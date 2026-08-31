El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

Daniela Celis confirmó entre lágrimas que seguirá en Sex, viví tu experiencia todos los sábados de septiembre (Video: Instagram)

Guardar

La semana entera la había pasado despidiéndose mentalmente del proyecto. Daniela Celis creía que su último sábado de agosto en Sex, viví tu experiencia era el cierre de un ciclo, y ya estaba procesando esa despedida cuando recibió la noticia de que seguirá en la obra todos los sábados de septiembre. La reacción la tomó sola en su casa y no pudo contener el llanto. Lo que siguió fue un video en sus historias de Instagram, con la voz quebrada y a puro llanto, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Paso por acá para darles un mensaje y para compartirles mi alegría y mi experiencia. Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible”, dijo la exparticipante de Gran Hermano 2022, conmovida. Y explicó el contexto que hacía aún más intensa la emoción: “Ayer fue mi último sábado de agosto. Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro”.

PUBLICIDAD

La ex Gran Hermano 2022 contó en Instagram que creyó que su último sábado de agosto marcaba el final de su proyecto en la obra de José María Muscari

El llanto la acompañó incluso en el momento de grabar el video. “Perdón, grabo este video muchas veces, pero cada vez que lo hago, lloro”, reconoció con una mezcla de emoción y humor. Y agregó: “Me lloré toda la noticia, me lloré todo en casa, sola”.

La continuidad en Sex tiene para Celis un peso que excede lo laboral. La exparticipante reveló que la obra del director José María Muscari era un deseo que venía cargando desde hacía cuatro años, mucho antes de que la propuesta llegara. “Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije: ‘Guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar’”, contó. Que ese sueño se hubiera concretado primero en agosto, y que ahora se extendiera un mes más, fue lo que la desbordó.

PUBLICIDAD

Sex cerró agosto con localidades agotadas en sus tres funciones de los sábados, un dato que Celis destacó al anunciar septiembre

Agosto cerró con todas las funciones de los sábados con localidades agotadas, las tres por fecha. Ese dato fue el que Celis destacó al anunciar la continuidad: “Todo sábado sold out, las tres funciones”. Para septiembre, adelantó que no será exactamente lo mismo que ya vieron quienes asistieron: “Me van a ver haciendo cositas nuevas, voy a estar por diferentes cuadros, por diferentes cuartos también. Así que si ya viniste, podés volver a vivir una nueva experiencia conmigo”, señaló.

Su paso por la obra ya había generado uno de los momentos más comentados de las últimas semanas en el mundo del espectáculo. Durante una función, Celis se acercó al sector del público donde estaba su amiga Julieta Poggio, acompañada por Sofía Gonet, y el encuentro terminó con un beso en la boca entre las dos que quedó filmado y se viralizó de inmediato. Consultada luego sobre si el noviazgo entre Nick Sicaro y Lolo Poggio —expareja de Daniela y hermana de Julieta, respectivamente— había afectado su vínculo con ella, Celis fue directa: “Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella”.

PUBLICIDAD

Daniela Celis adelantó que en septiembre tendrá cuadros y cuartos nuevos en Sex, viví tu experiencia para ofrecer una propuesta distinta al público

El mensaje que eligió para cerrar su video apuntó más allá de la noticia puntual. Celis es madre de Aimé y Laia, sus dos hijas con su ex pareja Thiago Medina, y desde hace tiempo utiliza su plataforma para hablar de la maternidad sin renunciar a los proyectos propios. “Recordá que si sos mamá, no dejás de ser mujer, no dejás de ser persona. Cumplí también tus sueños, elegite, somos humanos”, dijo al cierre del video.

La obra Sex, viví tu experiencia combina música, baile, actuación y una puesta centrada en la sensualidad y la exploración del deseo. Celis se incorporó al elenco de Muscari después de su exposición en el streaming y la continuidad en septiembre consolida su presencia en uno de los escenarios más convocantes de la cartelera porteña.

PUBLICIDAD