Presidente Asfura reafirma su compromiso con Honduras y promete acelerar el paso para fortalecer la seguridad

Nasry Asfura durante su conferencia de prensa, donde reafirmó su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

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Durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de la celebración del aniversario de la Fuerza Naval de Honduras, el mandatario afirmó que su gobierno mantiene un compromiso firme con la ciudadanía y con las Fuerzas Armadas.

“Venimos a trabajar”, fue uno de los principales mensajes expresados por Asfura, quien destacó que durante los primeros siete meses de su administración ha mantenido una agenda orientada a atender las principales necesidades del país.

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El gobernante sostuvo que se encuentra “altamente comprometido con Honduras” y que su intención es acelerar las acciones de Gobierno para generar resultados en distintas áreas.

En su intervención, el presidente hizo énfasis en la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad, particularmente la Fuerza Naval y el Ejército Nacional.

Según explicó, existe un compromiso de su administración para contribuir a la dignificación, protección y fortalecimiento de estas instituciones, consideradas fundamentales para garantizar la seguridad de la población hondureña.

Asfura afirmó que la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y extorsión forma parte de las prioridades de su administración. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Asfura señaló que el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas debe ir acompañado de mejores condiciones para los elementos que integran estas instituciones.

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A su criterio, contar con cuerpos militares preparados y comprometidos permitirá responder de manera más efectiva a las amenazas que enfrenta Honduras y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

“Fortalecer nuestras instituciones, mejorar nuestras capacidades, este es un compromiso y un deber. No solo venimos a hablar, venimos a trabajar”, manifestó el mandatario al referirse a las acciones que su administración pretende impulsar en materia de seguridad nacional.

El jefe del Ejecutivo también destacó la necesidad de que todos los sectores de la sociedad participen en la construcción de un país con mejores oportunidades.

En ese sentido, sostuvo que los hondureños deben trabajar como un solo equipo para enfrentar los problemas nacionales y avanzar hacia una Honduras con mayores niveles de estabilidad, seguridad y desarrollo.

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El presidente señaló que las Fuerzas Armadas necesitan mayores capacidades, tecnología y recursos para enfrentar los retos de seguridad. (Foto: Cortesía)

Uno de los principales retos señalados por el presidente es la lucha contra la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado y la extorsión, fenómenos que continúan representando desafíos para las autoridades y para la población.

Asfura afirmó que su gobierno trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos de seguridad para responder a estas amenazas.

Como parte de esa estrategia, el mandatario mencionó la importancia de incorporar tecnología, recursos y preparación especializada para las Fuerzas Armadas.

El objetivo, explicó, es dotar a los militares de mejores herramientas para enfrentar los distintos escenarios de inseguridad y responder de manera más eficiente ante las organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

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Reconoció que 2026 se presenta como un año complicado, marcado por dificultades económicas y factores externos, entre ellos el comportamiento de los precios del petróleo, que pueden generar presiones adicionales para la economía nacional.

Nasry Asfura aseguró que su administración mantiene el compromiso de avanzar hacia una Honduras más segura y próspera. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Ante este escenario, el presidente afirmó que su administración está preparada para enfrentar los retos económicos y sociales sin concentrarse en los problemas del pasado.

Su mensaje estuvo orientado a mirar hacia adelante y establecer como prioridad la construcción de mejores condiciones para el futuro del país.

“No vemos hacia atrás, vemos hacia adelante, vemos el futuro que le podemos dar a Honduras”, expresó Asfura, al insistir en que las dificultades actuales deben convertirse en un incentivo para acelerar el trabajo y fortalecer las capacidades del Estado.

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El mandatario reiteró que la construcción de una Honduras más fuerte y próspera requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones y de la ciudadanía.

Asfura sostuvo que su gobierno continuará trabajando para mejorar sus capacidades y responder a las necesidades del país.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a mantener el compromiso con Honduras frente a las dificultades que enfrenta la nación.

Aseguró que su administración buscará acelerar el paso y concentrar sus esfuerzos en generar condiciones que permitan avanzar hacia una patria con mayor seguridad, prosperidad y oportunidades para todos los hondureños.