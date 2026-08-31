Meta cerró un acuerdo de 18.000 millones para frenar el juicio, pero deja sin un dólar a las familias afectadas

Meta paga para evitar el juicio y blinda su modelo, 18.000 millones en cuotas y reformas solo dentro de Estados Unidos - REUTERS/Dado Ruvic

Guardar

Meta alcanzó un acuerdode 18.000 millones de dólares para cerrar el mayor proceso judicial en su contra por daños a menores en redes sociales, pero el pacto no contempla ninguna indemnización directa para las familias que sufrieron las consecuencias.

La decisión de la compañía, matriz de Facebook e Instagram, evitó un juicio público que podría haber expuesto información interna sobre el funcionamiento de sus algoritmos y la gestión de riesgos para menores, pero dejó sin compensación económica a quienes denunciaron daños reales y documentados.

PUBLICIDAD

La noticia marca un hito en la historia de la regulación tecnológica en Estados Unidos y reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los daños causados por sus sistemas adictivos y la falta de controles efectivos para proteger a niños y adolescentes.

Mark Zuckerberg, al frente de Meta, logró cerrar el mayor acuerdo judicial por daños a menores con un pago de 18.000 millones de dólares, pero sin indemnizaciones directas para las familias, evitando un juicio público y limitando las reformas de Facebook e Instagram a Estados Unidos - (Reuters)

Cómo Meta consiguió limitar el impacto judicial

Meta optó por un acuerdo rápido y estratégico, aceptando el pago de una suma millonaria y la implementación de reformas técnicas, solo en Estados Unidos, para evitar un litigio prolongado y la publicación de documentos sensibles.

PUBLICIDAD

Aunque la cantidad parece elevada, representa una fracción de los 200.000 millones de dólares inicialmente reclamados por los demandantes y se pagará en cuotas a lo largo de diez años, con parte del monto condicionada a que otras plataformas adopten restricciones similares.

La empresa también consiguió que el acuerdo no implique cambios globales en sus productos y que los fondos vayan a los estados para programas de seguridad digital, no a las familias afectadas. Al evitar el juicio, Meta protegió su modelo de negocio y eludió la posibilidad de precedentes legales que pudieran replicarse a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Las reformas se enfocan en prevención futura y se limitan a un país, lo que abre críticas por eficacia y alcance, mientras las demandas individuales siguen como única vía de compensación, aunque con procesos largos, costosos y resultados inciertos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué reciben (y qué pierden) las familias de las víctimas

El acuerdo deja varias cuestiones insatisfechas para quienes sufrieron los mayores daños:

Sin indemnización directa: Ninguna parte del dinero pactado será destinada a compensar individualmente a las víctimas. Todo irá a fondos estatales para iniciativas generales, sin mecanismos de reparación personal para quienes enfrentaron depresión, acoso o pérdidas ligadas al uso de las plataformas.

Reconocimiento limitado: Aunque las demandas y testimonios demostraron el impacto negativo de los algoritmos adictivos sobre los menores, el acuerdo evitó una sentencia judicial formal que reconociera la responsabilidad de Meta de manera individualizada. No hubo cierre judicial pleno ni reparación simbólica suficiente.

Medidas preventivas, pero con límites: Las reformas técnicas impuestas solo aplican a Estados Unidos y pueden ser sorteadas por los propios usuarios. No benefician a quienes ya han experimentado daños.

Persisten litigios individuales: El acuerdo multiestatal no cierra las puertas a demandas individuales, pero estos procesos suelen ser largos, complejos y con resultados inciertos.

Cuáles son las obligaciones de Meta tras el acuerdo

El pacto establece obligaciones específicas para Meta en sus plataformas estadounidenses:

Límites diarios de uso de dos horas para menores , con posibilidad de desactivación solo por padres o tutores.

Bloqueo de actividad nocturna y de notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 h.

Ocultamiento de “me gusta” y reacciones en cuentas de menores.

Prohibición de filtros cosméticos y fortalecimiento de la verificación de edad.

Mejora del mecanismo de denuncia y respuesta rápida a reportes de contenido dañino.

Aunque estas medidas buscan prevenir futuros daños, expertos y víctimas insisten en que no representan un rediseño estructural ni una solución global para el problema.

PUBLICIDAD

Facebook e Instagram deberán aplicar topes diarios con control parental, silenciar notificaciones por la noche, ocultar reacciones y retirar filtros cosméticos en cuentas juveniles, además de reforzar verificación de edad y mecanismos de denuncia en el mercado estadounidense - (Reuters)

El caso Kaley: un precedente para la industria

A pesar del acuerdo, Meta sigue enfrentando demandas individuales, como el caso emblemático de Kaley, una joven de California cuya adicción a las redes sociales derivó en graves problemas de salud mental.

En su juicio, un jurado determinó que Meta y Google actuaron con “malicia, opresión o fraude” y otorgó una indemnización de seis millones de dólares a la víctima, sentando un precedente legal sobre la responsabilidad de las plataformas por daños psicológicos en menores.

PUBLICIDAD

El caso Kaley simboliza la rendición de cuentas de la industria y refuerza el debate sobre el diseño adictivo de las redes sociales y la protección de los adolescentes.

El acuerdo de 18.000 millones de Meta representa un reconocimiento implícito del daño, pero prioriza la estabilidad jurídica y financiera de la empresa sobre la reparación plena a las víctimas. El pacto limita el daño reputacional, evita precedentes legales y transforma un desafío judicial de alto riesgo en un coste controlado.

PUBLICIDAD

Las familias afectadas, sin embargo, siguen esperando justicia y una reparación a la altura del daño sufrido, mientras la industria digital enfrenta la presión de cambiar su modelo antes de que nuevas demandas obliguen a una transformación más profunda.