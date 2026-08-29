Farmear aura en agosto 2026: qué expresiones utiliza la Generación Z y Alfa en estos espacios

La tendencia de farmear aura se viralizó en redes sociales con videos de jóvenes que hacen batallas en la calle.

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El término farmear aura se popularizó durante agosto de 2026 entre la Generación Z y la Generación Alfa, tanto en redes sociales como en plazas públicas. Para entender por qué grupos de jóvenes y adolescentes se reúnen en esos espacios —con sus expresiones características— conviene empezar por definir qué significa esa expresión.

La frase “farmear aura” surge de la fusión de dos conceptos:

Farmear: proviene del inglés to farm y se usa en los videojuegos para describir la repetición de acciones con el objetivo de acumular recursos, puntos o experiencia, y así fortalecer a un personaje dentro del juego.

Aura: en el contexto digital y social, alude al carisma, la confianza, el estilo, el magnetismo y la presencia que una persona proyecta. No se trata de un significado espiritual, sino de cómo impacta en su entorno y en redes sociales.

Por lo tanto, farmear aura consiste en realizar acciones, gestos, poses o sostener actitudes que, de forma simbólica, incrementan ese carisma percibido. En otras palabras, “acumular aura” equivale a sumar prestigio, admiración o puntos simbólicos frente a otros, ya sea en el universo digital o en la vida real.

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Logo Farmear aura es una expresión usada por jóvenes para describir la idea de “acumular” carisma y prestigio social, como si fueran puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué expresiones se usan al farmear aura

Algunas de las expresiones que usan los adolescentes y jóvenes en las batallas de farmear aura son:

Gestos icónicos y “poses sigma” (mirada fija, brazos cruzados, actitud autosuficiente)

Referencias a memes virales, animes, y personajes deportivos (como el “Siuuu” de Cristiano Ronaldo o las poses de Lionel Messi)

Bailes, caminatas calculadas (“aura walk”), movimientos de “mewing” (marcar la mandíbula)

El gesto “six-seven” (mover palmas alternadamente), originado en memes y la NBA

Surge de la lógica gamer de farmear: repetir acciones para ganar recursos, pero trasladada a la vida real y a las redes. (Composición Infobae: Difusión)

Cómo se define quien gana una batalla de farmear aura

El objetivo es impactar y provocar la ovación o una reacción favorable del público, que funciona como un “jurado” a través de aplausos y gritos. A veces, incluso hay jueces designados, rondas eliminatorias y premios en efectivo.

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Mantener la seriedad es fundamental: no hay que quebrarse ni reírse. Quien logra transmitir más carisma es, en términos del fenómeno, quien “farmea” más aura. En redes sociales o en vivo, la audiencia suele valorar lo que ve con frases como “+1000 de aura” o “perdió aura”.

No existe una medición oficial: esos “puntos de aura” son simbólicos y los asigna la propia comunidad. El fenómeno refleja cómo la autoimagen, la creatividad y el humor se volvieron claves en la construcción de identidad y reputación entre los jóvenes, y cómo el foco se corre de las destrezas físicas tradicionales hacia el carisma y la performance.

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Six seven se instaló como una muletilla viral que circula en redes, muchas veces repetida por su sonido y por pertenencia al trend más que por un significado literal. REUTERS/Yulia Morozova

De dónde nació la expresión six seven

La expresión “six seven” (también escrita como 6-7 o 67) nació como un fragmento sonoro que se recortó y se reutilizó en redes sociales hasta convertirse en una muletilla viral, repetida muchas veces sin un significado fijo. Distintas fuentes coinciden en que el disparador fue la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero Skrilla: el “six seven” del estribillo resultó lo bastante reconocible como para circular fuera de contexto en TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

Con el salto al formato de clips, la frase se desligó de su origen musical y pasó a funcionar como una exclamación “porque sí”, un guiño de humor compartido entre chicos y adolescentes.

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El fenómeno creció, además, por su vínculo con videos y ediciones de básquet: el “six seven” se asoció a jugadores de 6 pies y 7 pulgadas (6’7’’), y se expandió en compilaciones y highlights donde el audio se repetía como marca identitaria del trend.

En paralelo, se consolidó un gesto corporal que suele acompañar la frase —manos extendidas y movimiento alternado—, que ayudó a que el meme fuera reconocible incluso sin explicación.

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