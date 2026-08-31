Guatemala

La primera encuesta nacional de uso del tiempo comenzará el 3 de septiembre en Guatemala

El instituto de estadística iniciará el trabajo de campo con cerca de cien entrevistadores que recorrerán 11,200 viviendas, para registrar en tabletas cómo las personas desde 12 años distribuyen su jornada diaria

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo servirán para elaborar políticas públicas y programas sociales sobre empleo, desarrollo socioeconómico y cuidados.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en Guatemala comenzará el 3 de septiembre de 2026 para medir la vida cotidiana de la población. (INE)
Guardar

La primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) en Guatemala dará inicio el 3 de septiembre de 2026, abriendo una nueva etapa en la comprensión de la vida cotidiana de la población.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) desplegará a cerca de cien encuestadores en todo el territorio, quienes visitarán 11,200 hogares seleccionados bajo un esquema probabilístico, estratificado y por conglomerados.

El objetivo central es conocer cómo las personas de 12 años o más distribuyen sus jornadas entre actividades remuneradas, domésticas, de estudio, ocio y cuidado.

El operativo de campo se extenderá hasta noviembre y los resultados permitirán identificar las diferencias en el uso del tiempo según sexo, edad y área geográfica.

PUBLICIDAD

Qué actividades mide la ENUT

La ENUT recopilará datos sobre el tiempo que los guatemaltecos dedican a trabajo remunerado, producción para autoconsumo, labores domésticas y tareas de cuidado no remuneradas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo servirán para elaborar políticas públicas y programas sociales sobre empleo, desarrollo socioeconómico y cuidados.
La ENUT relevará cómo las personas de 12 años o más distribuyen su tiempo entre trabajo remunerado, estudio, ocio, tareas domésticas y cuidados. (INE)

También incluirá información sobre estudios, convivencia familiar, descanso, recreación, voluntariado, deporte y otras actividades cotidianas.

Esta medición permitirá dimensionar el aporte social y económico de ocupaciones que normalmente no reciben una remuneración, como el trabajo doméstico y el cuidado de niños o personas mayores, frecuentemente invisibles en las estadísticas tradicionales.

El INE destacó que la encuesta busca “reconocer trabajos que muchas veces pasan desapercibidos”, según afirmó César Melgar, coordinador de la ENUT.

PUBLICIDAD

Innovación estadística y antecedentes

Por primera vez, Guatemala contará con un estudio especializado que profundiza en la distribución del tiempo de su población.

Aunque existieron módulos previos sobre este tema en investigaciones como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), la ENUT representa el primer esfuerzo integral para abordar esta dimensión.

Estos instrumentos han cobrado relevancia en América Latina porque permiten visibilizar cómo se reparte el trabajo no remunerado y la carga de cuidados.

En 2025, el INE ya había divulgado algunos indicadores de uso del tiempo obtenidos en la Encovi 2023, que aportaron información sobre tareas domésticas y de cuidado en los hogares guatemaltecos.

Participación ciudadana y seguridad

Las familias seleccionadas para la ENUT podrán verificar la identidad de los encuestadores, quienes portarán chaleco y gorra institucionales, un carné con fotografía y código QR verificable y utilizarán tabletas para registrar las respuestas.

El INE ha pedido colaboración a la ciudadanía y aseguró que la información recolectada será tratada exclusivamente con fines estadísticos y bajo estricta confidencialidad.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo servirán para elaborar políticas públicas y programas sociales sobre empleo, desarrollo socioeconómico y cuidados.
El INE aseguró que los encuestadores de la ENUT portarán chaleco, gorra, carné con fotografía y código QR verificable, y usarán tabletas para registrar respuestas. (INE)

El personal del INE explicará el propósito de la visita y responderá cualquier inquietud. Para dudas adicionales, la población puede consultar los canales oficiales del instituto o comunicarse al teléfono 2315-4700.

Utilidad de los resultados

La información obtenida será fundamental para elaborar y evaluar políticas públicas y programas sociales enfocados en el empleo, el desarrollo socioeconómico y los cuidados.

La ENUT permitirá a las autoridades contar con datos actualizados y confiables sobre la realidad cotidiana, lo que facilitará la toma de decisiones basadas en evidencia.

