Paula Chaves y Mery del Cerro desmintieron con un almuerzo los rumores de distanciamiento

Paula Chaves y Mery del Cerro se tomaron una selfie entre bromas. Las modelos se encontraron a almorzar y desmintieron así una ruptura de la amistad entre ellas

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Un almuerzo, una selfie con viento en contra y una propuesta de reality: Paula Chaves y Mery del Cerro eligieron las redes sociales para desmentir, sin palabras, los rumores de distanciamiento que habían circulado en los últimos días. Las ex integrantes de SuperM se encontraron en un conocido restaurante de la localidad de Victoria con vista a una laguna, y compartieron imágenes que mostraron la vigencia de su vínculo.

El episodio tuvo como punto de partida las declaraciones del panelista Pepe Ochoa en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América TV hace una semana atrás. Allí, Ochoa fue categórico: “Están distanciadas, se pudrió todo entre Paula Chaves y María del Cerro”. El panelista explicó que del Cerro habría tomado partido por Zaira Nara ante una fractura en el grupo de amigos, y apuntó a un cambio en la actitud de Chaves como detonante: “Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula. A María hay muchas actitudes de ella que no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira Nara en el medio”, sostuvo.

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Pepe Ochoa, dijo en LAM que exitía un distanciamiento entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Para respaldar la versión, Ochoa contó que consultó a varias personas cercanas al grupo. Una de ellas le confirmó el distanciamiento y otra fue más tajante: “Está todo podrido, esto no va a haber vuelta atrás”, le dijeron. El panelista también señaló que el quiebre se habría vuelto evidente cuando ambas cumplieron años sin que hubiera ningún gesto de un lado ni del otro, algo que, según dijo, lo llevó a indagar más. Tras la repercusión, Chaves desmintió la versión públicamente y mostró en sus redes un chat privado con del Cerro en el que ambas se tomaban con humor los trascendidos.

Con el descargo aún fresco, las dos modelos decidieron ir un paso más allá y mostrarse juntas en público. Del Cerro compartió en sus redes sociales un collage de imágenes del encuentro en Mele Fuegos, con la etiqueta de Chaves y el texto “Yeyas”, el apodo con el que se llaman entre ellas. El almuerzo incluyó tira de asado, ensalada de hojas verdes y papas fritas, y las fotos mostraron a ambas distendidas, con lentes de sol y camperas bomber, en una terraza con vista a una laguna.

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Uno de los momentos que más circuló fue un video en el que las dos intentaban sacarse una selfie mientras el viento movía el pelo de Chaves e impedía la toma. La escena, cargada de risas, terminó con la foto lograda —incluida en el collage— y con una frase de Paula escrita sobre el video: “Vamos a hacer un reality @merydelcerrok”. El comentario, lanzado en tono de broma, reforzó la imagen de complicidad que las dos buscaron proyectar con la salida.

La jornada compartida por Paula Cháves y Mery del Cerro

El contexto no era menor. Varios panelistas habían señalado que hacía tiempo que Chaves y del Cerro no aparecían juntas en redes sociales, algo llamativo dado que en el pasado compartían imágenes con frecuencia, se encontraban en sus casas y hasta viajaban juntas. Esa ausencia de publicaciones conjuntas fue uno de los indicios que, según quienes hablaron en el programa, habría alimentado la versión del distanciamiento. El almuerzo en Mele Fuegos fue la primera aparición pública compartida de las dos en un período prolongado. La falta de señales visibles de amistad había sido interpretada por varios como una confirmación tácita del alejamiento, pero las imágenes del encuentro, el video con el viento y la propuesta de reality dieron vuelta ese relato de un día para el otro. Mery Del Cerro, por su parte, optó por responder únicamente con las imágenes del encuentro, sin agregar ningún comentario adicional sobre lo dicho en el programa.

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