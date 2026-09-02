Tensión en la cúpula de la UIA: Rappallini se despegó del vicepresidente de la entidad que criticó a Caputo

Martín Rappallini, titular de la UIA, se deslindó de las críticas del vicepresidente de la entidad fabril a Luis Caputo. (Foto: Christian Heit)

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El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a responder este miércoles a las críticas que su vicepresidente, Guillermo Moretti, dirigió contra el ministro de Economía, Luis Caputo, durante los festejos por el Día de la Industria.

En un comunicado, Rappallini remarcó que su discurso representa la posición institucional de la entidad y diferenció las declaraciones de Moretti como una postura personal. “El discurso que pronuncié hoy expresa la posición institucional de la Unión Industrial Argentina. Fue presentado y conversado previamente en el Comité Ejecutivo y tuvo un consenso unánime en los presentes. Como presidente de la UIA, mi responsabilidad es representar ese consenso”, afirmó en el texto difundido tras el acto realizado en la planta del laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas.

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Las declaraciones que motivaron la respuesta del titular de la UIA, quien envió una carta firmada a la prensa, se produjeron en la mañana del miércoles, antes de que comenzara la celebración por el Día de la Industria. Moretti, vicepresidente de la entidad e integrante de la Federación Industrial de Santa Fe, había cuestionado con dureza la gestión económica del Gobierno en declaraciones a El Destape Radio.

“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, dijo Moretti, en referencia al ministro de Economía. El dirigente también apuntó contra la evolución patrimonial del funcionario: “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó”.

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Este segmento de un programa de noticias o entrevistas de 1070 El Destape Radio presenta a un conductor en estudio y a Guillermo Moretti, Vicepresidente de la UIA, en una videollamada. Las imágenes en pantalla muestran banners con frases como 'Día de la Industria: Nada que festejar' y 'La política de este gobierno es desindustrializar'. Moretti expone sobre la difícil situación que atraviesa la industria manufacturera. El contenido aborda los desafíos del sector industrial y las críticas a las políticas económicas actuales. Se observa la hora 08:16 y una temperatura de 13°C.

Moretti sostuvo además que el Gobierno lleva adelante “una política de desindustrialización” y vinculó el desarrollo de la industria con el funcionamiento de las escuelas técnicas, las universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades”, planteó.

La UIA marcó la diferencia entre lo institucional y lo personal

Frente a la repercusión de esos dichos, Rappallini buscó despegar a la conducción de la UIA de las expresiones de su vicepresidente. “Guillermo Moretti es un dirigente de Santa Fe y, por supuesto, puede tener su propia mirada. Pero sus declaraciones representan una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA”, sostuvo en el comunicado firmado con su nombre.

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El presidente de la entidad remarcó que existen instancias internas para procesar las diferencias dentro de la organización. “Nosotros tenemos ámbitos internos para discutir nuestras diferencias y después una responsabilidad común: expresar hacia afuera los consensos de la institución”, agregó.

El discurso oficial de Rappallini apuntó a la actividad

A diferencia del tono de Moretti, el discurso que Rappallini pronunció ante unos 200 industriales tuvo un registro más moderado, centrado en reclamos técnicos sobre la actividad productiva. “La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, planteó el titular de la UIA.

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El vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cuestionó Javier Milei por rechazar la invitación a participar como candidato presidencial de un encuentro con las autoridades de la casa fabril

En su exposición, Rappallini presentó un pedido de “puente” hacia una economía competitiva estructurado en siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura, y modernización laboral y litigiosidad. Señaló que la producción industrial se ubica 10% por debajo de los niveles de 2022 y que, desde agosto de 2023, el sector perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados.

La celebración se realizó con la ausencia del presidente Javier Milei y del ministro Caputo, quien regresaba de su viaje a Estados Unidos por la cumbre del G20. Por parte del Gobierno nacional asistieron Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción, y Mario Lugones, ministro de Salud. También participaron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; la senadora Flavia Royón; Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC; el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino y el vice de la entidad, Marcos Pereda, así como el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

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El episodio se sumó a otro cruce del día: el propio Caputo respondió más tarde a las críticas de Moretti al señalar que su función es “defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios”.