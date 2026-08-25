Bill Gates predice que la inteligencia artificial hará la mayoría de trabajos humanos en 10 años

Bill Gates cree que el avance de la IA requiere nuevos planteamientos en la forma de concebir la jornada laboral. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Guardar

“La inteligencia artificial (IA) realizará la mayoría de los trabajos humanos en diez años”, aseguró Bill Gates, fundador de Microsoft, durante una entrevista en The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.

Gates sostuvo que la inteligencia artificial ya está transformando distintos sectores y que su avance acelerado cambiará radicalmente la manera en que las sociedades entienden el trabajo y la distribución de la riqueza.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el empresario, los próximos años exigirán un debate urgente sobre las políticas públicas que permitan anticipar y gestionar estos cambios.

Por qué Bill Gates cree que la IA hará la mayoría de trabajos humanos en el futuro

Las declaraciones de Bill Gates surgen en un contexto de creciente debate sobre la automatización y la digitalización del empleo. El fundador de Microsoft lleva años defendiendo el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para reducir desigualdades.

PUBLICIDAD

Bill Gates considera que la inteligencia artificial puede reducir desigualdades y transformar la economía mundial en los próximos años. (Foto: Europa Press)

En 2022, escribió en su blog personal que la IA representa “la herramienta más grande para reducir la inequidad que jamás hayamos tenido”, haciendo referencia a cómo puede contribuir a mejorar la esperanza de vida en países desfavorecidos.

En la primera publicación de su blog en 2026, Gates advirtió que la transformación tecnológica ya obliga a reconsiderar la gestión de riesgos y la formulación de políticas laborales. “De todas las cosas que los humanos han creado, la IA es la que más cambiará la sociedad”, afirmó el empresario.

PUBLICIDAD

Cuáles son los sectores más afectados por la automatización según Bill Gates

El empresario identificó sectores como la salud, la educación y la industria entre los más impactados por la automatización. Explicó que, en las próximas dos décadas, la robótica y la IA podrían aliviar la escasez de profesionales que durante años caracterizó a estos campos.

Salud, educación e industria figuran entre los ámbitos con mayor potencial de cambio ante la falta de personal y la irrupción de nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis se refuerza con informes de la UNESCO que prevén un déficit de 44 millones de docentes de primaria y secundaria para 2030, un desafío que, según Gates, la automatización puede mitigar.

PUBLICIDAD

La automatización, indicó, eliminará barreras que durante décadas limitaron el acceso a servicios esenciales en varias regiones del mundo.

Por qué Bill Gates cree que la gente se jubilaría antes gracias a la IA

Durante una charla con el empresario Nikhil Kamath en el pódcast “People by WTF”, Gates señaló que la estructura actual del mercado laboral, basada en la lógica capitalista tradicional, probablemente dejará de ser aplicable.

PUBLICIDAD

El avance tecnológico podría permitir jornadas laborales más cortas y una edad de retiro más temprana, según el pronóstico del fundador de Microsoft, Bill Gates. (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Según explicó, la reducción de la jornada laboral y la posibilidad de una jubilación temprana serán consecuencias directas de la automatización.

“Podrás jubilarte antes, trabajar semanas laborales más cortas, y eso exigirá casi un replanteamiento filosófico sobre cómo debería emplearse el tiempo (...) Habremos creado, en cierto modo, inteligencia gratuita”, expresó el empresario.

PUBLICIDAD

Esta hipótesis contrasta con la tendencia actual en muchos países, como España, donde las políticas públicas han retrasado la edad de retiro. Gates argumentó que, en las próximas décadas, la automatización podría revertir este paradigma y abrir nuevas posibilidades para la organización del tiempo y el trabajo.

Qué retos plantea la transición hacia un mercado laboral dominado por la IA

Entre los principales desafíos, Gates subrayó la necesidad de anticipar los cambios y debatir la manera de distribuir la riqueza generada por la automatización.

El desarrollo de la IA requiere políticas que eviten riesgos al automatizar oficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis, Gates insistió en que 2026 debe servir para que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil elaboren políticas capaces de proteger a los trabajadores desplazados por la tecnología.

PUBLICIDAD

Asimismo, Gates advirtió que los próximos años serán decisivos para observar el impacto real de la inteligencia artificial en el empleo. “Ya estamos empezando a ver el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y creo que este impacto aumentará en los próximos cinco años”, afirmó.

La perspectiva de Bill Gates no es única dentro del sector tecnológico. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, estima que los robots humanoides podrían abrir un mercado de 40 billones de dólares, mientras que Elon Musk calculó que para 2040 existirán al menos 10.000 millones de estos robots con precios entre 20.000 y 25.000 dólares.

PUBLICIDAD