Cómo identificar en Instagram qué videos y fotos son hechos con IA y no caer en la trampa

Hay que revisar si la cuenta exhibe la etiqueta “Perfil generado con IA”. REUTERS/Dado Ruvic

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Instagram prepara cambios para que los usuarios puedan identificar con mayor facilidad qué fotos y videos muestran a personas creadas con inteligencia artificial y cuáles corresponden a seres humanos reales. La señal principal será una etiqueta visible en perfiles, publicaciones y Reels, pensada para reducir las confusiones sobre la identidad de quien aparece en pantalla.

La medida responde a una inquietud expresada por la comunidad de la plataforma: algunas cuentas parecen pertenecer a una persona real, aunque luego se descubre que la figura mostrada fue generada mediante IA. Instagram busca que esa condición esté informada antes de que el usuario saque conclusiones sobre la autenticidad del contenido.

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Cómo saber si un perfil de Instagram fue generado con IA

Para identificar fotos y videos de una persona creada con inteligencia artificial en Instagram, hay que revisar si la cuenta exhibe la etiqueta “Perfil generado con IA”. Ese aviso indica que la persona que aparece en el contenido no es humana, sino una figura creada mediante herramientas de IA.

La advertencia no quedará limitada a la página principal de una cuenta. (Instagram)

La etiqueta podrá verse dentro del perfil de la cuenta. Instagram prevé que aparezca debajo del nombre de usuario o de la descripción, en un sitio visible para quienes ingresen a revisar la información de ese perfil.

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La presencia de esta marca permite diferenciar a una cuenta que representa a una persona generada digitalmente de un perfil administrado por un creador humano. El aviso no se refiere al uso de herramientas de inteligencia artificial para editar una imagen, producir un video o asistir en una parte del proceso creativo.

El cambio apunta a una situación concreta: una cuenta puede publicar retratos, escenas cotidianas o videos con una apariencia humana, aunque la persona que se ve no exista fuera de la creación digital. La etiqueta busca informar esa condición sin obligar al usuario a deducirla a partir del aspecto de las imágenes.

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Una persona que llegue al contenido desde Reels o desde otro espacio de navegación podrá conocer la naturaleza del perfil sin tener que entrar necesariamente a su biografía. REUTERS/Dado Ruvic

La etiqueta “Perfil generado con IA” en fotos y Reels

La advertencia no quedará limitada a la página principal de una cuenta. Al abrir una publicación o un Reel de un perfil generado con IA, el usuario podrá encontrar una etiqueta gris debajo del nombre de usuario.

Esta ubicación permite que la información aparezca en el mismo momento en que se observa una foto o un video. De ese modo, una persona que llegue al contenido desde Reels o desde otro espacio de navegación podrá conocer la naturaleza del perfil sin tener que entrar necesariamente a su biografía.

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La señal será especialmente útil en publicaciones que muestran a una persona hablando a cámara, posando para una fotografía o participando de una situación que podría parecer cotidiana. Si la cuenta lleva la etiqueta, Instagram informará que esa persona fue generada con inteligencia artificial.

Al pulsar la etiqueta, Instagram explicará por qué el perfil está identificado. REUTERS/Dado Ruvic

El texto de la marca será “Perfil generado con IA”. La denominación reemplazará a la etiqueta anterior, llamada “Creador de IA”, que podía dar lugar a una interpretación diferente sobre el tipo de cuenta.

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La red social explicó que el nuevo nombre busca precisar el alcance de la advertencia. “Perfil generado con IA” identifica a la persona o personaje que aparece en el contenido, mientras que “Creador de IA” podía sugerir que se trataba de un usuario humano que empleaba estas herramientas para producir publicaciones.

Esta diferencia es central para entender qué debe mirar una persona al recorrer Instagram. Un creador real puede usar inteligencia artificial en alguna etapa de su trabajo, pero no por eso será necesariamente una persona generada con IA. La etiqueta está destinada a los perfiles cuya figura visible fue creada artificialmente.

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(Instagram)

Qué información mostrará Instagram al pulsar la etiqueta

Instagram también prevé ofrecer una explicación adicional a quienes quieran saber más sobre el aviso. Al pulsar la etiqueta o la notificación correspondiente, la aplicación mostrará información sobre el motivo por el que ese perfil está identificado.

El mensaje indicará que la cuenta muestra a una persona generada por inteligencia artificial en lugar de un humano real. La función busca que el usuario comprenda la naturaleza del perfil antes de asumir que está viendo a una persona existente.

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Esta explicación complementa la etiqueta visible. La marca gris debajo del nombre de usuario permite una identificación rápida, mientras que el aviso desplegable ofrece una descripción más amplia para quienes necesiten confirmar qué representa la cuenta.

La herramienta también puede ayudar cuando una publicación circula fuera de la página del perfil. Los contenidos de Instagram pueden aparecer en Reels, en Explorar y en otras superficies de recomendación. La presencia de una advertencia junto al usuario permite conservar la información sobre la identidad de la figura mostrada.

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Instagram también prevé ofrecer una explicación adicional a quienes quieran saber más sobre el aviso. REUTERS/Dado Ruvic

Qué pasará con las cuentas de IA que no añadan la etiqueta

Instagram anunció que los perfiles generados con IA que deban etiquetarse y elijan no hacerlo podrían sufrir una limitación de alcance. La medida todavía se presenta como un cambio próximo, pero la plataforma ya describió cómo funcionaría.

Las cuentas que no se autoetiqueten recibirán una notificación. El aviso les informará que tanto el perfil como sus contenidos dejarán de ser elegibles para aparecer en recomendaciones dentro de Instagram.

Esto implica que esas cuentas podrían dejar de mostrarse a personas que no las siguen. La limitación afectaría espacios destinados a descubrir publicaciones y perfiles, entre ellos Reels y Explorar.

La medida se relaciona con la intención de que los perfiles que muestran personas generadas con IA informen esa condición de forma visible. REUTERS/Francis Mascarenhas

La restricción no se plantea como una eliminación automática de la cuenta. Instagram indica que los perfiles tendrán la posibilidad de añadir la etiqueta requerida después de recibir la notificación.

También podrán apelar la decisión a través de Estado de la cuenta. Esa vía permitirá que el perfil cuestione la determinación relacionada con su elegibilidad para aparecer en recomendaciones.

La medida se relaciona con la intención de que los perfiles que muestran personas generadas con IA informen esa condición de forma visible. Si una cuenta debe llevar la etiqueta y no la incorpora, Instagram podría reducir su capacidad de llegar a usuarios que todavía no la siguen.