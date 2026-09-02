Javier Milei: “Piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal, la respuesta es no”

Guardar

Con guiños electorales y una defensa de su gestión económica, Javier Milei bbrindó un discurso que marcó el cierre del evento Vientos de cambio, organizado en el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro. “Piden que flexibilicemos nuestra politica monetaria y fiscal y la respuesta es no”, señaló.

“Proponemos un escenario que tiene riesgo”, maifestó. “Tenemos que manteneros en este rumo y que elijan los argentinos”, insistió de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Uno tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados”, agregó.

PUBLICIDAD

“Proponemos un modelo que tiene incertidumbre, que tiene riesgo”, insistió para destacar su proyecto por sobre el de la oposición.

Noticia en desarrollo

El discurso previo de Caputo

Luego de las declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, que lo trato de trader que no sabe lo que es un torno, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que debe priorizar a 48 millones de argentinos por encima de sectores empresariales específicos. Lo dijo durante el evento Vientos de cambio, que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton, en Retiro, donde se refirió a los reclamos de industriales y defendió la orientación económica del Gobierno.

PUBLICIDAD

Caputo respondió a las quejas de industriales: “Me toca defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios”

“Entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera, segundo porque cada uno defiende sus intereses”, afirmó el ministro. A continuación, diferenció la posición de los sectores privados de su responsabilidad al frente de la cartera económica. “Como ministro de Economía, me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios”, expresó.