El íntimo paseo de Wanda Nara por Nordelta tras su cruce con Maxi López: sol, río y un encuentro inesperado

Durante su fin de semana en su casa de Nordelta, Wanda nara disfrutó del aire libre luego de sus explosivos mensajes contra Maxi López (Instagram)

Guardar

El fin de semana estuvo lejos de la calma para Wanda Nara, que atravesó momentos de tensión con Maxi López luego de los dichos del exfutbolista sobre su participación en fiestas sexuales en Rusia durante el matrimonio. Tras ese cruce, la empresaria buscó bajar el tono de la polémica y este domingo aprovechó el sol en Buenos Aires para hacer un paseo por los alrededores de su casa de Nordelta, una salida que compartió en sus redes.

Esta vez, la empresaria eligió mostrar un recorte mucho más distendido de su jornada. En sus historias de Instagram publicó primero una imagen abierta del entorno que rodea su vivienda, con un canal de agua en calma, embarcaciones amarradas a ambos lados y casas que se asoman entre árboles y vegetación. “Caminata de domingo”, escribió como presentación del plan elegido para esa jornada y del tono relajado de la secuencia.

PUBLICIDAD

La segunda historia llevó el foco hacia una embarcación amarrada junto a un muelle. Detrás se distinguió una vivienda moderna, con líneas rectas, balcones vidriados y una palmera en uno de los extremos del terreno. Sin necesidad de agregar demasiadas palabras, la empresaria dejó ver parte del entorno con el que eligió acompañar esa salida de domingo. Luego, otra postal cambió el eje del relato visual y la puso a ella en primer plano. Wanda apareció con el cabello suelto, maquillaje suave y la mirada directa a cámara. Para la ocasión llevó un top negro con detalles de encaje visible en el escote y, por encima, un chaleco salvavidas abierto.

"Caminata de domingo", escribió Nara a modo de presentación de su actividad lejos de la polémica con Maxi López

A esas imágenes se sumó además un breve video durante el paseo. Allí se pudo apreciar a un gato que la observaba desde la vegetación, un detalle pequeño dentro de la serie, pero que aportó otro recorte de esa salida por los alrededores de su casa. “¡Ay un puma es!”, exclamó mientras lo llamaba. Entre la caminata, la navegación y el registro espontáneo de lo que iba encontrando en el camino, la empresaria armó una sucesión de historias enfocadas en mostrar una escena cotidiana, muy distinta al tono de sus publicaciones anteriores.

PUBLICIDAD

Ese clima más relajado apareció después de horas marcadas por la polémica. La furia de Wanda se había originado por los dichos de López en PH, Podemos Hablar (Telefe), donde se animó a contar detalles inéditos de su vida privada. Invitado al ciclo de Andy Kusnetzoff, el exfutbolista habló no solo de su carrera deportiva, sino también de experiencias personales, entre ellas episodios sexuales vividos durante su matrimonio con la empresaria, madre de tres de sus hijos.

La empresaria mostró alguna de las embarcaciones dentro de su barrio privado

Ante el panorama, Wanda recurrió a sus historias de Instagram para compartir su enojo. “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”, escribió.

PUBLICIDAD

“También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”, lanzó. Más tarde, volvió a expresarse con un mensaje dirigido de manera especial a sus seguidoras: “Conclusión: Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

Wanda salió a realizar un breve paseo por el río luego de las tensiones en las redes y dejó constancia frente a la cámara (Instagram)

El origen de ese enojo estuvo en el testimonio que Maxi había dado en el programa de Kusnetzoff. Durante la charla, el exjugador relató: “Una en Rusia... Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo. Y fui aprendiendo, fui conociendo, fui viendo y a él le gustaba eso”. A partir de esa respuesta, el intercambio avanzó sobre el tipo de situaciones que vivió en esos encuentros y sumó detalles que encendieron todavía más la reacción de Wanda.

PUBLICIDAD

“Había dominadoras, había de todo”, dijo ante la cámara. “Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble. Un mundo increíble. Y ahí conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia”, contó el exdeportista.

En ese contexto, la caminata y el paseo por el agua funcionaron como una pausa dentro de un fin de semana cargado de exposición. Sin referencias directas al escándalo en esas últimas historias, Wanda eligió mostrar otra cara de su domingo desde Nordelta, después del cruce que mantuvo con Maxi López por sus declaraciones televisivas.

PUBLICIDAD