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Google introduce nuevos límites en Gemini Notebook para controlar el uso de recursos de IA

Gemini Notebook renovará su capacidad cada cinco horas y tendrá nuevos controles para evitar un uso excesivo de recursos

Gemini Notebook cambia y ahora tendrá límites de uso. (Google)
Gemini Notebook cambia y ahora tendrá límites de uso. (Google)
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Google cambiará el sistema de límites de uso de Gemini Notebook, conocido todavía como NotebookLM en buena parte de la documentación de la compañía, a partir del 2 de septiembre de 2026.

La plataforma abandonará el modelo basado en una cantidad fija de generaciones diarias y pasará a medir el consumo de recursos de inteligencia artificial según el cómputo necesario para realizar cada tarea. Con este cambio, los usuarios recuperarán parte de su capacidad de uso cada cinco horas, aunque también tendrán un límite semanal adicional.

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La modificación supondrá un cambio importante en la forma de utilizar la herramienta. Hasta ahora, los límites podían entenderse principalmente como una cantidad determinada de acciones o generaciones disponibles durante un periodo.

Logotipo de Gemini Notebook con un ícono de arcos concéntricos en tonos azules y violetas a la izquierda
El logotipo de Gemini Notebook muestra el nombre del producto junto a un ícono de arcos azules y violetas. (Google)

El nuevo sistema tendrá en cuenta la complejidad del trabajo solicitado, por lo que una petición sencilla consumirá menos recursos que el análisis de documentos extensos, la generación de contenidos complejos o una investigación profunda.

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La cuota se renovará cada cinco horas

Uno de los principales cambios será la renovación de la capacidad disponible. Si un usuario consume su cuota durante una jornada de trabajo, no tendrá que esperar necesariamente hasta el día siguiente para continuar utilizando las funciones más exigentes de Gemini Notebook.

Google establecerá una ventana de renovación de cinco horas, lo que permitirá recuperar acceso a recursos de IA varias veces durante el día. A este sistema se sumará un límite semanal que funcionará como una segunda barrera para controlar el consumo total.

La compañía también incorporará avisos antes de que el usuario alcance los límites. En el caso de tareas que requieran una cantidad considerable de recursos, se podrá utilizar una opción para generar el contenido más tarde.

Gemini Notebook renovará su límite de uso cada cinco horas.
Gemini Notebook renovará su límite de uso cada cinco horas.

De esta manera, la petición quedará pendiente y se ejecutará automáticamente cuando vuelva a estar disponible la capacidad necesaria, sin que sea necesario iniciar nuevamente el proceso.

Las tareas complejas consumirán más recursos

El nuevo modelo no medirá únicamente la cantidad de mensajes enviados. Google tendrá en cuenta el trabajo de procesamiento que necesita realizar la inteligencia artificial.

Entre los factores que influirán en el consumo estarán la complejidad del prompt, la cantidad de fuentes y funciones utilizadas y el tipo de resultado solicitado. Una respuesta breve, por ejemplo, requerirá menos recursos que la creación de un resumen multimedia, una visualización o un análisis de investigación más extenso.

La duración de una conversación también tendrá un impacto. En los chats largos, el sistema debe procesar una mayor cantidad de contexto acumulado para comprender la solicitud actual. Esto significa que mantener una conversación durante muchos turnos podría hacer que los límites se alcancen con mayor rapidez.

Las tareas más complejas consumirán más recusos y horas en Gemini Notebook.
Las tareas más complejas consumirán más recusos y horas en Gemini Notebook.

Para quienes utilizan Gemini Notebook como herramienta de investigación o como repositorio de información, el cambio podría impulsar una nueva forma de organizar los proyectos. En lugar de concentrar grandes cantidades de documentos y conversaciones en un único espacio, separar los temas en distintos notebooks podría ayudar a administrar mejor los recursos disponibles.

Los planes de pago ofrecerán mayor capacidad

Google mantendrá diferentes niveles de suscripción para quienes necesiten utilizar la inteligencia artificial con mayor intensidad. El principal cambio estará en la forma de presentar las diferencias entre los planes: en lugar de incorporar necesariamente nuevas funciones, los niveles superiores ofrecerán una mayor capacidad de cómputo.

El plan Google AI Plus contará con el doble del límite disponible en el nivel gratuito. Google AI Pro elevará esa capacidad hasta cuatro veces, mientras que Google AI Ultra ofrecerá límites superiores para los usuarios con necesidades más exigentes.

Los planes estarán integrados con otros servicios de inteligencia artificial de Google, por lo que el acceso a Gemini Notebook formará parte de un ecosistema más amplio. Cuando se alcance el límite de determinadas funciones, la compañía también podrá ofrecer alternativas menos exigentes que permitan continuar con algunas tareas mientras se renueva la capacidad disponible.

Gemini se integrará con NotebookLM para brindar una mejor experiencia en su IA conversacional.
Los planes con mayor pago de Gemini Notebook podrán usar más tiempo la IA. (Foto: Google)

Gemini Notebook gana importancia dentro de Google

La decisión llega en un momento de expansión para NotebookLM, rebautizado como Gemini Notebook durante 2026. La herramienta, que comenzó como un proyecto experimental enfocado en trabajar con documentos y fuentes proporcionadas por el usuario, se ha convertido progresivamente en una plataforma más completa para analizar información, generar contenidos y realizar investigaciones.

Google también ha reforzado sus capacidades mediante modelos de IA más avanzados y nuevas herramientas de procesamiento. La integración con servicios de ejecución en la nube amplía, además, las posibilidades para analizar datos y trabajar con información más compleja.

El cambio en los límites refleja esa evolución. Gemini Notebook deja de funcionar únicamente como un asistente para consultar documentos y pasa a depender de una infraestructura de inteligencia artificial cuyo uso debe administrarse de forma más precisa. Para los usuarios, la nueva pregunta ya no será solamente cuántas veces pueden utilizar la herramienta, sino cuánto cómputo requiere realmente cada tarea.

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