Novak Djokovic, al borde de las lágrimas en la derrota ante Mariano Navone en el US Open: “Fue horrible, pensé en abandonar”

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Novak Djokovic quedó eliminado del US Open ante el argentino Mariano Navone, que aprovechó los problemas físicos del serbio y logró un triunfo histórico en cinco sets. Luego del partido, el dueño de 24 títulos de Grand Slam expresó su desconsuelo y sembró interrogantes sobre su futuro.

“Fue una sensación horrible para mí en la pista. Es algo que, desafortunadamente, he estado arrastrando prácticamente en cada partido este año. Vómitos, hay un problema serio ahí... Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a colapsar, con calambres y dolor”, explicó el serbio en declaraciones recogidas por el medio Punto de Break.

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Durante buena parte del encuentro, Djokovic sufrió serios problemas físicos: vomitó en plena cancha, padeció dolores musculares, requirió asistencia médica durante el partido y terminó con molestias en la espalda y el hombro.

“Realmente no fue agradable. Prácticamente desprecié cada momento que pasé en la pista”, aseguró Djokovic. “La espalda terminó diciendo basta y también el hombro, y no pude cerrar el partido. Me puse break arriba en el cuarto, pero tuve problemas desde el cuarto juego del partido”, explicó.

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Sin embargo, reconoció la tarea de Navone, que consiguió la victoria más importante de su carrera y se convirtió en el primer jugador en eliminar a Nole en la primera ronda del US Open. “No quiero quitarle mérito a su victoria. Lo felicito. Es un buen chico, un luchador”, reconoció el ex número uno del mundo sobre el argentino.

Novak Djokovic recibe atención médica durante su partido ante Mariano Navone en el US Open (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

“Pensé en abandonar”

Djokovic, a quien las cámaras tomaron al borde del llanto en medio de su derrumbe físico, reconoció: “Pensé en abandonar, pero entonces gané un set y después uno más. Entonces pensé: ‘Quizás haya una oportunidad’”. “No quería abandonar en el cuarto o en el quinto. Quería terminar el partido”, agregó.

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Las escenas de su derrota ante Navone profundizan las dudas que ya existían alrededor de su capacidad, a los 39 años, para competir al máximo nivel durante partidos largos y exigentes.

“¿Una solución? No lo sé. Estoy intentándolo, hombre. Estoy intentándolo. Ya veremos. No estoy profundizando tanto ahora mismo. Simplemente, estoy intentando abordar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar de esta manera”, sostuvo.

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Novak Djokovic cae sobre la pista del estadio Arthur Ashe durante su partido ante Mariano Navone en el US Open (Crédito: REUTERS/Jeenah Moon)

La leyenda serbia no perdía en el debut en un Grand Slam desde el Australian Open 2006, cuando cayó ante el estadounidense Paul Goldstein por 6-2, 1-6, 6-3 y 6-2. “Sí, es otro buen récord. Pero no estoy pensando realmente en ello. Por supuesto, he estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero ahora es ahora. Ahora mismo acabo de salir de la pista y todavía estoy intentando controlar mi cuerpo”, explicó.

En medio de la decepción, Djokovic tuvo palabras de reconocimiento para el público de la Arthur Ashe Stadium, que le dio aliento durante los momentos más difíciles del partido. “Fueron increíbles. Estoy muy agradecido de haber podido vivir esto”, señaló.

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“Intentaban levantarme y siento mucho no haber rendido tan bien como debía, podía o quería para ellos. Pero el amor y el cariño que me dieron al final realmente me llegaron al corazón”, concluyó.

Las dificultades físicas de Djokovic quedaron expuestas en los primeros pasajes del partido. El alto porcentaje de humedad registrado en Nueva York agravó una condición de salud crónica que el propio jugador ya había reconocido públicamente días atrás. El fisioterapeuta debió ingresar a la cancha en el primer set para atenderlo, y el cuadro se deterioró progresivamente con el correr de los minutos y la exigencia de un partido maratónico ante un rival que apostó por los intercambios largos y nunca dio una pelota por perdida.

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Novak Djokovic felicita a Mariano Navone tras el partido (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

El antecedente más reciente de esta situación había ocurrido en el Masters 1000 de Cincinnati, donde Djokovic cayó en segunda ronda ante otro argentino: Thiago Tirante, ubicado en el puesto 42 del ranking ATP. Tras ese partido, Nole ofreció una declaración que quedó como referencia para entender lo ocurrido en el primer capítulo de la edición 2026 del Grand Slam neoyorquino.

“Antes que nada, felicito a mi rival. Sinceramente, no ha sido un partido agradable para mí. Así me he sentido. No ha sido la primera vez y no será la última. Así son las cosas. Las condiciones no son el problema. Es por un problema de salud que tengo. Lo llevo sufriendo desde hace ya muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay mucha humedad y calor”, declaró Djokovic entonces al medio Sportklub.

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