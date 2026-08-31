A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de más de una década atravesada por graves problemas de salud

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El calendario vuelve a marcar el 31 de agosto y, con esa fecha, regresa también una ausencia que todavía duele. Hace tres años, Silvina Luna murió a los 43 años, después de atravesar durante más de una década un calvario que comenzó con una intervención estética y terminó afectando de manera irreversible su salud. Desde entonces, su nombre quedó asociado no solamente a una historia de dolor, sino también a una lucha sostenida, a una enorme voluntad de vivir y a una personalidad que, incluso en los momentos más difíciles, intentó aferrarse a la esperanza.

Fueron años de padecer las consecuencias de la intervención realizada por Aníbal Lotocki. Las complicaciones derivadas de aquel procedimiento fueron deteriorando progresivamente su organismo y terminaron provocándole graves problemas renales. La actriz y modelo debió someterse durante años a tratamientos de diálisis y atravesó la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó. En ese tiempo, su vida cotidiana quedó atravesada por hospitales, tratamientos, estudios médicos, incertidumbre y una batalla permanente contra un cuerpo que cada vez le imponía nuevos límites.

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Pero detrás de aquella enfermedad había una mujer que seguía queriendo vivir. Y quizás por eso, con el paso del tiempo, algunas de sus últimas declaraciones adquirieron una dimensión todavía más profunda. Silvina sabía que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su existencia, pero también encontraba fuerzas para mirar hacia adelante, para hablar de sus deseos y para aferrarse a aquello que más quería: la vida.

En una de sus últimas entrevistas, realizada por Ángel de Brito, dejó una frase que hoy resulta imposible escuchar sin sentir un nudo en la garganta. Con una mezcla de determinación, fragilidad y una enorme necesidad de seguir adelante, Silvina expresó: “Uno saca el poder de donde pueda para seguir viviendo, a mí me encanta vivir, me gusta la vida ¡Quiero vivir!”.

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Silvina Luna: “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida”

Aquellas palabras pronunciadas cuando todavía estaba dando pelea hoy parecen resumir toda su historia. No había resignación en ellas. Había una mujer intentando encontrar fuerzas donde fuera posible, aun cuando el cansancio, el dolor y la incertidumbre formaban parte de sus días. Silvina quería vivir. Quería seguir estando. Quería recuperar, dentro de lo posible, una vida que durante años había quedado condicionada por las consecuencias de aquella intervención.

En aquella misma conversación también había mostrado la dimensión íntima de su sufrimiento. “Yo intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando… y las transito como puedo”, había confesado. Una frase sencilla, pero brutalmente humana, porque detrás de esas palabras aparecía todo aquello que muchas veces no se veía en las fotografías, en los escenarios, en los programas de televisión o en las apariciones públicas: el miedo, el cansancio, la incertidumbre y la necesidad de continuar aun cuando no siempre resultaba sencillo encontrar cómo hacerlo.

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A tres años de su muerte, esas declaraciones adquieren otro significado. Las palabras que alguna vez fueron pronunciadas en medio de una enfermedad hoy funcionan casi como un testimonio de su manera de enfrentar la vida. Y vuelven a generar escalofríos entre quienes la conocieron, quienes trabajaron con ella, quienes compartieron una amistad y también entre las miles de personas que la acompañaron desde sus primeros pasos en la televisión.

Por eso su muerte produjo un impacto que fue mucho más allá de la televisión. Su partida generó dolor entre compañeros, amigos y colegas, pero también entre miles de personas que habían seguido su recorrido durante más de dos décadas y que sintieron que se iba alguien a quien habían visto crecer, transformarse y luchar. Y cada aniversario vuelve a abrir esa herida.

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El actor Gustavo Conti publica una fotografía junto a Silvina Luna para recordarla a tres años de su fallecimiento.

En este tercer aniversario, las redes sociales volvieron a convertirse en un espacio para recordarla. Allí aparecieron fotografías, videos, recuerdos y mensajes de quienes compartieron con ella diferentes momentos de su vida. Entre ellos estuvo Gustavo Conti, uno de sus grandes amigos desde los tiempos de Gran Hermano, aquel programa que marcó un antes y un después en la vida de ambos.

Conti eligió recordarla desde la intimidad, desde el afecto y desde esa amistad que había nacido frente a las cámaras pero que continuó mucho después de que terminara el reality. “Hoy 3 años ya gordita hermosa… El tiempo pasa, tan rápido …pero nunca te fuiste, todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre. Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros”, escribió.

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“¡Quiero vivir!”. Una de las últimas frases públicas de Silvina Luna hoy adquiere una dimensión especialmente conmovedora

El mensaje continuó con una declaración que permite comprender cuánto significaba Silvina para él: “Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común.. hoy deseo de que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina”.

También Leo García decidió dedicarle unas palabras. Para el músico, esta fecha tiene además una particularidad: el 31 de agosto es su cumpleaños. Sin embargo, en medio de las felicitaciones que recibe cada año, quiso detenerse para recordar a Silvina, una persona con la que compartió una etapa de su vida y a quien conservó en un lugar especial de su memoria.

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El músico Leo García dedica un mensaje en redes sociales a la memoria de Silvina Luna acompañado de una fotografía de la modelo.

“Hoy lunes 31 de agosto es mi cumpleaños, entre tanta gente más, pero también quiero recordar el aniversario de una persona que adoro porque tuve el honor de conocerla y pasar un tiempo juntos, Silvina Luna”, escribió.

Y agregó: “Una persona inolvidable de amor puro con un desenfado total, sentí que me hablaba desde el corazón siempre”.

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A tres años de su partida, Silvina permanece allí: en la memoria de quienes la conocieron y en la de quienes, sin haber compartido nunca una mesa con ella, sintieron que de algún modo formaba parte de sus vidas. Y quizá esa sea una de las formas más profundas de permanecer.

El tiempo pasó. Tres años ya. Pero para quienes la quisieron, Silvina Luna nunca se fue del todo.

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