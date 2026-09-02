Deportes

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena y el de Guillermo Barros Schelotto se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Transmite TyC Sports a las 21.15

Guardar
11:48 hsHoy

Así está el cuadro de la Copa Argentina a la espera del último clasificado a los cuartos de final

Diagrama con un trofeo en el centro y llaves con escudos de equipos de fútbol a los lados
El cuadro oficial de la Copa Argentina presenta las llaves de eliminatorias desde los octavos hasta la final del torneo. (Copa Argentina)
11:01 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Rolando Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

10:59 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Vélez:

El duelo, que contará el arbitraje de Sebastián Zunino, se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports a partir de las 21.15

10:58 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de octavos de final de la Copa Argentina que jugarán Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Córdoba.

Boca vs Vélez
Boca vs Vélez

Temas Relacionados

Boca JuniorsVélez SarsfieldCopa ArgentinaLeandro ParedesRodolfo ArruabarrenaGuillermo Barros Schelotto

Últimas noticias

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

El tucumano falleció a los 70 años y fue figura del Xeneize en la final ante Borussia Mönchengladbach de 1978

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

El bonaerense enfrenta al italiano Matteo Berrettini por la segunda ronda, mientras que Tomás Etcheverry se mide ante el británico Jacob Fearnley

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

La tenista filipina Alex Eala suma ingresos comerciales por encima de los cinco millones de dólares en un año y llega como número 18 del mundo al US Open 2026, impulsada por su impacto en redes

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Se bajó la persiana de la ventana estival en el Viejo Continente y hubo varios traspasos rutilantes

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

El mapa de los futbolistas que actuaron en la última Copa del Mundo y la nueva camada que asoma para el 2030

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Mendoza renovará su aeropuerto con una inversión de 26 millones de dólares

Córdoba busca habilitar los entierros de personas junto a sus mascotas: qué propone el proyecto

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre de 2026

Mitos sobre la batería de las laptops: cargarla toda la noche, el límite del 80% y otros errores

INFOBAE AMÉRICA

Angela Davis, filósofa estadounidense: “En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”

Angela Davis, filósofa estadounidense: “En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”

Golpe de la sequía a las exportaciones de Uruguay: cayeron 16% en agosto y la soja se hundió 70%

Nicole Kidman apuesta por la sensualidad a los 59 años: así es el vestido de Versace que lució en Los Ángeles

Hinchas de Danubio de Uruguay invadieron la cancha en el cierre de un partido para agredir a jugadores

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

DEPORTES

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026