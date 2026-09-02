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Así se verá el estadio donde Argentina enfrentará a Turquía por la Copa Davis en Neuquén

La AAT difundió una simulación digital del escenario que recibirá la serie del 19 y 20 de septiembre. El Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida GreenSet de velocidad intermedia y estará colmado por 3.000 espectadores

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El estadio Ruca Che recibirá a la Copa Davis (Crédito: Gobierno de Neuquén)
El estadio Ruca Che recibirá a la Copa Davis (Crédito: Gobierno de Neuquén)

Se asoma la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis ya está en marcha y, a poco más de dos semanas para el comienzo de la competencia, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundió una simulación digital de cómo quedará el estadio Ruca Che de Neuquén, escenario de la eliminatoria del 19 y 20 de septiembre.

Las imágenes permiten anticipar la transformación que tendrá el recinto para recibir por primera vez en la historia a la Copa Davis en la Patagonia. El estadio, que habitualmente alberga otro tipo de actividades deportivas y culturales, será acondicionado especialmente para convertirse en una cancha de tenis bajo techo.

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El escenario estará completamente cubierto y contará con una superficie rápida de la empresa española GreenSet, montada sobre una estructura de madera especialmente preparada para la ocasión.

La cancha tendrá una velocidad intermedia, nivel 3 de acuerdo con la clasificación de World Tennis, y presentará características similares a las utilizadas en algunos de los principales escenarios del circuito profesional, entre ellos el Australian Open, las ATP Finals y las Finales de la Copa Davis en Bolonia, según informó la entidad madre del tenis nacional.

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La simulación digital difundida por la AAT (Crédito: Prensa AAT)
La simulación digital difundida por la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Así quedará el Ruca Che para la Copa Davis

La simulación difundida por la AAT muestra la pista instalada en el centro del estadio, con las tribunas ubicadas alrededor de la cancha y la infraestructura necesaria para una competencia internacional de primer nivel.

El Ruca Che tendrá una capacidad cercana a los 3.000 espectadores para la serie y estará colmado durante los dos días de competencia: las entradas se agotaron en menos de media hora después de que comenzara la venta general.

La expectativa por el acontecimiento es especialmente grande porque será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia argentina. Neuquén se convertirá además en la sexta provincia del país que recibe una serie de la competencia, después de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe.

La construcción de la cancha comenzará el martes 8 de septiembre, cuando el estadio quede liberado de sus otras actividades. Según el cronograma previsto por la AAT, el montaje demandará aproximadamente seis días y la superficie estará lista para que los equipos comiencen los entrenamientos oficiales el martes 15, cuatro días antes del comienzo de la serie.

Una cancha construida especialmente para la serie

La superficie elegida por la AAT será una cancha dura de GreenSet. El sistema utilizado en el Ruca Che tendrá una base de madera sobre la que se colocarán las diferentes capas que permitirán alcanzar las características de velocidad buscadas por el equipo argentino.

En su terminación final, la superficie combina una resina acrílica con dióxido de silicio, un compuesto arenoso que determina, entre otros factores, la textura y el comportamiento de la pista.

Piso nueva cancha de Copa Davis
Las diferentes capas con que se construye la cancha. El parqué, el entablonado de madera, la capa base y adherencia y la capa de finalización

La elección de una cancha rápida tuvo también un motivo deportivo: los tenistas argentinos vienen compitiendo sobre cemento durante la gira norteamericana previa al US Open y el objetivo fue evitar un cambio de superficie antes de la serie. Además, el hecho de jugar bajo techo permitirá reducir la influencia de las condiciones meteorológicas.

Una localía inédita para Argentina

La serie frente a Turquía tendrá varios condimentos históricos para el tenis argentino.

Será la primera Copa Davis disputada en la Patagonia, además del regreso del equipo nacional a jugar como local después de más de dos años y medio. La última presentación en territorio argentino había sido en febrero de 2024, cuando el conjunto nacional derrotó a Kazajistán por 3-2 en Rosario.

También será la primera serie como local para Javier Frana desde que asumió como capitán del equipo argentino.

Frana ya tiene definida la nómina que afrontará la eliminatoria. Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron los cinco convocados para buscar una victoria que le permita a Argentina regresar a los Qualifiers 2027.

El conjunto nacional tendrá además un objetivo estadístico: está a una victoria de alcanzar los 100 triunfos en la historia de la Copa Davis.

El sábado 19 de septiembre se disputarán los dos primeros singles, mientras que el domingo 20 será el turno del dobles y, si fuera necesario, de los dos últimos encuentros individuales.

Javier Frana y Francisco Cerúndolo (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Javier Frana y Francisco Cerúndolo (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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