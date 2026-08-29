Partidos de hoy en Futbol Libre o Roja Directa: la búsqueda que amenaza tu seguridad

Los portales como Futbol Libre y Roja Directa atraen a quienes buscan ver partidos sin pagar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fin de semana, una nueva fecha de las ligas de fútbol y se requiere una suscripción a un portal de streaming o televisión por cable para ver los partidos. Ante esta situación, millones de aficionados acuden a los motores de búsqueda e introducen términos como “partidos de hoy en Futbol Libre” o “Roja Directa”.

Aunque a primera vista parezca la solución perfecta para disfrutar del fútbol en vivo y sin pagar un centavo, esta práctica habitual esconde serios peligros. Ingresar a estos portales de transmisión no autorizada es, en realidad, abrirle la puerta trasera de tus dispositivos a los ciberdelincuentes.

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El verdadero negocio detrás del fútbol gratuito

Es un error común pensar que los creadores de estas plataformas actúan como defensores del entretenimiento libre. Mantener servidores capaces de transmitir video en vivo para cientos de miles de personas resulta extremadamente costoso.

El robo de contraseñas y datos bancarios es uno de los mayores riesgos para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para financiar esta infraestructura y generar ganancias millonarias, los administradores recurren a la publicidad invasiva y maliciosa, una práctica conocida en ciberseguridad como malvertising.

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Al ingresar a estos sitios, no eres el espectador, sino el producto. Cada clic que realizas en la página está diseñado para redirigirte a páginas fraudulentas o forzar la descarga de archivos peligrosos.

Botones de reproducción falsos y secuestro de datos

El peligro más inminente en estas plataformas se oculta en el propio reproductor de video. A menudo, la pantalla está cubierta por botones de reproducción transparentes o pequeñas equis (“X”) falsas para cerrar supuestos anuncios.

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La publicidad invasiva en estas páginas financia el negocio de los administradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al intentar quitar la publicidad para ver el partido, el usuario activa comandos ocultos que despliegan decenas de ventanas emergentes. En muchos casos, esto desencadena la descarga silenciosa de programas espía (spyware) o troyanos en la computadora o el teléfono celular.

Una vez que este código malicioso se instala, los atacantes pueden rastrear tus pulsaciones en el teclado, robar contraseñas guardadas en tu navegador y, en el peor de los escenarios, acceder a las credenciales de tus aplicaciones bancarias.

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Lentitud extrema y minería de criptomonedas

Además del robo de información, existe otra amenaza silenciosa al utilizar páginas como Roja Directa o Futbol Libre. Muchos de estos sitios web integran secuencias de comandos ocultas que secuestran la potencia del procesador de tu dispositivo.

Los botones de reproducción falsos suelen activar la descarga de spyware o troyanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tú crees estar simplemente viendo el partido, la página está utilizando los recursos de tu computadora o celular para minar criptomonedas a favor de los piratas informáticos.

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Esto explica por qué, tras unos minutos de transmisión, tu equipo se sobrecalienta de manera inusual, los ventiladores suenan al máximo y el sistema operativo se vuelve desesperantemente lento.

Dónde ver el fútbol de forma segura: canales oficiales por país

En lugar de arriesgar tu información financiera y la vida útil de tus dispositivos, la alternativa definitiva es sintonizar las cadenas que poseen los derechos legítimos de transmisión.

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Ver fútbol de manera segura solo es posible a través de los canales oficiales de cada país. (Infobae)

En Argentina, el torneo local se transmite de forma segura a través del denominado Pack Fútbol, contratando las señales premium de ESPN o TNT Sports.

Por su parte, los aficionados en Chile deben sintonizar exclusivamente la cadena TNT Sports para disfrutar de su campeonato nacional, mientras que en Colombia, la transmisión oficial de la primera división corre a cargo del canal Win Sports y su plataforma de pago.

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Si nos trasladamos a Perú, la gran mayoría de los encuentros del campeonato se emiten por la señal de L1 Max, disponible en diversas operadoras de cable y plataformas de streaming, quedando una pequeña fracción de los equipos bajo la cobertura de GOLPERU.

Los partidos de la liga peruana son transmitidos en su mayoría por L1Max.

En el caso de México, el fútbol se reparte principalmente entre las pantallas de TUDN, la plataforma Vix y Fox Sports, dependiendo de los contratos comerciales de cada equipo cuando juega como local.

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Finalmente, para quienes no quieren perderse la liga de España, las vías oficiales son Movistar y DAZN si te encuentras dentro del territorio español.