Reportan escasez de PlayStation 5 Pro en EE. UU. antes del lanzamiento de GTA 6

La PlayStation 5 Pro se agotó en Estados Unidos tras la presentación del primer gameplay de GTA 6. (Europa Press)

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PlayStation 5 Pro, la consola más potente de Sony en el mercado, enfrenta una escasez creciente en Estados Unidos luego de que Rockstar Games publicara el primer avance extendido de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Cadenas como Best Buy y Target se quedaron sin unidades disponibles, mientras que en plataformas como Amazon y Walmart solo quedan existencias a través de vendedores externos que elevaron el precio hasta 1.200 dólares, muy por encima del valor oficial de 899,99 dólares.

El video de casi cinco minutos se subió en agosto en Netflix y luego se replicó en YouTube. La campaña de marketing de GTA 6 está asociada desde hace meses a PlayStation bajo el eslogan “mejor en PlayStation”, una alusión directa a las capacidades de la PS5 Pro frente a otras plataformas como Xbox Series X y Xbox Series S.

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El repunte de ventas agotó el stock en las principales tiendas

Best Buy mantiene la consola listada en su sitio a 899,99 dólares, pero aparece como no disponible y sin opción de envío. En Walmart, un vendedor externo ofrece la unidad por 1.299,99 dólares, un sobreprecio de aproximadamente el 44% respecto al valor recomendado. La especulación también llegó a eBay, donde se registraron ventas de unidades nuevas por hasta 1.200 dólares.

El avance extendido de GTA 6 contribuyó al aumento de demanda de la consola. (Rockstar Games)

PlayStation Direct, la tienda oficial de Sony, figuraba como uno de los pocos canales donde todavía era posible adquirir la consola a precio oficial cuando comenzó a detectarse la falta de disponibilidad en los canales secundarios. Poco después, también esa tienda se quedó sin stock.

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El fenómeno resulta llamativo porque ocurre antes de que se conozcan con precisión las mejoras técnicas que tendrá GTA 6 en PS5 Pro. El gameplay difundido corrió sobre una PS5 base, aunque el juego se comercializa como “mejorado para PS5 Pro”. Se espera una mejora gráfica, aunque todavía se pone en duda que la consola logre sostener 60 cuadros por segundo con el título.

La escasez también se extiende a Europa

El problema no se limita a Estados Unidos. En Alemania, encontrar una PS5 Pro a su precio oficial de 899,99 euros ya era prácticamente imposible antes de esta ola de demanda estadounidense.

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PlayStation Direct, la tienda oficial de Sony, también se quedó sin existencias de la consola. (Europa Press)

El comparador de precios Idealo mostraba unidades desde 999 euros, mientras que Amazon Alemania ofrecía plazos de entrega de entre tres y siete meses. MediaMarkt y Saturn también reportaron problemas de disponibilidad, e incluso PlayStation Direct Alemania llegó a figurar como agotada.

En España, la consola todavía puede conseguirse a su precio recomendado en algunos comercios, aunque ya se registraron casos como el de MediaMarkt, donde la única opción disponible se vende por 1.227 euros.

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La escasez global de memoria complica la reposición

GTA 6 no es la causa directa de la escasez, pero sí funcionó como el factor que terminó de agotar la disponibilidad de la consola más potente de Sony en tiendas físicas y digitales. La situación se agrava por un problema paralelo: la escasez mundial de memoria, que limita la capacidad de Sony para aumentar la producción y absorber el incremento de demanda que generó la presentación del juego.

La escasez mundial de memoria RAM limita a Sony la producción de consolas antes del estreno de GTA 6. (Europa Press)

Esta limitación productiva anticipa que la escasez podría intensificarse a medida que se acerque el lanzamiento de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre. Ante el encarecimiento generalizado de componentes, distintos usuarios optaron por adelantar la compra de la consola ante la expectativa de que los precios continúen en aumento durante 2027.

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