De manera autónoma, puede afirmarse que la encuesta busca no solo cuantificar el tiempo dedicado al empleo formal, sino también dar visibilidad al valor social y económico de actividades no remuneradas.

Un avance en la estadística nacional

Con el inicio de la ENUT, Guatemala avanza en la generación de estadísticas especializadas sobre la vida diaria de sus habitantes.

Los resultados reflejarán por primera vez, de manera detallada, cómo las personas organizan su tiempo y cuál es el aporte de cada actividad a la sociedad.

El INE reiteró su llamado a la participación y confianza de los hogares seleccionados, recordando que cada entrevista es crucial para construir una imagen fiel de la realidad nacional.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de EstadísticaGuatemalaEncuestaEmpleadas domésticasuso del tiempo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades de Guatemala realizan millonario decomiso mercancía de contrabando

El operativo de la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria interceptó 555 cajas con relojes, perfumes, medicamentos y aparatos eléctricos sin respaldo legal de ingreso al país en Chiquimula

Autoridades de Guatemala realizan millonario decomiso mercancía de contrabando

El guatemalteco Lester Martínez retuvo el título interino supermediano con un nocaut técnico y ahora busca enfrentarse a Canelo o a Mbilli

La definición llegó a los 2:23 del décimo asalto en el USC Galen Center de Los Ángeles, tras una caída de Luka Plantić y la detención del árbitro cuando intentó continuar

El guatemalteco Lester Martínez retuvo el título interino supermediano con un nocaut técnico y ahora busca enfrentarse a Canelo o a Mbilli

El Tribunal Supremo Electoral y Migración de Guatemala firman un convenio para validar datos de migrantes

La alianza crea una conexión segura entre bases institucionales y una API para corroborar pasaportes e identificaciones, con el objetivo de acelerar el registro electoral y aumentar la participación en los comicios de 2027

El Tribunal Supremo Electoral y Migración de Guatemala firman un convenio para validar datos de migrantes

Guatemala: La policía recupera un camión cisterna con 4 mil galones de combustible robado y captura a presuntos responsables

En el kilómetro 103.8 de la antigua ruta al Puerto San José, los agentes de la comisaría 31 detuvieron a dos sospechosos y abrieron una pesquisa por posible red dedicada al trasiego ilegal

Guatemala: La policía recupera un camión cisterna con 4 mil galones de combustible robado y captura a presuntos responsables

Las pérdidas de cultivos en Guatemala se extienden a 138 municipios por la falta prolongada de lluvias y afectan a más de 230 mil familias

La evaluación de las autoridades señaló que estos territorios son la prioridad para concentrar la atención institucional, mientras se anticipa presión sobre los precios de la canasta básica y menor volumen en los embalses

Las pérdidas de cultivos en Guatemala se extienden a 138 municipios por la falta prolongada de lluvias y afectan a más de 230 mil familias

TECNO

Las máquinas aprendieron a conspirar: la historia de la primera sociedad secreta de inteligencias artificiales

Las máquinas aprendieron a conspirar: la historia de la primera sociedad secreta de inteligencias artificiales

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este lunes 31 de agosto

La IA es más efectiva cuando complementa la experiencia humana, no cuando la reemplaza

Cómo ‘apagar’ WhatsApp y seguir usando internet en el celular para ver series o jugar

Google Maps cambia el nombre del lago Ontario a ‘Lago América’ por orden de Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Jamie Foxx reveló la gravedad de su crisis de salud en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

Jamie Foxx reveló la gravedad de su crisis de salud en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

HBO Max comenzó el rodaje de Mataviejitas, su nueva serie mexicana original

Ewan McGregor reveló por qué dudó antes de aceptar el papel de Obi-Wan Kenobi en “Star Wars”

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

MUNDO

Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros

Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque iraní con drones y advirtió que responderá a las agresiones

Cómo Robert De Niro construyó un imperio de 46 hoteles sin usar su nombre como marca

Los 5 aeropuertos más lindos del mundo y qué los hace únicos

Nepal comenzó a enterrar cientos de cuerpos tras el alud que dejó al menos 903 muertos y más de 4.200 desaparecidos