El Salvador

El Salvador elevó 12.5% sus ingresos tributarios y contribuciones hasta julio de 2026

El desempeño del IVA y el impuesto sobre la renta explicó la mayor parte del aumento acumulado, mientras que abril concentró el registro mensual más alto del período

Mano agarrando billetes de dólares
Los ingresos corrientes y contribuciones del Estado alcanzaron USD 5,772.4 millones hasta julio de 2026, con un aumento interanual de 12.5%. (Crédito Andina)
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Los ingresos corrientes y contribuciones del Estado alcanzaron USD 5,772.4 millones al cierre de julio de 2026, un aumento de 12.5% frente al mismo período de 2025. El incremento acumulado fue de USD 640 millones, luego de que la recaudación del año anterior se ubicara en USD 5,132.4 millones.

El desempeño se concentró en el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, que reunieron la mayor parte de los recursos. En julio, los ingresos corrientes y las contribuciones totalizaron USD 763 millones, mientras que abril registró el nivel mensual más alto del período, con USD 1,452.1 millones.

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Entre enero y julio de 2026, el aumento de la recaudación estatal respondió principalmente a la expansión de los dos principales tributos. Los derechos arancelarios, las contribuciones especiales y los ingresos no tributarios también crecieron, aunque los impuestos selectivos presentaron resultados distintos según el producto alcanzado.

El IVA acumuló USD 2,518.8 millones hasta julio

El IVA acumuló USD 2,518.8 millones durante los primeros siete meses de 2026. El monto superó en USD 303.2 millones al registrado en igual lapso del año anterior y representó una variación interanual de 13.7%.

Las declaraciones del IVA generaron USD 1,174.1 millones. Ese componente aumentó USD 166.9 millones en la comparación con 2025 y tuvo una expansión de 16.6%.

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El IVA relacionado con las importaciones aportó USD 1,344.7 millones. La cifra fue USD 136.2 millones mayor que la del período anterior y mostró una variación de 11.3%.

Las declaraciones del IVA sumaron USD 1,174.1 millones y el IVA por importaciones aportó USD 1,344.7 millones hasta julio. (Foto cortesía CEPA)
Las declaraciones del IVA sumaron USD 1,174.1 millones y el IVA por importaciones aportó USD 1,344.7 millones hasta julio. (Foto cortesía CEPA)

El segmento vinculado a las importaciones mantuvo la mayor participación dentro de la recaudación de este impuesto. Las declaraciones, a su vez, exhibieron el mayor ritmo de crecimiento entre los dos componentes.

El impuesto sobre la renta reunió USD 2,517.1 millones

El impuesto sobre la renta alcanzó USD 2,517.1 millones entre enero y julio. El resultado implicó un incremento de USD 261.8 millones frente al mismo tramo de 2025 y una variación de 11.6%.

La recaudación por declaraciones sumó USD 965.9 millones. El rubro creció USD 126 millones y registró una expansión interanual de 15%.

Las retenciones aportaron USD 1,029.8 millones. Ese monto fue USD 72.6 millones superior al del año previo, con una variación de 7.6%.

Los pagos a cuenta llegaron a USD 521.4 millones. Este concepto tuvo un alza de USD 63.2 millones y una variación de 13.8%.

El IVA y el impuesto sobre la renta sostuvieron el grueso de los ingresos tributarios y las contribuciones. La evolución conjunta de ambos gravámenes explicó la mayor proporción del aumento acumulado hasta el cierre de julio.

Los aranceles a la importación crecieron 10.1%

Los derechos arancelarios a la importación totalizaron USD 235.2 millones. La recaudación aumentó USD 21.5 millones respecto del período anterior y presentó una variación de 10.1%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los impuestos selectivos al consumo recaudaron USD 151.3 millones, con alzas en cerveza, cigarrillos y gaseosas, y una baja en armas y municiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los impuestos selectivos al consumo reunieron USD 151.3 millones. Dentro de esa categoría, los productos alcohólicos generaron USD 17.7 millones.

La cerveza aportó USD 64.2 millones, frente a los USD 60.3 millones obtenidos en igual período de 2025. Los cigarrillos acumularon USD 20.5 millones, con un aumento de USD 3.6 millones.

Las gaseosas y otras bebidas carbonatadas llegaron a USD 44.6 millones. El registro anterior de ese rubro había sido de USD 42.5 millones.

Las armas, municiones, explosivos y artículos similares recaudaron USD 0.4 millones. Este fue el único concepto detallado con una baja interanual de 10.9%.

Los gravámenes diversos registraron una expansión de 22.8%

Los otros impuestos y gravámenes diversos acumularon USD 90.8 millones. El conjunto creció 22.8% respecto del resultado de 2025.

La transferencia de bienes raíces aportó USD 55.3 millones dentro de esa categoría. El impuesto sobre transacciones de agentes extranjeros no tuvo recaudación durante el período analizado.

Las contribuciones especiales llegaron a USD 52.4 millones. El resultado fue USD 3.8 millones mayor que el del año previo y equivalió a una variación de 7.8%.

La contribución para la promoción del turismo generó USD 13.1 millones, con una expansión de 9.6%. La contribución por transporte público sumó USD 38.6 millones y el cobro por azúcar extraída alcanzó USD 0.7 millones.

Los ingresos no tributarios llegaron a USD 206.9 millones y las contribuciones especiales alcanzaron USD 52.4 millones en los primeros siete meses de 2026. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Los ingresos no tributarios llegaron a USD 206.9 millones y las contribuciones especiales alcanzaron USD 52.4 millones en los primeros siete meses de 2026. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Todos los conceptos incluidos en las contribuciones especiales registraron aumentos frente a 2025. El comportamiento acompañó la suba de los principales recursos tributarios.

Los ingresos no tributarios aumentaron USD 21.6 millones

Los ingresos no tributarios alcanzaron USD 206.9 millones entre enero y julio. La cifra representó un aumento de USD 21.6 millones, equivalente a una variación de 11.6% frente al mismo período del año anterior.

El resultado acumulado mostró incrementos en la mayoría de las categorías de recaudación. La evolución de la actividad económica y las medidas administrativas destinadas a fortalecer el cobro de tributos aparecen entre los factores asociados al crecimiento informado.

Los principales impuestos concentraron el avance de los recursos estatales durante los primeros siete meses de 2026. Los tributos selectivos mantuvieron una participación menor y exhibieron diferencias entre los productos alcanzados.

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