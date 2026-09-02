Economía

Tensión en la cúpula de la UIA: Rappallini se despegó del vicepresidente de la entidad que criticó a Caputo

El titular de la entidad industrial aseguró que su discurso refleja el consenso del Comité Ejecutivo y diferenció como personal la postura del número dos de la organización, quien calificó al ministro de Economía como un “trader que no sabe lo que es un torno”

Martín Rappallini, presidente de la UIA
Martín Rappallini, titular de la UIA, se deslindó de las críticas del vicepresidente de la entidad fabril a Luis Caputo. (Foto: Christian Heit)
Guardar

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a responder este miércoles a las críticas que su vicepresidente, Guillermo Moretti, dirigió contra el ministro de Economía, Luis Caputo, durante los festejos por el Día de la Industria.

En un comunicado, Rappallini remarcó que su discurso representa la posición institucional de la entidad y diferenció las declaraciones de Moretti como una postura personal. “El discurso que pronuncié hoy expresa la posición institucional de la Unión Industrial Argentina. Fue presentado y conversado previamente en el Comité Ejecutivo y tuvo un consenso unánime en los presentes. Como presidente de la UIA, mi responsabilidad es representar ese consenso”, afirmó en el texto difundido tras el acto realizado en la planta del laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas.

PUBLICIDAD

Las declaraciones que motivaron la respuesta del titular de la UIA, quien envió una carta firmada a la prensa, se produjeron en la mañana del miércoles, antes de que comenzara la celebración por el Día de la Industria. Moretti, vicepresidente de la entidad e integrante de la Federación Industrial de Santa Fe, había cuestionado con dureza la gestión económica del Gobierno en declaraciones a El Destape Radio.

Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, dijo Moretti, en referencia al ministro de Economía. El dirigente también apuntó contra la evolución patrimonial del funcionario: “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó”.

PUBLICIDAD

Este segmento de un programa de noticias o entrevistas de 1070 El Destape Radio presenta a un conductor en estudio y a Guillermo Moretti, Vicepresidente de la UIA, en una videollamada. Las imágenes en pantalla muestran banners con frases como 'Día de la Industria: Nada que festejar' y 'La política de este gobierno es desindustrializar'. Moretti expone sobre la difícil situación que atraviesa la industria manufacturera. El contenido aborda los desafíos del sector industrial y las críticas a las políticas económicas actuales. Se observa la hora 08:16 y una temperatura de 13°C.

Moretti sostuvo además que el Gobierno lleva adelante “una política de desindustrialización” y vinculó el desarrollo de la industria con el funcionamiento de las escuelas técnicas, las universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades”, planteó.

La UIA marcó la diferencia entre lo institucional y lo personal

Frente a la repercusión de esos dichos, Rappallini buscó despegar a la conducción de la UIA de las expresiones de su vicepresidente. “Guillermo Moretti es un dirigente de Santa Fe y, por supuesto, puede tener su propia mirada. Pero sus declaraciones representan una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA”, sostuvo en el comunicado firmado con su nombre.

El presidente de la entidad remarcó que existen instancias internas para procesar las diferencias dentro de la organización. “Nosotros tenemos ámbitos internos para discutir nuestras diferencias y después una responsabilidad común: expresar hacia afuera los consensos de la institución”, agregó.

El discurso oficial de Rappallini apuntó a la actividad

A diferencia del tono de Moretti, el discurso que Rappallini pronunció ante unos 200 industriales tuvo un registro más moderado, centrado en reclamos técnicos sobre la actividad productiva. “La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, planteó el titular de la UIA.

El vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cuestionó Javier Milei por rechazar la invitación a participar como candidato presidencial de un encuentro con las autoridades de la casa fabril
El vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cuestionó Javier Milei por rechazar la invitación a participar como candidato presidencial de un encuentro con las autoridades de la casa fabril

En su exposición, Rappallini presentó un pedido de “puente” hacia una economía competitiva estructurado en siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura, y modernización laboral y litigiosidad. Señaló que la producción industrial se ubica 10% por debajo de los niveles de 2022 y que, desde agosto de 2023, el sector perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados.

