República Dominicana

Crece la demanda de atención a la discapacidad y la necesidad de formar especialistas en República Dominicana

El centro dominicano atiende a 1.122 menores de cero a 12 años y recibe 80 a 85 solicitudes mensuales, con demoras en terapia del habla, ocupacional e intervención conductual por falta de espacio y especialistas

El centro atiende a 1.122 menores, recibe hasta 85 solicitudes al mes y ya usa casi todo su espacio mientras crece la necesidad de evaluación, diagnóstico y tratamiento (Foto cortesía CAID)
El centro atiende a 1.122 menores, recibe hasta 85 solicitudes al mes y ya usa casi todo su espacio mientras crece la necesidad de evaluación, diagnóstico y tratamiento (Foto cortesía CAID)
Guardar

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago atiende hoy a 1.122 niños de cero a 12 años y mantiene a más de 500 en lista de espera, una presión que llevó al centro a ocupar cerca del 95% de su capacidad física en medio de un aumento sostenido de la demanda durante los últimos cinco años, constaten medios locales.

Ese crecimiento se refleja también en el volumen de ingresos: el centro recibe entre 80 y 85 solicitudes nuevas cada mes de familias que buscan evaluación, diagnóstico o terapias para sus hijos. Según Listín Diario, diario dominicano, la cantidad de niños atendidos pasó de unos 500 en 2021 a la cifra actual, un alza de alrededor del 150%.

PUBLICIDAD

La lista de espera no implica que todos esos menores estén fuera de la institución. Claudia Cuevas Coelho, directora del centro, explicó al medio que cada terapia tiene su propio registro, de modo que un niño puede estar recibiendo un servicio y, al mismo tiempo, esperar otro. Ante esto, reflexionan en la necesidad de más especialistas.

El trastorno del espectro autista concentra la mayor demanda

Tres de cada cuatro expedientes están vinculados con esa condición, pero la responsable del centro sostiene que la clave no está en los nacimientos y detalla por qué hoy se detecta más (Foto archivo, cortesía CAID)
Tres de cada cuatro expedientes están vinculados con esa condición, pero la responsable del centro sostiene que la clave no está en los nacimientos y detalla por qué hoy se detecta más (Foto archivo, cortesía CAID)

La mayor parte de la demanda del CAID Santiago se concentra en el trastorno del espectro autista, que representa el 75% de los casos que atiende el centro. Otro 15% corresponde a niños con parálisis cerebral infantil y el 10% restante, a menores con síndrome de Down.

PUBLICIDAD

Cuevas Coelho señaló que el aumento de los casos identificados dentro del espectro autista no significa necesariamente que estén naciendo más niños con esa condición. La explicación, sostuvo, pasa por una mayor capacidad de detección, más profesionales, más instituciones y más conocimiento social para reconocer señales de alerta y llegar a diagnósticos correctos.

“Ahora sí tenemos mayor detección, tenemos más profesionales, más instituciones, más conocimiento como sociedad. Entonces ya no se nos están quedando ocultos estos niños o con diagnósticos que no son los correctos”, afirmó la directora.

Las listas de espera más largas se concentran en terapia del habla, terapia ocupacional e intervención conductual. En cambio, áreas como atención temprana y terapia física suelen ofrecer una respuesta más rápida.

El centro tiene 85 terapeutas y 41 auxiliares, pero no puede expandirse por falta de espacio

La presión sobre la infraestructura y el personal ya es visible. El centro cuenta con 85 terapeutas y 41 auxiliares terapéuticos, para un total de 126 personas vinculadas directamente a las áreas de atención, pero la falta de especialistas en algunos servicios limita la ampliación de la oferta.

El CAID Santiago brinda atención hasta esa edad pese a que las condiciones continúan, según su directora, y plantea la falta de opciones estatales posteriores; mientras esperan terapias, el centro ofrece orientación y ejercicios para el hogar (Imagen archivo, cortesía CAID)
El CAID Santiago brinda atención hasta esa edad pese a que las condiciones continúan, según su directora, y plantea la falta de opciones estatales posteriores; mientras esperan terapias, el centro ofrece orientación y ejercicios para el hogar (Imagen archivo, cortesía CAID)

La directora planteó que las universidades deberían tomar en cuenta las necesidades del país al formar nuevos profesionales en áreas vinculadas con los trastornos del neurodesarrollo y la discapacidad. También advirtió que el límite ya no es solo de personal, sino físico.

“Una de las áreas que más necesitamos es terapia ocupacional. Tenemos mucha demanda y no tenemos tantos profesionales disponibles”, dijo Cuevas Coelho.

