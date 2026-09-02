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Por qué el estreno de GTA 6 reavivó una vieja teoría relacionada con el Manchester United

Esa curiosa profecía futbolera conecta los lanzamientos numerados de la franquicia con los años en que el equipo de Old Trafford se consagró campeón, aunque el patrón tiene un límite que pocos mencionan

Manchester United se ilusiona con una coincidencia relacionada con el próximo lanzamiento del GTA 6 (REUTERS/Jon Super)
Manchester United se ilusiona con una coincidencia relacionada con el próximo lanzamiento del GTA 6 (REUTERS/Jon Super)
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La llegada del GTA 6, programada para el próximo mes de noviembre, reactivó una vieja coincidencia entre la saga de Rockstar y el Manchester United.

La relación se apoya en un dato repetido por hinchas y portales especializados: cada vez que salió al mercado una entrega numerada del Grand Theft Auto, el club de Manchester terminó ese año como campeón de la Premier League.

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La secuencia incluye 1997, con el primer GTA; 1999, con GTA 2; 2001, con GTA 3; 2008, con GTA 4; y 2013, con GTA 5 y el último título de liga de los Diablos Rojos. A partir de esa serie, el inminente estreno de GTA 6 en el verano de 2026 volvió a instalar la pregunta sobre si esa coincidencia podría repetirse.

La hipótesis tiene una limitación central. La cadena solo se sostiene si se toman en cuenta las entregas numeradas de la franquicia desarrollada por Rockstar Games. Quedan fuera, por ese criterio, dos títulos clave de la saga, Vice City y San Andreas, lanzados en 2002 y 2004. En esos años, el campeón de la liga inglesa fue otro.

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Dos hombres vestidos con camiseta deportiva roja sobre el capó de un automóvil, con palmeras y el texto Grand Theft Auto en el fondo.
El lanzamiento de GTA 6 reactivó la coincidencia que vincula a Rockstar Games con los títulos de Premier League del Manchester United (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia que une a la saga enumerada de los GTA con el Manchester United

El repaso histórico que difundió MeriStation, levantado por AS, enumera los años en que apareció cada título numerado y el resultado deportivo que acompañó esos lanzamientos. En 1997, cuando salió el primer Grand Theft Auto, el Manchester United dirigido por Sir Alex Ferguson ganó la liga inglesa.

El patrón volvió a repetirse en 1999, 2001, 2008 y 2013, siempre con el mismo club como campeón.

Ese encadenamiento convirtió a la llamada “profecía de GTA” en una curiosidad de internet que mezcla estadísticas, memoria futbolera y la dimensión cultural de una de las franquicias más vendidas del sector. La saga llevaba 13 años sin una nueva entrega principal desde GTA 5, de modo que el anuncio de un nuevo lanzamiento amplificó el interés por ese tipo de coincidencias.

Collage de ilustraciones de futbolistas con camiseta roja, trofeos, un estadio, un automóvil deportivo y el logotipo de Grand Theft Auto V.
La última coincidencia entre Grand Theft Auto y el Manchester United se produjo en 2013, al cierre de la etapa de Sir Alex Ferguson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura, sin embargo, requiere un recorte específico. Vice City se publicó en 2002 y San Andreas en 2004, dos fechas que no encajan con la consagración del United, sino con títulos del Arsenal. Por eso, la idea de una regularidad absoluta pierde fuerza si se consideran todos los juegos centrales del universo Grand Theft Auto y no solo aquellos que llevan numeración.

El caso se volvió llamativo también por el peso histórico del club inglés en la era moderna de la competencia. Durante el ciclo de Ferguson, el Manchester United dominó buena parte del fútbol inglés y convirtió esas coincidencias en un dato fácil de rastrear cuando cada nuevo juego llegaba al mercado. La última de esas marcas se produjo en 2013, temporada que cerró una etapa de hegemonía local.

El equipo y una actualidad que hace tambalear la tendencia

El nuevo lanzamiento de Rockstar Games aparece, de todos modos, en un contexto deportivo muy distinto para el equipo de Old Trafford. Desde aquella consagración de 2013, el club no volvió a ganar la Premier League y perdió continuidad en la pelea por el título. La salida de Ferguson, los cambios de conducción y una trayectoria irregular en el mercado de fichajes forman parte del trasfondo que explica ese retroceso.

El estreno de GTA 6 llega en un contexto adverso para el Manchester United, que no gana la Premier League desde hace 13 años (REUTERS/Scott Heppell)
El estreno de GTA 6 llega en un contexto adverso para el Manchester United, que no gana la Premier League desde hace 13 años (REUTERS/Scott Heppell)

El United terminó la temporada 2024/25 en el decimoquinto lugar, la peor ubicación en más de medio siglo y una muestra clara de la distancia que hoy lo separa de los equipos protagonistas del torneo. Sin embargo, bajo la conducción de Carrick, el equipo logró una notable recuperación y cerró la 2025/26 en el tercer puesto, aunque todavía lejos de que la coincidencia con el lanzamiento de GTA 6 se traduzca en una nueva vuelta olímpica.

La realidad competitiva del Manchester United reduce esa conexión a un plano simbólico, sin elementos concretos para proyectarla sobre la próxima temporada inglesa. El equipo atraviesa un periodo de transición, con cambios recientes en el cuerpo técnico y la directiva, mientras intenta dejar atrás campañas irregulares.

A pesar de un arranque complicado en la Premier League, el United aún tiene margen para mejorar y revertir la situación. Los próximos partidos serán decisivos para recuperar la confianza y marcar el rumbo de la temporada.

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