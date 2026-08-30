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Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

Esta postura parte de la premisa de que existen ocupaciones cuyo valor reside en el componente humano, más allá de la mera productividad

Gates sugiere que las empresas que sustituyan mano de obra humana por IA deberían contribuir más al financiamiento de la red de seguridad social. Europa Press
Gates sugiere que las empresas que sustituyan mano de obra humana por IA deberían contribuir más al financiamiento de la red de seguridad social. Europa Press
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Bill Gates ha manifestado una postura clara sobre el papel de la inteligencia artificial en la sociedad, advirtiendo que la IA no debería liderar sectores como la educación, la sanidad ni reemplazar los procesos de jurado, incluso si la tecnología supera en eficiencia y costo a los humanos en estas áreas.

Según Gates, ciertas tareas deben permanecer reservadas exclusivamente para las personas, a fin de preservar la calidad humana y evitar riesgos de injusticia social en la transición hacia una economía automatizada.

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Bill Gates y la defensa de trabajos reservados para humanos frente a la IA

En su ensayo titulado “The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical”, publicado el 26 de agosto de 2026, Bill Gates introduce el concepto “Human Reserved”. Bajo este dominio, propone que al menos el 40% de los empleos actuales deben mantenerse exclusivamente en manos humanas, sin importar que la inteligencia artificial pueda desempeñarlos con más eficiencia o menor coste.

Según Gates, ciertas tareas deben permanecer reservadas exclusivamente para las personas.
Según Gates, ciertas tareas deben permanecer reservadas exclusivamente para las personas.

Esta postura parte de la premisa de que existen ocupaciones cuyo valor reside en el componente humano, más allá de la mera productividad.

Gates argumenta que sectores como la educación, la sanidad y la administración de justicia no deberían ser automatizados por completo. Considera que, aunque la tecnología avance y sea capaz de igualar o superar las competencias humanas, hay dimensiones del trato personal, la empatía y la comprensión que no pueden replicar los sistemas artificiales.

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En palabras del propio Gates: “El desafío es monumental. Incluso bajo las mejores circunstancias, la transición a la nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos en la historia humana”.

Gates argumenta que sectores como la educación, la sanidad y la administración de justicia no deberían ser automatizados por completo. REUTERS/Denis Balibouse
Gates argumenta que sectores como la educación, la sanidad y la administración de justicia no deberían ser automatizados por completo. REUTERS/Denis Balibouse

El fundador de Microsoft advierte sobre el riesgo de no prepararse adecuadamente para este cambio, que podría convertirse en una de las mayores fuentes de desigualdad de la historia reciente. El magnate sostiene que “en términos de igualdad, la IA será o el mayor igualador jamás inventado, o la peor fuente de injusticia”.

Propuesta de impuestos a la inteligencia artificial y protección del empleo

Una de las recomendaciones de Gates para enfrentar este panorama es la creación de un sistema impositivo específico para la inteligencia artificial y la robótica. Sugiere que las empresas que sustituyan mano de obra humana por IA, especialmente aquellas que utilicen tokens o resultados automatizados, deberían contribuir más al financiamiento de la red de seguridad social.

Este impuesto busca compensar el impacto negativo que podría tener la automatización masiva sobre el empleo y los ingresos de amplios sectores de la población.

Según Gates, la delimitación de las tareas reservadas para humanos no será homogénea en todos los países. REUTERS/Tingshu Wang
Según Gates, la delimitación de las tareas reservadas para humanos no será homogénea en todos los países. REUTERS/Tingshu Wang

El magnate plantea que la transición tecnológica no debería dejar desamparados a quienes no puedan adaptarse con facilidad a nuevos trabajos. En su análisis, la automatización de ciertas áreas podría dejar sin alternativas laborales a personas con trayectorias largas en sectores como la construcción o la atención al cliente.

El filántropo ejemplifica esta situación al señalar que “no se le puede decir a una persona de 55 años que ha trabajado en la construcción toda su vida, que tiene que trabajar en una residencia de ancianos y esperar que lo encuentre gratificante”.

Cuáles son las áreas humanas irremplazables, según Bill Gates

Gates apoya la idea de reservar determinadas funciones para los humanos, no solo por motivos éticos sino también prácticos y emocionales. Relata cómo los cuidados recibidos por su padre, enfermo de Alzheimer, fueron “irreemplazablemente humanos”. Describe que, en los últimos años de vida de su padre, los cuidadores remunerados comprendían sus necesidades incluso cuando él no podía expresarlas verbalmente.

El magnate plantea que la transición tecnológica no debería dejar desamparados a quienes no puedan adaptarse con facilidad a nuevos trabajos. REUTERS/Denis Balibouse
El magnate plantea que la transición tecnológica no debería dejar desamparados a quienes no puedan adaptarse con facilidad a nuevos trabajos. REUTERS/Denis Balibouse

“Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos a ese increíble grupo de profesionales. La atención que le brindaron a mi padre fue insustituiblemente humana. Ningún robot podría ni debería haberlo hecho”, contó el empresario.

El razonamiento se extiende al ámbito educativo y a la atención en salud mental. Gates prevé que en estas áreas la relación será mixta: un ser humano liderará el proceso y utilizará la tecnología como apoyo para mejorar el alcance y la eficacia del servicio, pero sin dejar de lado el contacto personal.

Considera que el toque humano es esencial para comunicar noticias delicadas, como el diagnóstico de una enfermedad incurable, por mucho que la IA sea técnicamente capaz de hacerlo.

El magnate sostiene que “en términos de igualdad, la IA será o el mayor igualador jamás inventado, o la peor fuente de injusticia”. REUTERS/Caitlin Ochs
El magnate sostiene que “en términos de igualdad, la IA será o el mayor igualador jamás inventado, o la peor fuente de injusticia”. REUTERS/Caitlin Ochs

Según Gates, la delimitación de las tareas reservadas para humanos no será homogénea en todos los países. Señala que las normas variarán dependiendo de las circunstancias demográficas y culturales de cada sociedad.

Por ejemplo, países con una población envejecida y escasez de jóvenes, como Japón, podrían optar por robots cuidadores, mientras que otros insistirán en el trato humano para tareas sensibles.

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