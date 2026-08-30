Tecno

Real Madrid vs Málaga en Fútbol Libre o Roja Directa: una búsqueda peligrosa para las contraseñas

La instalación de aplicaciones ilegales expone a los dispositivos a malware, secuestro de archivos y múltiples fraudes financieros

Composición con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior a la izquierda, un jugador del Málaga a la derecha y dos elementos gráficos en el centro
Portales piratas atraen múltiples usuarios que buscan seguir transmisiones deportivas sin pagar. (Fotocomposición Infobae)
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Buscar el partido entre Real Madrid y Málaga por La Liga española en aplicaciones como Fútbol Libre o Roja Directa, conocidas por ofrecer eventos deportivos gratuitos de manera ilegal, puede ser la puerta de entrada a amenazas digitales, como el malware o el robo de contraseñas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) alerta que los servicios piratas, lejos de ser solo una alternativa gratuita, pueden comprometer la seguridad personal de quienes los utilizan. El atractivo de ver gratis un encuentro deportivo puede terminar costando mucho más que una suscripción legal.

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Qué amenazas enfrenta un dispositivo al instalar una app ilegal

El INCIBE advierte que la instalación de aplicaciones de origen dudoso puede derivar en la exposición a malware y otros programas maliciosos. Entre las amenazas más comunes se encuentra el robo de datos personales y el uso fraudulento del propio dispositivo para perpetrar delitos informáticos.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las aplicaciones descargadas fuera de tiendas oficiales pueden contener ransomware y virus diseñados para bloquear archivos personales y exigir pagos a las víctimas. (Imagen ilustrativa Infobae)

En ocasiones, los usuarios sufren la pérdida de acceso a sus archivos más valiosos, como fotos o documentos personales, por un ataque de ransomware. En estos casos, aparece un mensaje que exige un pago a cambio de recuperar la información, lo que suele derivar en la pérdida definitiva de los datos si no se gestiona correctamente.

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Además, muchas de estas aplicaciones generan una ralentización notable del celular o muestran anuncios invasivos sin previo aviso. Según la autoridad, estas aplicaciones pueden redirigir a sitios web fraudulentos o recopilar datos personales, todo sin el conocimiento del usuario.

Cómo pueden robar las contraseñas sin que el usuario lo sepa

El riesgo de perder el control de las contraseñas va más allá del conocido phishing. El INCIBE informa que algunas aplicaciones piratas instalan keyloggers, programas que registran cada pulsación realizada en la pantalla del celular. Así, los ciberdelincuentes obtienen acceso directo a credenciales bancarias, cuentas de correo o redes sociales.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
Herramientas como keyloggers y permisos excesivos permiten a los ciberdelincuentes acceder a contraseñas y códigos de verificación sin levantar sospechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra técnica utilizada consiste en aprovechar los permisos excesivos que solicita la app durante su instalación. Según el INCIBE, hay aplicaciones capaces de leer los mensajes SMS recibidos en el dispositivo.

En consecuencia, pueden interceptar códigos de verificación o autenticación necesarios para completar transacciones financieras, vulnerando la seguridad personal y facilitando fraudes bancarios.

Qué señales indican que una aplicación puede ser fraudulenta

La prevención comienza antes de instalar cualquier aplicación en el dispositivo. Se debe verificar siempre la procedencia de la app, priorizando las tiendas oficiales como Google Play o App Store.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Cualquier aplicación que se descargue fuera de Google Play Store o App Store puede ser peligrosa. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Estas plataformas cuentan con filtros de seguridad y revisiones periódicas para detectar apps maliciosas. Descargar aplicaciones desde enlaces sospechosos o tiendas no oficiales incrementa el riesgo de infección.

Asimismo, es fundamental revisar los permisos solicitados durante la instalación. Si una aplicación pide acceso a la cámara, contactos o ubicación sin justificación, conviene denegar dichos permisos o eliminar la app para evitar posibles amenazas.

Revisar opiniones y valoraciones de otros usuarios ayuda a identificar problemas recurrentes o posibles fraudes, como señala el INCIBE.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Descargar programas desde fuentes oficiales y mantener los aparatos actualizados son medidas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger la información guardada en el dispositivo

El INCIBE insiste en que la seguridad digital parte de la disciplina en la descarga de apps. Optar siempre por tiendas oficiales como Play Store o App Store reduce la exposición al software malicioso. Estas plataformas eliminan rápidamente las apps identificadas como peligrosas, protegiendo así a la comunidad de usuarios.

Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas es otra medida sugerida. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y refuerzan la seguridad general del dispositivo.

Para una protección adicional, la autoridad experta española sugiere instalar un antivirus de confianza, que permita detectar y eliminar amenazas antes de que comprometan la información personal. Se sugiere realizar copias de seguridad periódicas para recuperar datos en caso de robo, pérdida o infección por malware.

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