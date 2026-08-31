Guía para saber cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Dora, la exploradora

Las dos animaciones están dirigidas a un público infantil e integran música. (Fotocomposición Infobae)

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Recrear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo visual de Dora, la exploradora exige seguir varios pasos y recurrir a plataformas de inteligencia artificial seguras, como Gemini, de Google, sin la necesidad de instalar aplicaciones piratas o exponer el dispositivo a virus.

Para alcanzar un resultado satisfactorio, es clave organizar los archivos, redactar instrucciones o prompts precisos y respetar los términos de uso de las plataformas. Se explica el paso a paso que se debe seguir.

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Cuál es el primer paso para recrear imágenes de Las Guerreras K-pop

El primer paso consiste en identificar y recolectar imágenes de alta resolución, tanto de Las Guerreras K-pop como de elementos distintivos del universo de Dora, la exploradora.

Las referencias visuales de Las Guerreras K-pop no deben tener marcas de agua. (Foto: Netflix)

Se deben priorizar archivos en los que los rostros, la vestimenta y las poses de los personajes estén claramente definidos, porque la nitidez facilita el reconocimiento de rasgos y estilos por parte de la inteligencia artificial.

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La ausencia de marcas de agua y una definición cromática homogénea contribuyen a que la ilustración generada conserve la esencia de ambos universos. Se sugiere almacenar los archivos en formatos como JPG o PNG, compatibles con la mayoría de plataformas digitales.

Es clave crear una carpeta exclusiva en el dispositivo, destinada únicamente a las imágenes seleccionadas, garantiza una gestión ágil y facilita el proceso al cargar archivos en la plataforma de Google Gemini.

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Gemini está disponible en forma de aplicación en celulares. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo utilizar Gemini para crear imágenes de Las Guerreras K-pop

Entre las plataformas disponibles, Gemini se destaca por su capacidad para combinar fotos y texto en una misma instrucción, lo que permite personalizar el resultado. El acceso requiere una cuenta activa de Google y el ingreso al chat, donde se habilita la función para adjuntar archivos.

En la versión web o en la aplicación, los usuarios pueden cargar las imágenes seleccionadas y redactar una descripción precisa sobre la escena deseada. Es clave respetar el formato y las condiciones de uso de la aplicación, evitando el uso de nombres protegidos por derechos de autor en las indicaciones.

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De qué forma redactar un prompt claro para la inteligencia artificial

La redacción del prompt es un paso central para orientar la generación de la imagen. Las plataformas como Gemini pueden restringir términos protegidos, así que se debe usar descripciones indirectas y detalladas.

Tres heroínas animadas avanzan por un bosque en una interpretación que combina a Dora la exploradora con la cultura K-pop. (Foto: Gemini)

Una instrucción sugerida sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos, ubicadas en un ambiente inspirado en dibujos animados con paisajes animados y elementos fantásticos, como mochilas parlantes y mapas sonrientes”.

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Este tipo de descripción ayuda a la plataforma a captar la esencia visual de Las Guerreras K-pop y de Dora, la exploradora. Si la primera imagen generada no cumple con las expectativas, se pueden ajustar las instrucciones o seleccionar nuevas imágenes para perfeccionar el resultado.

Por qué no se debe usar aplicaciones piratas para generar ilustraciones

El uso de aplicaciones pirata o plataformas no autorizadas representa un riesgo para la seguridad digital y la privacidad. El software ilegal puede exponer al usuario a malware, pérdida de datos privados y sanciones legales.

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Un virus puede dañar un dispositivo y robar información privada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones ilegales no están en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, así que no están verificadas y pueden esconder riesgos que abren la puerta a diferentes fraudes digitales y financieros.

Por ello, se debe optar por herramientas reconocidas y actualizadas, como Gemini de Google, que respetan los derechos de autor y aseguran la integridad de los archivos.

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Una vez obtenida la ilustración final, conviene descargar el archivo y añadir una leyenda aclaratoria, como “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”, al compartirla en redes sociales, para promover la transparencia y evitar malentendidos respecto al origen del contenido.