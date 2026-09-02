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De Indonesia a Japón: cuáles fueron las 5 erupciones volcánicas más devastadoras de la historia

La cantidad de víctimas fatales, los daños materiales y la escala de cada fenómeno son algunos de los factores que definieron su impacto. Estos episodios quedaron registrados entre los siglos XVIII y XX

Un volcán en erupción expulsa lava y ceniza durante la noche mientras personas en silueta observan la escena desde una colina.
Las erupciones volcánicas más mortales de la historia causaron miles de muertes y generaron cambios en el clima global (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A lo largo de la historia, ciertas erupciones volcánicas provocaron la muerte de miles y generaron cambios significativos en el clima global. Los registros científicos e históricos identifican cinco casos que presentan las cifras más elevadas de víctimas fatales.

Según la Smithsonian Institution y la Oregon State University, estos episodios muestran que la magnitud de una erupción no determina necesariamente su letalidad.

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El número de afectados depende de factores como la proximidad de áreas pobladas, la existencia o no de sistemas de alerta, el momento del día en que ocurre el evento y los fenómenos asociados que pueden aumentar su impacto destructivo.

Las cinco erupciones más devastadoras

1. Tambora, Indonesia, 1815

Un volcán en erupción lanza humo y ceniza al cielo gris mientras ríos de lava incandescente bajan por sus laderas rocosas.
La erupción del monte Tambora en Indonesia en 1815 dejó entre 60.000 y 92.000 muertos y contribuyó al año sin verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La erupción del monte Tambora, en Indonesia, encabeza el ranking por su saldo humano y por sus efectos posteriores. De acuerdo con el Smithsonian Global Volcanism Program, la describe como la mayor erupción explosiva documentada y estima unas 60.000 muertes ligadas a la devastación regional, mientras que otros recuentos históricos elevan el número a 92.000 fallecidos al incluir hambre y enfermedades.

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La expulsión de más de 150 kilómetros cúbicos de tefra destruyó cultivos, arrasó zonas cercanas y contribuyó al llamado año sin verano, con impacto climático en 1815 y 1816.

2. Krakatoa, Indonesia, 1883

Anak Krakatoa
Krakatoa, en Indonesia, provocó 36.417 muertes en 1883, en gran parte por los tsunamis que golpearon Java y Sumatra (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En segundo lugar aparece Krakatoa, también en Indonesia, cuya erupción principal ocurrió entre el 26 y el 27 de agosto de 1883.

El dato más citado por Oregon State University es de 36.417 muertos, en gran parte por los tsunamis que siguieron a la explosión y al colapso del sistema volcánico.

Britannica señaló que olas de más de 30 metros golpearon las costas de Java y Sumatra, por lo que este episodio se recuerda menos por la lava o la ceniza que por el efecto devastador del mar sobre poblaciones costeras densamente expuestas.

3. Monte Pelée, Martinica, 1902

Grabado antiguo de una gran columna de humo volcánico sobre una ciudad costera con embarcaciones en la bahía.
El Monte Pelée, en Martinica, causó cerca de 29.000 víctimas en 1902 cuando una corriente piroclástica destruyó Saint-Pierre en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer caso es el del Monte Pelée, en Martinica, que entró en erupción el 8 de mayo de 1902 y dejó cerca de 29.000 víctimas.

Según Oregon State University, el saldo fue de 29.025 muertos, aunque otras estimaciones lo ubican entre 28.800 y 30.000. La clave del desastre fue una corriente piroclástica que descendió a gran velocidad y destruyó la ciudad de Saint-Pierre en minutos.

La tragedia se convirtió en una referencia mundial para el estudio del riesgo volcánico por la velocidad del fenómeno y por la casi nula posibilidad de escape para la población.

4. Nevado del Ruiz, Colombia, 1985

Un volcán cubierto de nieve emite una gran nube blanca de humo hacia el cielo azul.
La erupción del Nevado del Ruiz en Colombia en 1985 desencadenó la tragedia de Armero y dejó más de 23.000 muertos por los lahares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto lugar corresponde al Nevado del Ruiz, en Colombia, cuya erupción del 13 de noviembre de 1985 desencadenó la tragedia de Armero.

La ficha del Smithsonian Institution indica que los lahares causaron más de 23.000 muertes, mientras que balances iniciales del mismo programa ubicaron el total por encima de 25.000. El calor volcánico derritió nieve y hielo en la cumbre, generó flujos de lodo a lo largo de varios valles y sepultó la ciudad.

El episodio sigue citado como el lahar más mortífero del que se tenga registro y como uno de los casos más estudiados por la relación entre amenaza natural y fallas en la prevención.

5. Unzen, Japón, 1792

Vista aérea de una montaña volcánica con humo en la cima y un cauce de ceniza gris que atraviesa campos de cultivo y casas.
Unzen, en Japón, registró 14.524 fallecidos en 1792 por una secuencia de actividad volcánica, colapso y tsunami (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto lugar es para Unzen, en Japón, cuyo desastre de 1792 figura entre los mayores de la serie histórica sobre mortalidad volcánica.

El estudio estadístico difundido por la U.S. Geological Survey ubica el saldo en 14.524 fallecidos, lo que coloca a este episodio por encima de otros más conocidos por el público general cuando el criterio es la cantidad de víctimas.

La Smithsonian Institution y la Oregon State University asocian la catástrofe a una combinación de actividad volcánica, colapso y tsunami, una secuencia que explica la magnitud del impacto humano.

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