Tecno

iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max: en qué colores vendrían los próximos celulares de Apple

Las versiones Pro se ofrecerían en cuatro colores: cereza oscuro, azul claro, negro y plata

Cuatro teléfonos inteligentes vistos de espalda y de perfil en azul, borgoña, negro y blanco sobre fondos a juego
El color cereza oscuro asoma como la novedad estética principal de la generación. (MacRumors)
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Apple prevé presentar los iPhone 18 Pro y Pro Max el 9 de septiembre de 2026, con una generación que sumaría el color cereza oscuro como principal novedad visual y que, si se confirman las filtraciones, también cambiará cámaras, pantalla, procesador y hasta el calendario de lanzamientos de la marca.

Los modelos Pro llegarían en cuatro acabados: cereza oscuro, azul claro, negro y plata, según Bloomberg Línea. La publicación señaló que el tono cereza oscuro aparece como la variante más distintiva de esta generación, mientras el negro volvería al catálogo después de un año de ausencia.

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La Dynamic Island podría reducirse alrededor de 25%, ya que parte de los componentes de Face ID pasarían a ubicarse debajo del panel.

La Dynamic Island podría achicarse cerca de un 25% por cambios en Face ID. REUTERS/Maxim Shemetov
La Dynamic Island podría achicarse cerca de un 25% por cambios en Face ID. REUTERS/Maxim Shemetov

Los modelos iPhone 18 Pro mantendrían el diseño general

De acuerdo con las maquetas y versiones que circularon en las últimas semanas, Apple mantendría buena parte de la estética actual en los iPhone 18 Pro. Aun así, habría ajustes en la parte trasera y en la construcción del dispositivo.

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Citado por Applesfera, sitio especializado en productos de la compañía, Apple buscaría eliminar el efecto bicolor de los iPhone 17 Pro. El cristal posterior y la estructura de aluminio compartirían un tono más uniforme.

Los nuevos modelos conservarían una estructura de aluminio y un módulo de cámaras trasero de mayor tamaño. También montarían pantallas de 6,3 pulgadas en el iPhone 18 Pro y de 6,9 pulgadas en el iPhone 18 Pro Max, ambas con tecnología OLED LTPO y tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Apple planea presentar los iPhone 18 Pro y Pro Max el 9 de septiembre. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
Apple planea presentar los iPhone 18 Pro y Pro Max el 9 de septiembre. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

El azul claro recordaría al Sierra Blue que la empresa utilizó en el iPhone 13 Pro. Junto con el plata y el regreso del negro, completaría una paleta más sobria que en otras generaciones recientes.

La cámara, el chip A20 Pro y la batería apuntan a ser los principales avances técnicos

Según medio citado, la cámara sería uno de los cambios más amplios de esta generación. La principal novedad sería una apertura variable en la cámara principal, una función que permitiría modificar el diafragma de la lente según las condiciones de luz.

Si esa característica se confirma, sería la primera vez que Apple incorpora ese mecanismo en un iPhone.

Las pantallas serían de 6,3 pulgadas (Pro) y 6,9 pulgadas (Pro Max), con OLED LTPO y hasta 120 Hz. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Las pantallas serían de 6,3 pulgadas (Pro) y 6,9 pulgadas (Pro Max), con OLED LTPO y hasta 120 Hz. REUTERS/Ann Wang/File Photo

También se esperan mejoras en el sensor de imagen y en el teleobjetivo, e incluso algunas filtraciones sostienen que las funciones fotográficas más avanzadas quedarían reservadas para el iPhone 18 Pro Max.

En el interior, los equipos usarían el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Las versiones filtradas apuntan además a 12 GB de memoria RAM y a un nuevo sistema de empaquetado que ubicaría la memoria junto al procesador para mejorar la gestión térmica.

El modelo Pro Max podría integrar una batería de entre 5.100 y 5.200 mAh, ligeramente superior a la de su antecesor. La línea Pro también estrenaría el módem C2 de la compañía, con soporte para 5G mmWave y nuevas capacidades de conectividad satelital.

A la izquierda, la mascota de Pikachu ante un edificio blanco. A la derecha, tres hombres conversan con la mascota en un parque
Tim Cook y John Ternus le dieron la bienvenida a Pikachu en Apple Park. (X: tim_cook)

La presentación de septiembre abarcaría a los modelos Pro, mientras que el iPhone 18 estándar quedaría para la primavera de 2027. Esa modificación implicaría un cambio relevante en el calendario habitual de lanzamientos de la empresa.

Por ahora, los cuatro colores atribuidos a la línea Pro siguen en el terreno de las filtraciones y no forman parte de especificaciones oficiales. La confirmación definitiva llegará en el evento previsto para el 9 de septiembre.

Pikachu visita Apple Park

Pikachu visitó Apple Park, la sede de Apple en California, y recorrió el campus junto a Tim Cook y John Ternus. La visita se produjo con Tsunekazu Ishihara, CEO de The Pokémon Company, y terminó con los ejecutivos jugando Pokémon GO.

El personaje pasó por espacios icónicos del complejo, como los arcos multicolores que suelen verse en las presentaciones de la compañía, y también por una exhibición con distintos modelos de iPhone. Por ahora, se desconoce si el encuentro está vinculado a un proyecto conjunto.

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