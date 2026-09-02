Jornada financiera: la Bolsa argentina subió por tercera rueda seguida y el riesgo país cayó a 500 puntos

La rueda positiva de Wall Street dio impulso a los activos argentinos.

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Las acciones y los bonos extendieron la mejora de cotizaciones por tercera rueda consecutiva, esta vez con el respaldo de las alzas exhibidas por los principales indicadores de Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,9%, en los 3.106.216 puntos, en un máximo desde el 10 de agosto, mientras que las referencias de los mercados de Nueva York avanzaron entre 0,5 y 0,6 por ciento.

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El panel de acciones líderes porteño pasó a contabilizar en 2026 un alza de 1,8%, mientras que medido en dólares aún mantiene una caída de 2 por ciento,

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo predomino de alzas, encabezadas por Edenor (+5,1%), Central Puerto (+4,7%) y Cresud (+4,5%).

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El petróleo concluyó negociado con alzas inferiores al 1 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en noviembre subió 0,5% a USD 95,12, sesgo que contribuyó a ganancias en acciones del sector como YPF (+2,8%, a USD 52,91) y Vista Energy (+3,1%).

Los bonos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- finalizaron negociados este miércoles con una suba del 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país que mide JP Morgan descontó cuatro unidades, en los 500 puntos básicos, luego de tocar un mínimo de 493 unidades durante la sesión, el nivel más bajo desde el 17 de agosto último.

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En esta tendencia declinante que retomó el riesgo país, que anota una baja de 60 puntos en 2026, se da también por una suba en la base de comparación, que son las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU. Los Treasuries incrementaron sus rendimientos en las últimas semanas, para alcanzar un rango entre 4,55% a 5,27% anual, en su nivel más alto desde octubre de 2023.

“En el ámbito local, la producción petrolera en Vaca Muerta ya representa el 70% del total del país, Transener confirmó la fecha de pago de dividendos y Central Puerto anunció un plan de recompra de acciones mientras se incorporan nuevos Cedear al mercado. En el plano internacional, el precio del crudo supera los USD 90 ante la persistencia de las tensiones en Medio Oriente”, resumieron desde Rava Bursátil.

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“El mercado financiero se encamina hacia un entorno de alta volatilidad donde el precio de las materias primas actuará como el principal catalizador táctico sumado a la expectativa del dato de empleo el viernes. Si la tensión en Oriente Medio mantiene al crudo por encima de la franja de los 90 a 95 dólares, la narrativa de inflación forzará a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a adoptar un tono marcadamente hawkish, lo que podría desatar una toma de utilidades en la renta variable y seguir impulsando los rendimientos de la deuda soberana”, consideró Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Mínima baja del dólar y crecimiento de reservas

Mientras sigue muy firme el volumen de negocios en la plaza mayorista -este miércoles fueron USD 681,4 millones en el segmento de contado- el dólar cedió dos pesos, a $1.511, todavía cerca del máximo de $1.514 del 26 de agosto.

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“Por momentos, la cotización descomprimió hasta acercarse a su mínimo intradiario de $1.510,50, mientras que algunos episodios de mayor demanda la llevaron hasta un acotado máximo de $1.513″, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “El mercado continúa mostrando un adecuado abastecimiento de divisas, pese a la merma estacional en la liquidación del sector cerealero”, añadió.

El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los 1.882,53 pesos. El tipo de cambio oficial permanece a 371,53 pesos o 24,6% de ese límite, un margen muy holgado para permitir compras oficiales en el mercado y el deslizamiento del dólar.

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El dólar al público quedó invariable a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal, mientras que el dólar blue restó cinco pesos o 0,3%, a 1.540 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,58 para la venta y $1.482,01 para la compra.

El dólar futuro operó con mínimas bajas, en un rango de 0,1% y 0,2%, con la posición para fin de mes a $1.532,50 -baja de dos pesos-, y negocios por un total equivalente a USD 731,5 millones, un monto bajo para este segmento.

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El Banco Central absorbió USD 28 millones con su participación cambiaria del día, el 4,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad ganaron USD 280 millones, a USD 50.486 millones, con la contribución de la suba de 0,9% del oro, en los USD 4.433,60 la onza.