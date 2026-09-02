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Nicole Neumann habló de cómo maneja la plata de sus hijas ahora que comenzaron a trabajar

La modelo, que vivió en carne propia un conflicto económico con su madre, aseguró que todo lo habla con las dos adolescentes

La modelo, que vivió en carne propia un conflicto económico con su madre, aseguró que todo lo habla con las dos adolescentes (Video: Puro Show-El Trece)
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La relación entre Nicole Neumann y su madre, Claudia Neumann, se fracturó cuando la modelo tenía 18 años y comenzó a cuestionar el manejo de sus ingresos durante la adolescencia. Neumann comenzó a trabajar a los 12 años y fue su madre quien la representó y administró su dinero en esa etapa. Al llegar a la mayoría de edad, los ahorros no coincidieron con las expectativas de Nicole, lo que derivó en un distanciamiento que persiste hasta hoy.

Nicole reconoció que durante su minoría de edad no tuvo ningún control sobre el dinero que generaba como modelo ni acceso real a la información sobre sus contratos, y que esa experiencia definió el método que hoy aplica con sus hijas Allegra e Indiana Cubero, quienes también trabajan en el mundo de la moda. La modelo y conductora lo contó en una nota con Puro Show (eltrece).

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“Cuando era menor no podía, por una cuestión lógica y legal, manejar mi plata”, explicó Neumann. En esa etapa, según relató, el único canal de información eran terceros: “Antes vos solo confiás en lo que te dicen que se está haciendo con esa plata, qué sé yo. No tenés muchas formas de saber la realidad de lo que se está haciendo, qué está pasando”. La conclusión que sacó de ese período fue directa: “No tenés ningún tipo de control y de noción. Claramente que no”.

En medio del evento benéfico, Nicole Neumann tuvo la oportunidad de ver a su segunda hija con Fabián Cubero, Allegra, desplegar su talento como modelo (Instagram)

“A los dieciocho o diecinueve años, con una persona que me ayudó en ese momento, dije: bueno, listo, a partir de ahora empiezo a cobrar yo mis contratos, a recibir yo y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto”, recordó la modelo. Ese cambio trajo consigo un ordenamiento más amplio: “Me ordené un montón con contadores, con las inscripciones correspondientes, como con todo, y a partir de ahí empecé a tener el control yo”.

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La comprensión plena de ese proceso llegó con el tiempo. “A los dieciocho, diecinueve ya sí lo entendí perfecto”, afirmó cuando le preguntaron si la complejidad financiera era difícil de manejar a esa edad. Con la perspectiva de los años, Neumann identificó decisiones que hoy tomaría de otra manera: “Ahorrar, haber hecho inversiones a futuro, qué sé yo, un montón de cosas”. Sobre el destino de parte de esos ingresos, fue contundente: “De plata que yo perdí, ni idea”, dijo entre risas.

Ese proceso no fue sencillo en términos familiares. Consultada sobre si el cambio generó roces en su entorno, respondió sin rodeos: “Sí, obviamente en su momento hubo por ahí algún otro familiar que no entendía o que malinterpretó la situación”.

el parecido de Allegra Cubero a Nicole Neumann
Nicole aseguró que habla con sus dos hijas de los ingresos que comenzaron a recibir por sus trabajos

Ese período influyó directamente en cómo hoy maneja junto a Allegra e Indiana el tema del dinero. Según relató acerca del vínculo con sus hijas: “Ellas saben perfectamente lo que cobran, porque yo se los muestro, las charlas y ellas me dicen qué quieren hacer”. Dentro de esa conversación la modelo le ofrece alternativas concretas para los ingresos que reciben: “Esta platita, ¿la querés cambiar a dólares y guardar? ¿Querés que te la transfiera directamente a tu cuenta? ¿La administrás bien o te la voy pasando de a poco? Viste este sistema que usan ahora los chicos”.

Neumann describió además cómo viven sus hijas esta nueva dinámica de trabajar en el mundo de la mode, algo que comenzaron hace poco: “Ellas tienen, para mí, que ellas lo hacen como un juego”. El objetivo que persigue con esa crianza financiera combina el aprendizaje con el disfrute: “También me gusta que ellas, si bien aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les divierte”.

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