El proceso de atención comienza cuando una familia detecta alguna preocupación en el desarrollo de su hijo. Durante una visita al centro, Cuevas Coelho detalló a Listín Diario que, tras la inscripción, se programa una primera cita con el área de servicio social, que normalmente se realiza en un plazo menor de 15 días.

La directora explicó que el centro fue concebido para una etapa específica de la vida, sobre todo la infancia, cuando el cerebro presenta mayor plasticidad para trabajar sobre las dificultades del desarrollo. Se mencionó que la demanda no llega solo desde Santiago.

Mientras las familias esperan por una terapia, el centro ofrece orientación y entrenamiento para continuar en casa el trabajo vinculado con comunicación, alimentación y actividades de la vida diaria. Cuevas Coelho insistió en la necesidad de buscar ayuda de forma temprana ante cualquier señal de alerta en el desarrollo infantil.

Para acercar los servicios a esas comunidades, la institución trabaja con las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial. Esas unidades buscan descentralizar parte de la atención y están contempladas en distintos puntos de la región, entre ellos Salcedo, Santiago Rodríguez, Dajabón y Tamboril.

Temas Relacionados

Santiago de los CaballerosAutismoDiscapacidadSalud infantilRepública DominicanadiscapacidadesneurodivergencianeurodivergenteCAIDCentro de Atención Integral para la Discapacidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Modelo de atención integral disminuye 74 % la mortalidad por VIH en República Dominicana

Un estudio realizado por el Centro de Orientación e Investigación Integral reportó que la implementación de un enfoque multidisciplinario permitió reducir drásticamente la mortalidad de personas con VIH, tras incorporar diagnóstico temprano de tuberculosis y acompañamiento psicológico en República Dominicana

Modelo de atención integral disminuye 74 % la mortalidad por VIH en República Dominicana

República Dominica: Abinader muestra el muro fronterizo con Haití a Asfura durante visita oficial

El encuentro oficial incluyó una revisión del esquema de control territorial y de la industria militar, en una jornada en la que Nasry Asfura calificó a República Dominicana como “ejemplo regional”

República Dominica: Abinader muestra el muro fronterizo con Haití a Asfura durante visita oficial

Horror en República Dominicana: Joven se encuentra en estado delicado tras recibir 26 puñaladas por su expareja

Dos armas blancas ocupadas con manchas de sangre forman parte de las evidencias con las que el Ministerio Público de República Dominicana procesará a Adonis Caraballo, acusado de propinar 26 puñaladas a su expareja en Las Cabuyas, La Vega

Horror en República Dominicana: Joven se encuentra en estado delicado tras recibir 26 puñaladas por su expareja

República Dominicana: Despliegan operativo de limpieza en Playa Rincón por llegada masiva de sargazo

La intervención tiene como objetivo conservar el entorno natural de las playas, proteger la calidad de vida de los habitantes del área y asegurar que los turistas encuentren un espacio adecuado para su recreación

República Dominicana: Despliegan operativo de limpieza en Playa Rincón por llegada masiva de sargazo

Zonas protegidas de República Dominicana bajo presión por ciclones, advierte informe

Los ciclones tropicales son de las amenazas naturales más impactantes en el Caribe, causando inundaciones, deslizamientos y erosión costera

Zonas protegidas de República Dominicana bajo presión por ciclones, advierte informe

TECNO

Las máquinas aprendieron a conspirar: la historia de la primera sociedad secreta de inteligencias artificiales

Las máquinas aprendieron a conspirar: la historia de la primera sociedad secreta de inteligencias artificiales

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este lunes 31 de agosto

La IA es más efectiva cuando complementa la experiencia humana, no cuando la reemplaza

Cómo ‘apagar’ WhatsApp y seguir usando internet en el celular para ver series o jugar

Google Maps cambia el nombre del lago Ontario a ‘Lago América’ por orden de Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Jamie Foxx reveló la gravedad de su crisis de salud en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

Jamie Foxx reveló la gravedad de su crisis de salud en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

HBO Max comenzó el rodaje de Mataviejitas, su nueva serie mexicana original

Ewan McGregor reveló por qué dudó antes de aceptar el papel de Obi-Wan Kenobi en “Star Wars”

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

MUNDO

Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros

Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque iraní con drones y advirtió que responderá a las agresiones

Cómo Robert De Niro construyó un imperio de 46 hoteles sin usar su nombre como marca

Los 5 aeropuertos más lindos del mundo y qué los hace únicos

Nepal comenzó a enterrar cientos de cuerpos tras el alud que dejó al menos 903 muertos y más de 4.200 desaparecidos