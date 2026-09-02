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La férrera defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

La conductora respaldó públicamente a la influencer luego de los cuestionamientos en redes por el lanzamiento de su marca de electrolitos con colágeno. Su palabra

La influencer se refirió a quienes la acusaron de plagio (Video: El ejército de LAM/ Bondi Live)
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Después de que Lola Latorre quedara en el centro de las críticas por el debut de su nuevo proyecto comercial, Yanina Latorre salió a apoyarla con un mensaje en redes sociales. La influencer había sido señalada por presunto plagio debido a las similitudes entre la identidad visual de su marca de electrolitos con colágeno y la marca de skincare y maquillaje de Hailey Bieber.

En ese contexto, Lola explicó que la modelo estadounidense fue una referencia para el desarrollo del proyecto, aunque aclaró que su rol dentro del emprendimiento se limita a ser la imagen de la marca. Además, la joven habló del tema durante una entrevista en El ejército de LAM (Bondi Live), donde reconoció que parte de la campaña presenta coincidencias evidentes de su marca, con la estética de la que promociona la esposa de Justin Bieber.

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"Estoy orgullosa de vos", le dedicó Yanina Latorre a Lola (Instagram)

Yo no voy a ensuciar a nadie. Claramente, mi trabajo no fue buscar referencias. Cuando hacés una producción de fotos o trabajás con una marca, suele haber placas con imágenes de referencia hechas afuera. Hay algunas fotos, las principales de la campaña, que son iguales a las de Hailey”, admitió.

En su descargo, Lola también remarcó su admiración por Bieber y sostuvo que no dimensionó el nivel de similitud antes del lanzamiento. “Yo la amo a Hailey, soy súperfan de ella, es una inspiración. No sabía que había tres fotos que eran idénticas, aunque sí sabía que la estética se parecía”, señaló.

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Al mismo tiempo, hizo una autocrítica sobre su participación en la campaña. “Obvio que me quiero morir porque soy la que pone la cara, la imagen y todo eso. También hice un mea culpa y dije: ‘capaz yo podría haber dicho que esto lo estábamos haciendo igual’”, reconoció.

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"Cada cosa que arrancás te la quieren voltear. Estoy orgullosa de vos”, resaltó la conductora de SQP sobre su hija

Por último, apuntó al proceso de edición de las imágenes y negó haber buscado copiar de manera deliberada. “Yo estaba sentada y después ellos le pusieron una edición. No quise hacer plagio, no quise copiar. Jamás me compararía con una marca que vende millones y con otra figura internacional. Pero está bien dar la cara y explicar lo que pasó. Así que les pido perdón a quienes se sintieron ofendidos”, concluyó.

Luego de la entrevista, Yanina compartió en sus historias de Instagram un fragmento de esa entrevista y expresó todo su apoyo con un mensaje directo. “Te amo, no le des bola a los resentidos sin vida. Lamentablemente, no te van a perdonar nunca ser mi hija. Cada cosa que arrancás te la quieren voltear”, aseguró la conductora de SQP (América TV). “Estoy orgullosa de vos”, concluyó.

Yanina Latorre ya había dado muestras públicas del fuerte lazo que la une a Lola semanas antes de esta polémica. En su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), la conductora habló a corazón abierto sobre el duro proceso que atravesó para convertirse en madre y contó que su hija fue el resultado de un largo tratamiento de fertilidad. “Me costó mucho tener a Lola. Ella es hija de un tratamiento eterno”, recordó, al repasar los años de búsqueda junto a Diego Latorre.

A corazón abierto, Yanina Latorre revivió el difícil proceso que vivió para convertirse en madre y los embarazos que perdió durante su búsqueda (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Durante esa entrevista, también reveló que sufrió varias pérdidas gestacionales y describió con crudeza algunos de los momentos más difíciles que le tocó atravesar. Según contó, estuvo años intentando quedar embarazada y llegó a transitar embarazos de riesgo, tratamientos intensivos y largos períodos de reposo. En ese contexto, explicó que su deseo de ser madre fue uno de los motores más importantes de su vida.

Ese antecedente ayuda a entender la intensidad con la que Yanina salió ahora a respaldar a Lola en medio de las críticas. En aquel testimonio televisivo, incluso la definió como una hija “muy buscada y muy querida” y remarcó cuánto la afecta verla sufrir.

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