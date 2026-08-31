La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano: Generación Dorada al hablar de la falta de afecto de Claudio Caniggia y Mariana Nannis (Video: Gran Hermano, Telefe)

Guardar

Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano: Generación Dorada y abrió una herida que cargaba desde la infancia: la ausencia de afecto de sus padres, Claudio Caniggia y Mariana Nannis, y el miedo profundo que esa historia le genera al pensar en la maternidad. Lo hizo en dos momentos distintos de la noche: primero en una charla grupal con sus compañeros, y luego en una conversación más íntima en el dormitorio, de la que se retiró antes de terminar para irse a llorar sola a la cama.

“Me tocó una familia muy complicada”, dijo la mediática con una tristeza que contrastó con la imagen extrovertida y desenfadada que suele proyectar. La frase abrió paso a una serie de confesiones sobre su crianza, su dificultad para expresar afecto y las herramientas que hoy busca para procesar lo que vivió. Charlotte explicó que aprendió a aceptar a sus padres tal como son, aunque esa aceptación no llegó sin dolor. Su propósito de vida, dijo, es aprender a amar: “Aprender a amarlos tal cual son y aceptarlos como son conmigo”.

PUBLICIDAD

La ausencia de gestos afectivos fue el eje de sus palabras. “Mis papás no son muy demostrativos conmigo. Así como me crié, me cuesta el afecto”, contó, y fue más lejos al precisar que nunca escuchó de boca de su madre una frase de reconocimiento. “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore y me diga: ‘Hija, estoy orgullosa de vos, te amo’. Nunca en la vida mi mamá me diría algo así. Tampoco lo espero porque sé que no me lo va a decir y mi papá tampoco”, expresó. Esa carencia, agregó, explica por qué tiende a levantar una pared con las personas que la rodean.

La participante afirmó que sus padres no son demostrativos y que nunca escuchó de Mariana Nannis ni de Claudio Caniggia una expresión de orgullo o amor

Esa dificultad para conectar afectivamente también tiene consecuencias concretas dentro de la casa. Charlotte contó que le cuesta ser cariñosa en general, con excepción de su pareja y su hermano Alex Caniggia, y que eso explica su reacción durante los “Congelados”, el segmento del reality en el que los participantes reciben abrazos y muestras de cariño de sus seres queridos. “Por eso no puedo emocionarme ni llorar en los Congelados”, dijo, porque ese tipo de demostración es algo que nunca experimentó en su propia familia.

PUBLICIDAD

El peso de esa historia familiar la llevó a recurrir a las constelaciones familiares como herramienta de trabajo personal. “Venimos a sanar”, afirmó, en referencia a la idea de que ciertas dinámicas emocionales se transmiten de generación en generación. “Todo el tiempo tengo que sanarlos, a toda mi p... familia”, lanzó con una mezcla de frustración y resignación. Martín Rodríguez le planteó que quizás su misión en esta vida sea romper el ciclo, y Tomy Riguera sumó: “Tal vez eso lo sanás dándole a tu futuro hijo o hija lo que tus padres no te dieron”. Charlotte asintió, aunque sin terminar de convencerse del todo.

Uno de los momentos de mayor tensión emocional llegó cuando habló del miedo que le genera la posibilidad de ser madre. “Me da tanto miedo ser madre, no sé”, confesó. Yanina Zilli la contuvo y le dijo que iba a ser “una gran madre, amorosa”. Charlotte recibió el gesto con incomodidad visible, sin terminar de creer en esa posibilidad. En ese mismo intercambio grupal mencionó a su hermano Alex como un referente cercano: lo describió como “rebuen padre” con su hija Venezia, fruto de su relación con Melody Luz, y señaló que ese vínculo le demuestra que el ciclo puede romperse.

PUBLICIDAD

En Gran Hermano, Charlotte Caniggia confesó que le da miedo ser madre, aunque puso como ejemplo a Alex Caniggia por su vínculo con Venezia (Instagram)

La conversación tuvo un segundo capítulo en el dormitorio, donde Charlotte continuó hablando junto a Yipio y Titi Tcherkaski. Fue allí donde Yipio le hizo una pregunta que la dejó sin palabras: si ella alguna vez le dijo “te amo” a su madre. “No”, respondió Charlotte sin dudar. “¿Y nunca probaste con decirle?”, insistió Yipio, con la idea de que ese gesto podría abrir algo en Nannis. “No lo va a hacer”, cortó Charlotte, y se retiró de la conversación. Una vez que se fue, Yipio y Titi se quedaron solas comentando lo que acababan de escuchar. “Los padres de ella son de otro planeta”, dijo la uruguaya.

Más tarde, la influencer se fue a la cama y, según se vio en pantalla, lloró en silencio a solas, lejos de las cámaras y de sus compañeros, en el único espacio donde no tuvo que sostener ninguna conversación sobre lo que siente.

PUBLICIDAD