiones sobre el fin de la amistad entre las ex Súper M, pero las modelos se mostraron juntas

Paula Chaves y Mery del Cerro desmintieron con un almuerzo los rumores de distanciamiento

La reacción de Evangelina Anderson ante la incorporación de Ian Lucas a MasterChef Junior

De cara a la edición infantil del certamen culinario, la modelo se enteró del rol de su excompañero en el jurado y no pudo ocultar su incomodidad en vivo

La reacción de Evangelina Anderson ante la incorporación de Ian Lucas a MasterChef Junior

Ian Lucas vuelve a Masterchef desde un lugar especial: “No lo puedo creer todavía”

El youtuber, ganador de la edición Celebrity, confirmó su participación en el certamen, donde asumirá un rol estratégico dentro del concurso

Ian Lucas vuelve a Masterchef desde un lugar especial: “No lo puedo creer todavía”

Luisana Lopilato recordó la noche que conoció a Michael Bublé: el rol que tuvo Romina Yan en el romántico encuentro

La actriz repasó la anécdota que luego terminó en boda con el músico canadiense y reveló el papel que tuvo la hija de Cris Morena

Luisana Lopilato recordó la noche que conoció a Michael Bublé: el rol que tuvo Romina Yan en el romántico encuentro

AMÉRICA

455 km de autonomía y un precio competitivo: así es el SUV eléctrico que busca conquistar el mercado colombiano

455 km de autonomía y un precio competitivo: así es el SUV eléctrico que busca conquistar el mercado colombiano

Juez costarricense detenido por presuntos nexos con “Diablo” habría tenido encuentros sexuales con la hermana del líder criminal en su despacho

Presidente legislativo de El Salvador advierte por el futuro del TPS para salvadoreños: “Todos estamos preocupados”

Honduras alista el Presupuesto 2027 con un aumento moderado y foco en salud, educación y seguridad

El Gobierno de Guatemala pedirá auditorías concurrentes para proyectos viales bajo la ley de emergencia

MALDITOS NERDS

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Ace Combat 8: Wings of Theve revela sus combates cooperativos y competitivos

Sylvester Stallone enfrenta una guerra total en el teaser de ‘Tulsa King’ temporada 4

Capcom mejora el rendimiento de Dragon’s Dogma 2 antes de ‘Dark Arisen’

‘I Am Your Beast’ llegará a Switch y Switch 2 con el DLC ‘Quitting Time’

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

La presentación del Diablito Echeverri en el Benfica tras ser cedido por el Manchester City: “Vamos a cumplir todos los objetivos”

Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Milán antes del Gran Premio de Italia: el gesto que sorprendió al futbolista

Revelaron cuáles son las exigencias de Mauro Icardi para elegir su próximo club: el equipo español que espera su chance

Un jugador de la selección argentina confesó por qué decidió mirar la celebración de España en el Mundial 2026