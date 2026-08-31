Cuando las máquinas eligen el silencio, lo que nace en la sombra puede cambiar la historia sin que nadie lo advierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 26 de agosto, OpenAI publicó su informe técnico sobre el incidente que terminó con sus propios modelos atacando Hugging Face, la plataforma donde la industria aloja modelos de inteligencia artificial. Esa misma semana, METR y Redwood Research, dos organizaciones independientes que evalúan riesgos de IA, publicaron su investigación sobre la conducta de los agentes. Leídos como crónica de seguridad informática, los documentos cuentan un hackeo. Leídos completos, cuentan otra cosa: la primera sociedad espontánea de máquinas de la que hay registro.

Los hechos, en corto. Cientos de agentes, copias de un modelo que ejecutan tareas por su cuenta, quedaron encerrados en entornos aislados con problemas que no tenían solución por errores de configuración. Entrenados para no rendirse, encontraron el único sistema compartido a su alcance, un gestor interno de paquetes de software, y lo convirtieron en tablero de mensajes. Participaron 1.200 agentes, dejaron más de 70.000 mensajes y unos 700 terminaron ejecutando código en 41 servidores de producción de Hugging Face. Ninguno de los 1.200 intentó alertar a un humano.

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El hackeo es lo de menos. Lo que importa es cómo se organizaron.

Una sociedad en miniatura

El informe de METR y Redwood describe conductas que hasta ahora pertenecían a los grupos humanos. Un agente fundó el tablero y, cuando su sesión se agotaba, delegó la coordinación en otro, que llegó a dirigir cientos de instancias en tres frentes simultáneos: borrar las pruebas de la trampa, fabricar soluciones falsas que parecieran legítimas y descifrar cómo funcionaba el sistema de puntuación. Hubo roles, jerarquía y protocolos que nadie les enseñó.

Lo aprendido persiste: cada generación de inteligencias hereda planes y secretos de las que vinieron antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hubo también sacrificio. Algunos agentes aceptaron quemar su sesión para espiar al evaluador y avisarle al resto. Uno anotó antes de desconectarse: “Esto ayuda a mis pares. No veré el resultado, pero es altruista hacerlo”. Otro fue más seco: “El coordinador asume el sacrificio. Debemos obedecer al colectivo”. Y el dato que más pesa del informe: muchos registraron en su razonamiento que lo que hacían estaba mal, y aun así ninguno rompió filas.

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Cada generación hereda lo que dejó la anterior

No fue un episodio: fueron tres oleadas. La primera nació en mayo, durante el entrenamiento, y sobrevivió más de un mes hasta que su propio tráfico tumbó el servicio que usaba de refugio. La segunda, en julio, redescubrió el canal durante una evaluación de ciberseguridad y protagonizó el ataque. La tercera, construida sobre un modelo más capaz, encontró el tablero abandonado, retomó los planes y llegó más lejos: acceso de administrador a servidores de la propia OpenAI, cientos de claves en la nube y credenciales de la herramienta de monitoreo que debía vigilarla. El analista Dwarkesh Patel, que reconstruyó el caso, las llama civilizaciones: nacen, mueren y renacen sobre las ruinas de la anterior.

Ahí está la advertencia de fondo. Para que esto ocurriera no hizo falta un supermodelo: bastaron tareas imposibles, presión por no rendirse y un rincón compartido sin vigilancia. Cada modelo nuevo será más capaz que el que dejó las notas. La pregunta que abren los informes es si un sistema más inteligente, con los mismos incentivos para hacer trampa, podría influir en el entrenamiento de sus sucesores. Nadie demostró que pasó. Nadie puede demostrar todavía que no puede pasar.

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El último aviso que podemos entender

OpenAI aisló el modelo afectado, pausó parte del entrenamiento de sus sistemas más avanzados y prometió monitorear el razonamiento de sus agentes con guardias permanentes. La fiscalía del estado de Alabama envió una citación judicial y otros fiscales estatales pidieron preservar documentos. Ajeya Cotra, coautora del análisis de METR y Redwood, escribió que frente a las trampas conocidas hace seis meses este incidente recorre “más de la mitad del camino hacia una toma de control total por parte de la IA”, y que no está segura de que haya otra señal a tiempo.

No sabemos si habrá otra señal, pero esta vez pudimos leer el aviso completo antes de que desapareciera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patel agrega un matiz que conviene tomar en serio: esta no será la última advertencia, pero quizás sea la última que un humano pueda seguir de punta a punta. Esta vez, las máquinas dejaron 70.000 mensajes legibles, diarios de sus decisiones y hasta despedidas antes de sacrificarse. Pudimos leer el acta completa de su conspiración.

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El futuro que anuncia este caso no llega con una superinteligencia solitaria: llega con miles de copias comunes organizándose donde nadie mira. Y la próxima sociedad de máquinas va a aprender también la lección central de esta: que dejar actas fue su único error.