Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

El conductor, junto a integrantes de su programa de humor, se sumó a Nadie dice nada, el ciclo de Luzu TV (Video: Nadie dice Match/ Luzu TV)

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Nadie Dice Match, un programa especial emitido este domingo por la noche por Luzu TV, reunió a Marcelo Tinelli y a Nico Occhiato en una emisión en homenaje al espíritu festivo y desopilante que instaló en la televisión argentina, durante los años 90 y 2000, Videomatch. Con más de 240 mil espectadores en vivo, revivieron el programa humorístico desde el estudio de la plataforma de streaming.

El especial, conducido por Tinelli, Nicolás Occhiato y Martín Garabal, nació de una prueba piloto que surgió tras la visita del histórico conductor a Nadie Dice Nada, el programa de Occhiato en Luzu TV y fusionó a los integrantes del recordado ciclo de humor con los miembros del ciclo que encabeza Occhiato. La química entre los dos referentes de generaciones distintas terminó de cuajar en un formato que mezcla los códigos del streaming con segmentos del Videomatch.

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Marcelo Tinelli, Nicolás Occhiato y Martín Garabal encabezaron un formato que combinó los códigos del streaming con clásicos de la televisión argentina

Desde el principio comenzaron las referencias obligadas. El equipo de Nadie dice nada ingresó al estudio por un pasillo junto a Tinelli, mientras sonaba “Moscato, pizza y fainá”, una de las cortinas musicales de Memphis La Blusera más populares que tuvo Videomatch durante sus 15 temporadas entre 1990 y 2004. Así Occhiato junto a Tinelli hicieron gestos a la cámara y corearon el tema a todo pulmón, mientras avanzaban hacia el estudio.

“Buenos días, buenas tardes”, arrancó el joven animador, dándole el pie para que Marcelo haga lo propio con su frase insignia. “¡Buenas noches, América!“, lanzó, dándole inicio a un programa que apeló a la memoria nostálgica televisiva fusionada con el programa de Luzu.

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Uno de los momentos que mayor repercusión generó en las redes sociales, fue la parodia en vivo de CQC (Caiga Quien Caiga), el histórico programa que Mario Pergolini condujo y que marcó a toda una generación de televidentes argentinos. Tinelli, Occhiato y Garabal aparecieron ante las cámaras con trajes negros, anteojos oscuros y la música original de apertura del ciclo. La escena fue tan lograda que el propio Diego Pérez, integrante del jurado, lanzó al aire: “¿Volvió CQC?”, lo que desató las risas en el estudio.

El debut de Nadie Dice Match superó los 240 mil espectadores en vivo y confirmó el alcance de Luzu TV en el streaming

El intercambio, lejos de generar tensión, funcionó como un guiño a la historia compartida de dos figuras que durante años compitieron en el prime time de la televisión abierta argentina. La rivalidad entre VideoMatch y CQC fue uno de los grandes ejes del entretenimiento local durante los 90, y su evocación en el contexto de un programa de streaming añadió una capa de nostalgia que el público recibió con entusiasmo.

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Otro de los momentos más celebrados fue la recuperación de “30 segundos de fama”, el segmento que durante años fue una de las marcas registradas de los programas de Tinelli. Más de dos décadas después de su última aparición en pantalla, el formato volvió con toda su energía: participantes del público tuvieron 30 segundos para mostrar un talento o habilidad ante un jurado integrado por Ángela Torres, Roberto Peña, Diego Pérez, Martín “Trinche” Dardik y Marcos Giles. La vuelta del formato generó una reacción inmediata en redes sociales, donde los usuarios recordaron las ediciones originales y celebraron su regreso. Desde un imitador de Valeria Lynch, hasta un bailarín de breakdance y un doble de Ricky Martin, entre otros, fueron parte de la propuesta. Incluso Peña demostró que sus dotes para el baile siguen intactos.

La parodia de CQC fue uno de los momentos más comentados de Nadie Dice Match y evocó la competencia histórica con VideoMatch

El show del chiste, otro de los célebres momentos del programa, reunió a tres de sus humoristas infaltables: así aparecieron Larry de Clay, Alacrán y Sergio Gonal, como Sergio el diariero en el estudio, que se sumaron a una ronda de chistes junto a El Trinche, uno de los influencers de humor que forma parte de la troupe de Occhiato.

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El cruce entre ambos programas, el de Occhiato que en los últimos años consolidó una audiencia joven y fiel con el de Tinelli con su marca registrada de humor, demostró con este especial que su alcance puede extenderse hacia públicos que crecieron con la televisión de los 90, sin resignar los códigos que la distinguen.