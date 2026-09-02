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“Sinvergüenza”: la furiosa crítica de un medio inglés a Paredes luego de que pusiera en duda su continuidad en la selección argentina

The Sun se refirió a la idea del mediocampista de retirarse de la selección argentina antes que cumplir su sanción de diez partidos por los incidentes con Gavi

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Segundo tiempo
“Sinvergüenza”: la furiosa crítica de un medio inglés a Paredes luego de que pusiera en duda su continuidad en la selección argentina (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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El diario británico The Sun calificó de “sinvergüenza” a Leandro Paredes tras conocerse que el mediocampista argentino está dispuesto a retirarse de la selección nacional antes que cumplir una sanción de diez partidos impuesta por la FIFA. El futbolista, de 32 años, quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar una pelea multitudinaria al finalizar la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

La publicación británica sostuvo que Paredes se convirtió en el “villano” de la Copa del Mundo tras los incidentes ocurridos en el estadio de New Jersey, donde Argentina cayó frente a la selección española. El jugador de Boca Juniors fue captado en imágenes al lanzar golpes y empujar de manera violenta a Gavi, futbolista del combinado español, una vez que el árbitro decretó el final del encuentro.

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La FIFA sancionó a Paredes con diez partidos de suspensión y una multa de 66.000 libras esterlinas (unos 626.000 dólares al tipo de cambio de referencia) tras confirmarse que el capitán de Boca enfrenta tres cargos por agresión derivados del episodio. Según The Sun, el jugador no tendría intención de cumplir la totalidad de la pena.

El propio Paredes admitió que mantendrá conversaciones con Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, para definir su futuro en el equipo nacional, en un contexto marcado además por el retiro de Lionel Messi. “Va a ser difícil para mí seguir en la selección, por la sanción también, por la decisión de Leo. Va a ser difícil que todo siga como antes”, declaró el volante en las citas recogidas por el medio inglés.

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“No hablé todavía con el entrenador, pero vamos a hablar y voy a ver qué decisión tomo”, agregó Paredes sobre una eventual salida de la Albiceleste.

El organismo rector del fútbol mundial aceptó un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para flexibilizar el cumplimiento de la sanción, de modo que el mediocampista pueda descontar partidos también en amistosos de categoría A y no únicamente en encuentros oficiales.

A pesar de este beneficio, el ex jugador de Roma y París Saint-Germain evalúa poner fin a su carrera en la selección, en la que acumuló 84 partidos disputados. Paredes se retiraría con una medalla de campeón del mundo, obtenida hace cuatro años, además de dos títulos de la Copa América conseguidos con la camiseta argentina.

El futbolista dedicó palabras a Messi, con quien compartió plantel durante años. “El legado de Leo va a vivir para siempre por lo que logró, por no rendirse nunca y por demostrar que los sueños se ganan con esfuerzo, se persiguen y, al final, se cumplen”, expresó Paredes. También recordó que, en los últimos días previos al Mundial, el plantel ya hablaba de la posibilidad de que la final fuera el último partido del rosarino, aunque aseguró que la noticia los tomó por sorpresa por lo que Messi representa para el grupo.

Pese a la polémica, Paredes continúa en actividad con Boca Juniors, que esta noche visita a Vélez Sarsfield en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro, previsto para las 21:15, contará con el mediocampista entre los titulares confirmados por el entrenador Rodolfo Arruabarrena y podrá verse a través de la señal TyC Sports.

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