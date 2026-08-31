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¿Qué tienen en común las vacas y los humanos? Bill Gates advierte que ambos son víctimas mortales de insectos

El fundador de Microsoft aseguró que los mosquitos son vectores de la malaria que mata a más de 600.000 personas al año

Bill Gates es una de las figuras que han invertido recursos para cuidar la salud global. (Foto: Europa Press)
Bill Gates es una de las figuras que han invertido recursos para cuidar la salud global. (Foto: Europa Press)
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Bill Gates lanzó una advertencia sobre los riesgos que comparten los humanos y las vacas frente a insectos mortales. En su blog, el filántropo aseguró que tanto las personas como el ganado son vulnerables ante plagas como los mosquitos y la mosca barrenadora, organismos responsables de millones de muertes y pérdidas económicas cada año.

El empresario sostuvo que la ciencia tiene la clave para frenar la amenaza de estos insectos, que afectan la vida humana y animal en todo el planeta. “¿Qué tienen en común los humanos y las vacas? Entre otras cosas, ambos somos víctimas de diminutos insectos”, expresó el fundador de Microsoft.

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Por qué los insectos son un peligro mortal para humanos y vacas

La amenaza de los insectos no es uniforme, pero sí persistente. Para los humanos, el mosquito es el principal enemigo: transmite la malaria, una enfermedad que provoca más de 600.000 muertes al año. El parásito Plasmodium, presente en ciertos mosquitos, causa estragos en regiones donde la enfermedad es endémica.

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo son un problema recurrente en la ganaderíaa. (Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)
La mosca barrenadora del Nuevo Mundo son un problema recurrente en la ganaderíaa. (Foto: REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

En el caso de las vacas, la situación no es menos grave. La mosca barrenadora del Nuevo Mundo se ha convertido en un problema recurrente para la ganadería. Este insecto deposita sus huevos en el ganado, lo que genera heridas severas y potencialmente mortales.

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“Las moscas barrenadoras llegaron a matar hasta un millón de cabezas de ganado al año aquí en Estados Unidos, y sesenta años después de haberlas erradicado en nuestro país, han regresado”, advirtió Gates en su blog.

Cuáles son las formas para proteger a humanos y animales

La protección frente a estos insectos ha evolucionado con el tiempo. Uno de los métodos más extendidos para proteger a las personas de los mosquitos es el uso del mosquitero tratado con insecticida.

Bill Gates reveló las formas de contrarrestar los estragos humanos y económicos de las plagas. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Bill Gates reveló las formas de contrarrestar los estragos humanos y económicos de las plagas. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

“Los mosquiteros son una maravilla”, afirmó Bill Gates. Estos mosquiteros han conseguido reducir la mortalidad infantil por malaria en regiones de África en un 20% entre menores de cinco años. No obstante, Gates advirtió que los mosquitos pueden desarrollar resistencia a los insecticidas habituales, lo que exige nuevas estrategias.

En el ámbito ganadero, la erradicación inicial de la mosca barrenadora en Estados Unidos se logró utilizando machos esterilizados mediante radiación, una técnica que permitió disminuir la población de la plaga hasta su práctica eliminación.

Qué prácticas científicas destacan en la lucha contra estas plagas

La ciencia ha impulsado avances notables en la contención de plagas. Uno de los desarrollos más recientes es el mosquitero con doble ingrediente activo (doble IA), que combina dos insecticidas para neutralizar la resistencia de los mosquitos.

Primer plano de una mosca posada en una mosquitera de ventana. Al fondo, un paisaje verde borroso y cielo azul, con el marco de la ventana a la derecha. Estilo acuarela.
Los mosquiteros son útiles para reducir el impacto de las plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los mosquiteros con doble IA representan ahora más de la mitad de los mosquiteros utilizados, tan solo dos años después de su lanzamiento”, detalló Gates. La Fundación Gates y el Fondo Mundial han colaborado para facilitar el acceso a estos productos en los países más afectados.

Otra innovación es el difusor espacial, un dispositivo que libera insecticida en dosis bajas y seguras para las personas, extendiendo la protección más allá de las horas de sueño.

Este método fue recientemente sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), marcando la primera vez en más de una década que se aprueba una nueva herramienta para la prevención de la malaria.

Gates señaló que la ciencia tiene soluciones para las consecuencias sanitarias de las plagas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Gates señaló que la ciencia tiene soluciones para las consecuencias sanitarias de las plagas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Cómo aplicar estrategias poblacionales para erradicar insectos peligrosos

La erradicación de la mosca barrenadora en Estados Unidos se logró mediante la liberación de insectos esterilizados, lo que redujo la reproducción y eliminó la plaga. Esta estrategia poblacional, según Gates Notes, aún se utiliza y cuenta con mejoras en desarrollo.

En el caso de los mosquitos, la ciencia explora caminos similares. En Tanzania, investigadores han modificado genéticamente mosquitos de la especie Anopheles gambiae para que produzcan moléculas que impiden el desarrollo del parásito de la malaria.

“Un mosquito que no pueda transmitir la malaria”, aseguró el empresario sobre el proyecto Transmisión Cero. Este avance podría salvar decenas de miles de vidas al año y se replica en otros países africanos como Uganda y Malí.

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