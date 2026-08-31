Cómo ‘apagar’ WhatsApp y seguir usando internet en el celular para ver series o jugar

El resultado es que WhatsApp queda inactivo y quien intente escribir verá la señal de mensaje no entregado. REUTERS/Dado Ruvic

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Cuando surge la necesidad de evitar interrupciones en el teléfono móvil, como durante una partida en línea, una maratón de series o una sesión de trabajo, muchos usuarios se preguntan cómo es posible desconectar WhatsApp sin perder la conexión a internet.

La solución consiste en impedir que la aplicación reciba mensajes o notificaciones, mientras que el resto de las funciones del teléfono, tanto en Wi-Fi como con datos móviles, continúan operando con total normalidad.

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El resultado es que WhatsApp queda inactivo y quien intente escribir verá la señal de mensaje no entregado, sin afectar la navegación ni las demás aplicaciones.

La solución consiste en impedir que la aplicación reciba mensajes o notificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo deshabilitar WhatsApp en Android sin perder conexión a internet

En dispositivos Android existe un método para lograr que WhatsApp deje de funcionar temporalmente sin tener que desconectar el teléfono de la red. El proceso es sencillo y no requiere instalar aplicaciones adicionales. Todo se basa en la gestión del sistema operativo, que permite forzar el cierre de cualquier aplicación.

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Para quienes utilizan Android, el primer paso es ingresar a la configuración general del dispositivo. Dentro del menú de aplicaciones, se debe localizar WhatsApp y seleccionar la opción para detener su funcionamiento. La función suele denominarse “Forzar detención” o simplemente “Detener”, y se encuentra visible al abrir la información de la aplicación. Al confirmar esta acción, todos los procesos relacionados con WhatsApp se interrumpen por completo.

Mientras no se vuelva a abrir la aplicación, WhatsApp permanece sin conexión. Los mensajes que otras personas intenten enviar llegarán únicamente como enviados, pero no entregados.

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Para quienes utilizan Android, el primer paso es ingresar a la configuración general del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se traduce en que el remitente visualizará solo un “check” gris, el mismo símbolo que aparece cuando el destinatario no tiene acceso a internet o el teléfono está apagado. Las llamadas, tanto de voz como de video, tampoco llegan ni generan ningún tipo de notificación.

El resto del teléfono mantiene su funcionamiento habitual. Plataformas de videos, navegadores, redes sociales y cualquier otro servicio que utilice internet siguen activos. De esta forma, es posible disfrutar de juegos en línea o ver series sin interrupciones, con la tranquilidad de que no aparecerán mensajes ni alertas indeseadas de WhatsApp.

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Pasos para bloquear WhatsApp en iPhone y seguir conectado a internet

Los usuarios de iPhone también cuentan con alternativas para silenciar WhatsApp de manera temporal, sin desconectarse de internet. A diferencia de Android, donde se detiene la aplicación por completo, en iOS se gestiona el acceso de WhatsApp a la red y a las notificaciones.

En iPhone, es posible anular el permiso de notificaciones, accediendo al menú de notificaciones y desactivando la opción para WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Una de las opciones disponibles es desactivar la actualización en segundo plano para WhatsApp. Esto se realiza desde la aplicación de ajustes del iPhone, donde se debe buscar la sección correspondiente a WhatsApp y desmarcar la función de actualización en segundo plano. Así se impide que la aplicación reciba información o mensajes cuando no está activa.

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Adicionalmente, es posible anular el permiso de notificaciones, accediendo al menú de notificaciones y desactivando la opción para WhatsApp. De este modo, aunque la aplicación reciba mensajes, no mostrará ningún aviso en la pantalla ni interrumpirá otras actividades.

Si el usuario solo utiliza datos móviles y no Wi-Fi, existe la posibilidad de deshabilitar exclusivamente el uso de datos móviles para WhatsApp. Esto se consigue en el mismo menú de ajustes, desactivando el interruptor correspondiente. De esa manera, la aplicación queda sin acceso a la red móvil, pero el resto de las aplicaciones siguen navegando normalmente.

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La principal consecuencia de dejar WhatsApp sin conexión temporal es que los contactos que intenten comunicarse no recibirán respuesta. REUTERS/Dado Ruvic

Qué sucede cuando WhatsApp queda inactivo en el teléfono

La principal consecuencia de dejar WhatsApp sin conexión temporal es que los contactos que intenten comunicarse no recibirán respuesta. Los mensajes enviados quedarán en estado de “enviados”, sin avanzar a “entregados”, replicando la sensación de que el dispositivo está fuera de cobertura o apagado. Para quien llama, ya sea por voz o video, la llamada no suena y no genera interrupciones en la pantalla.

Mientras tanto, el resto de las aplicaciones y servicios del teléfono continúan funcionando con normalidad. Se puede navegar, mirar videos en streaming, utilizar redes sociales o jugar en línea, sin que las notificaciones de WhatsApp interfieran en la experiencia. Cuando se decida volver a utilizar WhatsApp, solo hay que abrir la aplicación para restaurar su funcionamiento y recibir todos los mensajes pendientes.

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Este método es útil para quienes buscan periodos de concentración, entretenimiento o descanso, sin desconectarse completamente del entorno digital.