La celebración se realizó con la ausencia del presidente Javier Milei y del ministro Caputo, quien regresaba de su viaje a Estados Unidos por la cumbre del G20. Por parte del Gobierno nacional asistieron Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción, y Mario Lugones, ministro de Salud. También participaron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; la senadora Flavia Royón; Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC; el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino y el vice de la entidad, Marcos Pereda, así como el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

El episodio se sumó a otro cruce del día: el propio Caputo respondió más tarde a las críticas de Moretti al señalar que su función es “defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios”.

Temas Relacionados

UIALuis CaputoMinisterio de Economíaúltimas noticiasMartín RappalliniIndustriaGuillermo Moretti

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: la Bolsa argentina subió por tercera rueda seguida y el riesgo país cayó a 500 puntos

Los ADR en Wall Street subieron hasta 5% y los bonos en dólares ganaron 0,2% en promedio. El dólar siguió a $1.535 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 28 millones en el mercado

Jornada financiera: la Bolsa argentina subió por tercera rueda seguida y el riesgo país cayó a 500 puntos

Deudas y cobranzas: qué pueden y qué no pueden hacer quienes reclaman un pago

La diputada nacional por Santa Fe Caren Tepp presentó en Infobae a la Tarde un manual con herramientas para enfrentar reclamos de cobranza y propuso refinanciar obligaciones en un contexto de creciente mora entre los hogares argentinos

Deudas y cobranzas: qué pueden y qué no pueden hacer quienes reclaman un pago

La Serenísima multiplicó por cuatro sus pérdidas en un año por la fuerte caída del consumo y los costos logísticos

Los ingresos cayeron 6,7% real en el semestre, con una baja de 10,3% en el mercado local apenas compensada por el crecimiento de las exportaciones. La generación de caja mejoró y la deuda de corto plazo se redujo

La Serenísima multiplicó por cuatro sus pérdidas en un año por la fuerte caída del consumo y los costos logísticos

Una histórica cadena de electrodomésticos cerró 20 sucursales y hay decenas de despidos

La empresa comenzó a ajustar sus operaciones, tras haberse presentado a concurso preventivo hace dos meses

Una histórica cadena de electrodomésticos cerró 20 sucursales y hay decenas de despidos

2023 vs 2026: cómo les fue a la industria, la construcción y el empleo en lo que va del Gobierno de Milei

Relevamiento privado contrastó indicadores productivos, laborales, comerciales durante períodos equivalentes; registró bajas mayoritarias

2023 vs 2026: cómo les fue a la industria, la construcción y el empleo en lo que va del Gobierno de Milei

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Así se verá el estadio donde Argentina enfrentará a Turquía por la Copa Davis en Neuquén

“Sinvergüenza”: la furiosa crítica de un medio inglés a Paredes luego de que pusiera en duda su continuidad en la selección argentina

Por qué el estreno de GTA 6 reavivó una vieja teoría relacionada con el Manchester United

Matías Galarza Fonda deja River Plate para jugar en el Inter Miami de Messi: los números de la operación

TELESHOW

La férrera defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

La férrera defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

Tamara Paganini recordó el momento en que estuvo por arrojarse a las vías del tren: "Sentí el vientito en la nariz"

Nicole Neumann habló de cómo maneja la plata de sus hijas ahora que comenzaron a trabajar

Maia Reficco en la noche porteña: silencio total sobre Franco Colapinto, look black y un estreno de teatro

Paula Chaves y Mery del Cerro desmintieron con un almuerzo los rumores de distanciamiento

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Capturan a dos sujetos e incautan 75 paquetes de contrabando en paso fronterizo no habilitado

El Salvador: Capturan a dos sujetos e incautan 75 paquetes de contrabando en paso fronterizo no habilitado

De Indonesia a Japón: cuáles fueron las 5 erupciones volcánicas más devastadoras de la historia

El Salvador elevó 12.5% sus ingresos tributarios y contribuciones hasta julio de 2026

El presidente Bernardo Arévalo defiende el presupuesto 2027 y pide al Congreso que lo apruebe

Presidente Asfura reafirma su compromiso con Honduras y promete acelerar el paso para fortalecer la seguridad