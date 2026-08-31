Experiencias únicas y turismo de alto valor: las claves que podrían redefinir la oferta de Costa Rica

Costa Rica recibió 2.94 millones de turistas internacionales durante 2025 y registró un crecimiento de 0.8% frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica ha construido durante décadas una marca turística reconocida internacionalmente por su biodiversidad, riqueza natural y liderazgo en sostenibilidad, pero las nuevas tendencias de viaje están obligando al país a mirar más allá de sus fortalezas tradicionales.

En un escenario de mayor competencia regional, el desafío ya no estaría únicamente en incrementar la llegada de turistas, sino en conseguir que cada visitante encuentre experiencias auténticas, memorables y difíciles de replicar en otros destinos.

La firma global de arquitectura y diseño Gensler identificó tres áreas que podrían resultar determinantes para fortalecer la competitividad turística costarricense: crear experiencias que motiven al visitante a regresar, desarrollar destinos conectados con las comunidades y responder a nuevos segmentos de alto valor, entre ellos el turismo de retiro, bienestar y los viajeros de la Generación Z.

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El análisis surge en momentos en que otros países centroamericanos experimentan fuertes crecimientos en llegadas internacionales. Durante 2025, Costa Rica recibió 2.94 millones de turistas internacionales, cifra que representó un crecimiento de apenas 0.8%, mientras Guatemala aumentó 11% y Panamá 8.2%.

A esa competencia se suma El Salvador, que ha adquirido mayor visibilidad turística en los últimos años mediante iniciativas como Surf City y una mejora de sus condiciones de seguridad.

Costa Rica, sin embargo, ha mostrado señales de recuperación. Entre enero y julio de 2026, el país recibió 6.4% más turistas que durante el mismo periodo de 2025, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

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Para Gensler, las cifras evidencian que la discusión turística debe trascender el número de llegadas y concentrarse también en la capacidad de generar mayor valor por visitante, extender las estadías y ofrecer nuevas razones para volver al territorio nacional.

La biodiversidad y la sostenibilidad continúan siendo dos de los principales elementos diferenciadores de Costa Rica como destino internacional. Crédito: ICT

Un destino al que los turistas quieren regresar

Una de las principales ventajas de Costa Rica estaría precisamente en la fidelidad construida con mercados estratégicos.

Datos del ICT indican que 28.7% de los turistas estadounidenses y 27.4% de los canadienses que visitaron el país ya habían estado anteriormente en Costa Rica.

La recurrencia representa una oportunidad para dirigir visitantes hacia nuevos territorios y diversificar las experiencias disponibles.

“Costa Rica ya construyó algo muy difícil de conseguir: la lealtad hacia el destino. El siguiente paso consiste en transformar esa afinidad en experiencias que inviten a permanecer más tiempo y descubrir nuevas formas de vivir el país. Para lograrlo, la identidad debe orientar las decisiones de diseño desde el inicio”, afirmó Mauricio Valenzuela, socio y director de Diseño de Gensler Costa Rica.

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Una de las primeras tendencias identificadas por la compañía consiste en diseñar experiencias que permanezcan en la memoria del visitante.

Esto supone combinar elementos como arquitectura, paisaje, naturaleza, gastronomía, aventura y hospitalidad, en lugar de desarrollar cada componente de manera aislada.

Uno de los ejemplos mencionados por la firma es Botánika Osa Peninsula, Curio Collection by Hilton, donde los edificios fueron concebidos para permitir que la vegetación interactúe con la infraestructura y fortalecer los corredores biológicos dentro de la propiedad.

La intención es que el proyecto no simplemente ocupe el espacio natural, sino que la biodiversidad, la aventura y el bienestar formen parte integral de la experiencia del visitante.

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Una lógica similar se aplicó en El Bosque, proyecto residencial ubicado en Nosara, conformado por casas de madera laminada desarrolladas respetando la vegetación existente. De acuerdo con Gensler, durante su construcción no se intervino un solo árbol.

El turismo de bienestar, retiro y longevidad aparece entre los segmentos con mayor potencial para generar nuevas oportunidades económicas en el país. EFE/Jeffrey Arguedas

Comunidades como parte de la experiencia turística

La segunda tendencia pasa por diseñar destinos y no solamente infraestructura.

Desde esta perspectiva, desarrollar un hotel o complejo turístico debería comenzar con la comprensión del territorio en el que estará ubicado, incluyendo su cultura, paisaje, comunidades, movilidad y economía local.

Un ejemplo es Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, ubicado en Península Papagayo, cuyo concepto fue integrado al bosque seco e inspirado en elementos de la herencia cultural chorotega.

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Más del 60% del mobiliario, accesorios y equipamiento del proyecto fue elaborado por artesanos y proveedores de la región, una estrategia que, según la firma, permitió incorporar elementos culturales a la experiencia turística, fortalecer la economía local y reducir parte del impacto asociado con el abastecimiento.

El planteamiento busca que las comunidades cercanas no funcionen solamente como proveedoras de mano de obra, sino que formen parte de la identidad y de la cadena de valor de los destinos.

Proyectos turísticos comienzan a incorporar con mayor fuerza a artesanos, proveedores y comunidades locales para fortalecer la identidad de cada destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retiro, bienestar y Generación Z abren nuevas oportunidades

La tercera tendencia identificada está relacionada con la transformación del perfil de los viajeros.

Uno de los segmentos con mayor potencial sería el de personas interesadas en retiro, longevidad y calidad de vida. Costa Rica fue reconocido como el tercer mejor país del mundo para retirarse en 2026, según los datos citados por Gensler.

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Ese posicionamiento podría impulsar una oferta turística vinculada con naturaleza, alimentación, actividad física, descanso, servicios médicos, terapias preventivas y atención especializada, generando además encadenamientos con otros sectores de la economía.

El turismo de bienestar representa otra oportunidad. Costa Rica ocupa el sexto lugar mundial como destino de bienestar, mientras lugares como La Fortuna concentran cerca del 38.8% de los turistas internacionales, de acuerdo con los datos incluidos en el análisis.

La combinación de aguas termales, naturaleza, aventura y hospitalidad permite ofrecer productos que trascienden el alojamiento tradicional.

Entre las experiencias que reflejan este cambio se encuentra Surf Simply, en Guanacaste, donde la hospitalidad se combina con enseñanza especializada de surf. La propuesta busca que el visitante no únicamente descanse, sino que también aprenda nuevas habilidades y fortalezca dimensiones físicas, mentales e intelectuales durante el viaje.

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Otro grupo relevante es la Generación Z, que ubicó a Costa Rica entre los 10 destinos favoritos del mundo para viajar en 2026, impulsado por factores como la autenticidad, biodiversidad y sostenibilidad.

Pese a las diferencias generacionales, estos viajeros compartirían una misma demanda: contacto con la naturaleza, experiencias genuinas y conexión con la cultura local.

Para Gensler, esa transformación representa una oportunidad para que el diseño turístico funcione también como herramienta de desarrollo económico.

“Costa Rica desarrolló durante años importantes polos turísticos. Hoy el desafío es crear experiencias y destinos que profundicen en la identidad del país y respondan a una nueva generación de viajeros. Cuando el diseño nace del territorio y la cultura local, se convierte en una herramienta para fortalecer la competitividad y generar nuevos modelos de desarrollo turístico”, concluyó Valenzuela.

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