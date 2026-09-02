El Salvador

El Salvador: Capturan a dos sujetos e incautan 75 paquetes de contrabando en paso fronterizo no habilitado

El operativo se realizó en Poza Redonda, en el municipio de Victoria, Cabañas, donde se ubicó a dos hombres y se retuvieron 75 paquetes de mercadería junto con un vehículo, efectivo y un celular

La Fuerza Armada entregó a la PNC a dos hombres tras decomisar 75 paquetes de mercancía de contrabando en Poza Redonda, Cabañas Este. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
La Fuerza Armada entregó a la PNC a dos hombres tras decomisar 75 paquetes de mercancía de contrabando en Poza Redonda, Cabañas Este. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
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Elementos del Comando Sumpul capturaron a dos hombres en un punto fronterizo no autorizado de Poza Redonda, en el municipio de Victoria de Cabañas Este, donde las autoridades les incautaron 75 paquetes de mercancía de contrabando valuados en alrededor de USD 1,125, según informó este miércoles la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en sus redes sociales.

La institución identificó a los involucrados como Henry Omar V. y Bryan Alexander P. Ambos fueron ubicados durante un procedimiento efectuado en el paso fronterizo no habilitado, una zona que, de acuerdo con el reporte oficial, era utilizada para trasladar productos sin el control correspondiente.

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A su vez, la Fuerza Armada indicó que, además de los paquetes de mercadería, los efectivos retuvieron un vehículo, dinero en efectivo y un teléfono celular. “En el procedimiento se incautaron 75 paquetes de mercadería de contrabando”, expresó la FAES.

El decomiso de contrabando fue valuado en alrededor de USD 1.125, según el reporte oficial de la Fuerza Armada. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
El decomiso de contrabando fue valuado en alrededor de USD 1.125, según el reporte oficial de la Fuerza Armada. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

El procedimiento ocurrió en un paso fronterizo no habilitado

El punto señalado por parte de la Fuerza Armada está ubicado en Poza Redonda, Victoria, Cabañas Este, una zona fronteriza en la que el Comando Sumpul mantiene presencia operativa. La actuación se desarrolló en un paso no habilitado, es decir, fuera de los puestos formales de control para el ingreso y salida de mercancías y personas.

Según la publicación institución castrense, los dos hombres y los bienes retenidos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC). A partir de esa entrega, corresponde a la policía y a las instancias competentes establecer si existen elementos para iniciar una investigación penal o administrativa vinculada con el traslado de los productos.

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A su vez, la Fuerza Armada presentó el caso como parte de sus acciones contra el comercio irregular en zonas fronterizas. En el mensaje difundido por sus canales oficiales, recordó que el contrabando constituye un delito y advirtió sobre las consecuencias legales que puede tener participar en este tipo de actividades.

El decomiso incluyó un total de 75 paquetes de productos cuya valuación oficial fue de aproximadamente USD 1,125. La cifra corresponde a la estimación divulgada por la institución militar.

“Ambos fueron entregados a la Policía Nacional Civil. El contrabando es un delito. No arriesgues tu libertad por dinero fácil”, detalló la FAES en sus canales oficiales.

Vista posterior del torso de dos personas con camisetas oscuras que tienen las manos sujetas con esposas metálicas por la espalda.
La Fuerza Armada entregó a los dos hombres y los bienes retenidos a la Policía Nacional Civil para la investigación del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de ambos capturados a la policía salvadoreña implica que la investigación queda bajo la órbita de las autoridades competentes, que deberá verificar la procedencia de los bienes, la ruta utilizada y la eventual participación de otras personas.

En su publicación, la Fuerza Armada informó que los hombres quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Por tal motivo, tanto el vehículo, como el efectivo y el teléfono celular serán incorporados como elementos de prueba dentro de una investigación.

El caso se conoció a través de las redes sociales oficiales de la Fuerza Armada, que difundieron las identidades de los dos hombres, el lugar del procedimiento y el detalle general de los bienes incautados. La institución no proporcionó declaraciones adicionales sobre el operativo ni sobre las medidas que adoptará la PNC tras recibir a los involucrados.

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