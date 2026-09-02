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Un jugador de la selección argentina confesó por qué decidió mirar la celebración de España en el Mundial 2026

Al Flaco López le preguntaron acerca de la final en Nueva Jersey y el delantero del Palmeiras sorprendió con la respuesta

El delantero argentino del Palmeiras contó por qué fue el único jugador de la Selección en mirar el momento en que España celebraba el título
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Pasaron 45 días de la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey y uno de los momentos que mayor repercusión generó fue la entrega de premios a los dirigidos por Luis de la Fuente, que lograron la copa al destronar a los campeones gracias al gol de Ferrán Torres en la prórroga.

En medio de la bronca por la final perdida en el alargue, el equipo de Lionel Scaloni, con Messi a la cabeza, ya había recibido la medalla de plata en el podio y se encontraba saludando al público argentino presente en las tribunas en el momento en que los futbolistas de España recibían el trofeo. Una de las imágenes más virales se dio cuando los integrantes de la Scaloneta no miraron cómo sus rivales celebraron, a excepción de un jugador: el Flaco José Manuel López.

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El delantero argentino, que renovó su contrato con el Palmeiras de Brasil hasta finales de 2030, fue consultado acerca de la situación en la Copa del Mundo en medio de una divertida entrevista con niños en la que participó para el canal oficial del club paulista. En primer lugar, López se sorprendió ante la pregunta y lanzó una carcajada.

El Flaco López disputó su primer Mundial con Argentina a los 25 años (Reuters/Jay Biggerstaff)
El Flaco López disputó su primer Mundial con Argentina a los 25 años (Reuters/Jay Biggerstaff)

“¿Por qué fuiste el único que se quedó mirando la entrega de premios de España?“, preguntó uno de los niños. ”Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador (del Palmeiras) Abel (Ferreira). Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso”, replicó el Flaco López.

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Luego, el goleador correntino amplió su concepto: “Creo que en ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar. Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas”.

Luego, el futbolista de 25 años que jugó su primer Mundial con Argentina, cerró el concepto con un mensaje positivo: “Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo. Cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante”.

Mundial 2026 - Argentina - Suiza
Lionel Messi junto con el Flaco López en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Otra de las consultas de los chicos a López estuvo direccionada a las sensaciones de compartir el plantel con Lionel Messi. “Es una sensación única porque ustedes también deben tener sus ídolos y el mío era Messi. Es un sueño cada vez que estoy con él en la selección nacional, incluso me pongo nervioso cada vez que estoy cerca de él. Es muy especial para mí porque me hace recordar a cuando era pequeño y quería conseguir eso”, respondió.

Por último, el argentino comentó cómo fue su primera experiencia en una Copa del Mundo: “Es un sueño hecho realidad. Desde niño soñé con poder jugar en mi selección y en disputar un Mundial. Fue muy especial para mí, así que siempre le doy gracias a Dios, a mis padres por todo lo que hicieron por mí. Por la forma que se dio también, porque pude competir y llegar a la final. No ganamos, pero estuvimos muy cerca y disputarla con mi mayor ídolo es lo máximo”.

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