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Arsenal vs Aston Villa por la Premier League en Fútbol Libre: una búsqueda que esconde malware

Ver partidos gratis en aplicaciones piratas abre la puerta a ciberdelincuentes que roban contraseñas y espían movimientos

Composición gráfica con dos jugadores del Arsenal a la izquierda, un icono de balón al centro y un jugador del Aston Villa a la derecha
Los portales piratas suelen ofertar eventos deportivos gratuitos sin derechos. (Fotocomposición Infobae)
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Seguir partidos en vivo de la Premier League como Arsenal vs Aston Villa en aplicaciones piratas como fútbol Libre puede exponer a los dispositivos a una amplia gama de amenazas digitales, como malware, robo de datos y fraudes.

Para prevenir riesgos es clave seguir los partidos u otros eventos deportivos desde aplicaciones legales y que cuenten con derechos de transmisión para evitar infringir la ley de propiedad intelectual y exponer los dispositivos a amenazas.

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Qué malware pueden instalarse en el dispositivo al usar aplicaciones ilegales

Al descargar o usar aplicaciones no verificadas o ilegales como Fútbol Libre, el usuario puede infectar su dispositivo con varias clases de malware. Uno de los más graves es el ransomware, que bloquea el acceso a archivos importantes y exige un pago para restaurarlos.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
El usuario no percibe los procesos que se están ejecutando en segundo plano en su dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), otra amenaza frecuente es el adware, que introduce anuncios no solicitados y ralentiza el dispositivo.

Además, existen aplicaciones capaces de redirigir al usuario a páginas web con fines de recopilación de datos personales, exponiendo información sensible sin consentimiento.

Cómo puede una app pirata robar datos personales al buscar fútbol en vivo

El INCIBE advierte que algunas aplicaciones fraudulentas pueden registrar las pulsaciones del usuario mediante técnicas de keylogging. De esa forma, capturan contraseñas, mensajes y datos bancarios sin que el usuario lo note. Este tipo de software opera en segundo plano y registra toda la actividad realizada desde el dispositivo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El virus puede copiar las pulsaciones al digitar una clave en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las apps maliciosas pueden solicitar permisos para acceder a los SMS, facilitando la interceptación de códigos de verificación empleados en operaciones bancarias o compras online. Así, un ciberdelincuente puede completar transacciones o acceder a cuentas protegidas por autenticación en dos pasos.

Por qué es muy difícil identificar una app peligrosa antes de instalarla

Reconocer una aplicación maliciosa no siempre resulta sencillo, sobre todo cuando imitan la apariencia y funcionalidad de plataformas legítimas.

El INCIBE sugiere verificar siempre la fuente de descarga, privilegiando tiendas oficiales como Google Play o App Store, donde existen filtros y controles de seguridad. Las tiendas alternativas, los enlaces compartidos en foros y las descargas directas representan un riesgo mucho mayor.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las aplicaciones seguras solo están disponibles en Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Es clave revisar los permisos que solicita la aplicación. Una app para ver fútbol no necesita acceder a la cámara, ubicación o lista de contactos. Si se detectan solicitudes de permisos injustificadas, se sugiere denegar el acceso o eliminar la aplicación.

Las valoraciones y comentarios de otros usuarios son otros indicadores que pueden ofrecer pistas sobre comportamientos anómalos o antecedentes de seguridad cuestionable.

Qué medidas se sugieren para prevenir infecciones al ver partidos online

El INCIBE destaca la importancia de descargar aplicaciones únicamente desde plataformas oficiales. Tanto Google Play como App Store retiran rápidamente aquellas apps que resultan dañinas, minimizando así el riesgo de infección.

A su vez, es necesario mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, porque ayuda a corregir vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Es clave mantener el dispositivo actualizado para evitar brechas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida preventiva consiste en instalar una solución de seguridad o antivirus de confianza. Estos programas detectan y eliminan amenazas antes de que causen daños. Realizar copias de seguridad periódicas de los datos permite recuperar la información en caso de secuestro, robo o daño del dispositivo.

Cómo actuar si se sospecha que el dispositivo ha sido infectado tras buscar partidos

Ante síntomas como lentitud inusual, aparición de anuncios no deseados o mensajes de rescate, el INCIBE sugiere actuar de inmediato. Se debe desconectar el dispositivo de la red, eliminar las aplicaciones sospechosas y realizar un análisis completo con un antivirus actualizado.

Si los archivos han sido cifrados por ransomware, no se aconseja pagar el rescate, porque no garantiza la recuperación de los datos. Se sugiere cambiar las contraseñas de todas las cuentas asociadas al dispositivo y activar la verificación en dos pasos en servicios claves.

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