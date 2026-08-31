La primera encuesta nacional de uso del tiempo comenzará el 3 de septiembre en Guatemala

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en Guatemala comenzará el 3 de septiembre de 2026 para medir la vida cotidiana de la población. (INE)

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La primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) en Guatemala dará inicio el 3 de septiembre de 2026, abriendo una nueva etapa en la comprensión de la vida cotidiana de la población.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) desplegará a cerca de cien encuestadores en todo el territorio, quienes visitarán 11,200 hogares seleccionados bajo un esquema probabilístico, estratificado y por conglomerados.

El objetivo central es conocer cómo las personas de 12 años o más distribuyen sus jornadas entre actividades remuneradas, domésticas, de estudio, ocio y cuidado.

El operativo de campo se extenderá hasta noviembre y los resultados permitirán identificar las diferencias en el uso del tiempo según sexo, edad y área geográfica.

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Qué actividades mide la ENUT

La ENUT recopilará datos sobre el tiempo que los guatemaltecos dedican a trabajo remunerado, producción para autoconsumo, labores domésticas y tareas de cuidado no remuneradas.

La ENUT relevará cómo las personas de 12 años o más distribuyen su tiempo entre trabajo remunerado, estudio, ocio, tareas domésticas y cuidados. (INE)

También incluirá información sobre estudios, convivencia familiar, descanso, recreación, voluntariado, deporte y otras actividades cotidianas.

Esta medición permitirá dimensionar el aporte social y económico de ocupaciones que normalmente no reciben una remuneración, como el trabajo doméstico y el cuidado de niños o personas mayores, frecuentemente invisibles en las estadísticas tradicionales.

El INE destacó que la encuesta busca “reconocer trabajos que muchas veces pasan desapercibidos”, según afirmó César Melgar, coordinador de la ENUT.

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Innovación estadística y antecedentes

Por primera vez, Guatemala contará con un estudio especializado que profundiza en la distribución del tiempo de su población.

Aunque existieron módulos previos sobre este tema en investigaciones como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), la ENUT representa el primer esfuerzo integral para abordar esta dimensión.

Estos instrumentos han cobrado relevancia en América Latina porque permiten visibilizar cómo se reparte el trabajo no remunerado y la carga de cuidados.

En 2025, el INE ya había divulgado algunos indicadores de uso del tiempo obtenidos en la Encovi 2023, que aportaron información sobre tareas domésticas y de cuidado en los hogares guatemaltecos.

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Participación ciudadana y seguridad

Las familias seleccionadas para la ENUT podrán verificar la identidad de los encuestadores, quienes portarán chaleco y gorra institucionales, un carné con fotografía y código QR verificable y utilizarán tabletas para registrar las respuestas.

El INE ha pedido colaboración a la ciudadanía y aseguró que la información recolectada será tratada exclusivamente con fines estadísticos y bajo estricta confidencialidad.

El INE aseguró que los encuestadores de la ENUT portarán chaleco, gorra, carné con fotografía y código QR verificable, y usarán tabletas para registrar respuestas. (INE)

El personal del INE explicará el propósito de la visita y responderá cualquier inquietud. Para dudas adicionales, la población puede consultar los canales oficiales del instituto o comunicarse al teléfono 2315-4700.

Utilidad de los resultados

La información obtenida será fundamental para elaborar y evaluar políticas públicas y programas sociales enfocados en el empleo, el desarrollo socioeconómico y los cuidados.

La ENUT permitirá a las autoridades contar con datos actualizados y confiables sobre la realidad cotidiana, lo que facilitará la toma de decisiones basadas en evidencia.

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De manera autónoma, puede afirmarse que la encuesta busca no solo cuantificar el tiempo dedicado al empleo formal, sino también dar visibilidad al valor social y económico de actividades no remuneradas.

Un avance en la estadística nacional

Con el inicio de la ENUT, Guatemala avanza en la generación de estadísticas especializadas sobre la vida diaria de sus habitantes.

Los resultados reflejarán por primera vez, de manera detallada, cómo las personas organizan su tiempo y cuál es el aporte de cada actividad a la sociedad.

El INE reiteró su llamado a la participación y confianza de los hogares seleccionados, recordando que cada entrevista es crucial para construir una imagen fiel de la realidad nacional.

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