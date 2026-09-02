Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Así está el cuadro de la Copa Argentina a la espera del último clasificado a los cuartos de final
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Rolando Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
A qué hora jugarán Boca-Vélez:
El duelo, que contará el arbitraje de Sebastián Zunino, se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports a partir de las 21.15
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de octavos de final de la Copa Argentina que jugarán Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Córdoba.