Indagarán hoy al cantante Callejero Fino por tenencia ilegal de arma de guerra: la preocupación de su abogado

El momento de la detención del cantante de RKT

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El cantante Callejero Fino será indagado poco antes del mediodía de este lunes tras ser detenido ayer en la zona de Tigre, confirmaron fuentes judiciales a Infobae. El delito: en principio, tenencia ilegal de arma de guerra, con una causa a cargo de la UFI Benavidez, con el fiscal Cosme Iribarren.

El referente del género RKT -figura de programas como Bake Off Famosos, que acumuló más de 125 millones de vistas en YouTube con su hit “🇦🇷PA TRA RKT🇦🇷“- fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense le cortó el paso.

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Tras identificar a Callejero Fino -con su verdadero nombre, Simón Natanael Alvarenga- y a un joven de 27 años oriundo de Derqui que viajaba como su acompañante, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

“Me quiero matar”, dijo el cantante a los policías que lo detuvieron, tras asegurar que se dirigía al cumpleaños de J Rei, novio de su colega María Becerra. Así, pasó la noche en la Comisaria 4°, sin incidentes. No se espera un operativo de traslado hacia la fiscalía: la UFI Benavidez queda a pocos metros de la comisaría.

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La preocupación de su abogado

El letrado Ignacio Barrios viajaba hoy lunes por la mañana hacia Benavidez para constituirse como defensor de Callejero Fino. En el camino, Barrios expresó ciertas dudas en su diálogo con Infobae, de cara a los antecedentes de Alvarenga. Cuando tenía 20 años, el cantante fue condenado a seis años de prisión por un robo.

“La camioneta es de él. La falta de patente, en todo caso, es una infracción. El tema aquí es el arma. Ya cumplió una condena. Hay que ver cómo influye esta condena previa para que el fiscal analice si pide la detención o no”, afirmó Barrios: “El arma estaba con la numeración limada. El fiscal podría cuestionar quién la limó”.

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El arresto, en todo caso, llega en un momento inoportuno para Callejero Fino. Este mes, el cantante planeaba dar uno de los principales shows de su calendario, programado para el sábado 24 en el complejo C. Art Media de Chacarita.

Callejero Fino junto a Wanda Nara en "Bake Off Famosos"

En principio, Alvarenga sería indagado por tenencia ilegal de arma de guerra, un delito excarcelable con una pena mínima de dos años de prisión: el sumario policial se inició bajo esa calificación.

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Sin embargo, el fiscal Iribarren podría elevar la calificación a portación ilegal, llevar la Glock .40 en un lugar público o de acceso público. El arma estaba cargada y lista para disparar, con una docena de balas en el cargador. La pena mínima, en este caso, es superior, tres años, pero también es excarcelable.

Así y todo, la condena previa es un factor que complica los cálculos, en una situación que será definida en las próximas horas. El robo por el que Alvarenga fue condenado, también, fue a mano armada. Esto también podría ser considerado.

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La Glock .40 con el número limado en la corredera

El comunicado de su productora

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.