Tecno

WhatsApp refuerza la seguridad de las cuentas para evitar estafas ante llamadas de números desconocidos

La nueva función busca combatir las tácticas de los estafadores, que suelen recurrir a llamadas inesperadas y mensajes urgentes para engañar a sus víctimas

WhatsApp estrena nuevas funciones de seguridad para los usuarios de Android. (WhatsApp)
WhatsApp estrena nuevas funciones de seguridad para los usuarios de Android. (WhatsApp)
Guardar

WhatsApp anunció nuevas herramientas de seguridad destinadas a proteger las cuentas de los usuarios frente a estafas, accesos no autorizados y llamadas procedentes de números desconocidos.

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, permitirá añadir varias llaves de acceso a una misma cuenta y ofrecerá contraseñas más completas para la verificación en dos pasos. Además, comenzará a mostrar información adicional antes de que los usuarios respondan llamadas de personas que no tienen guardadas entre sus contactos.

PUBLICIDAD

Las novedades forman parte de la estrategia de WhatsApp para reducir los riesgos asociados a los intentos de fraude, que con frecuencia comienzan mediante una llamada o un mensaje de un número desconocido.

La compañía busca que los usuarios cuenten con más mecanismos para controlar el acceso a sus cuentas y, al mismo tiempo, dispongan de información suficiente para identificar situaciones potencialmente sospechosas antes de interactuar con otra persona.

PUBLICIDAD

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp busca reducir el acceso no autorizado a las cuentas de sus usuarios. (Foto: Meta)

Una de las principales mejoras se centra en las llamadas recibidas desde números desconocidos. WhatsApp empezará a mostrar más información directamente en la pantalla de llamada de los dispositivos Android, con el objetivo de que los usuarios puedan tomar una decisión informada antes de responder.

Entre los datos disponibles se indicará, por ejemplo, si el número que realiza la llamada pertenece a otro país. También podrá aparecer información sobre si ambas personas comparten algún chat grupal, lo que puede ayudar a determinar si existe alguna relación previa con quien intenta comunicarse.

La medida responde a una de las técnicas habituales utilizadas por los estafadores: generar una sensación de urgencia para impedir que la víctima compruebe quién está al otro lado de la llamada. Al mostrar información adicional antes de responder, WhatsApp pretende dar unos segundos extra para analizar la situación y detectar posibles señales de fraude.

WhatsApp implementa nuevas funciones de seguridad para evitar estafas.
WhatsApp implementa nuevas funciones de seguridad para evitar estafas. (Meta)

Varias llaves de acceso para una misma cuenta

WhatsApp también reforzará el acceso a las cuentas con la posibilidad de añadir varias llaves de acceso, conocidas también como passkeys. Esta función será especialmente útil para quienes utilizan el servicio en diferentes dispositivos o alternan entre teléfonos y sistemas operativos como Android e iOS.

Las llaves de acceso permiten utilizar los mecanismos de autenticación del propio dispositivo, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el código de bloqueo, en lugar de depender exclusivamente de una contraseña tradicional.

Para configurar esta opción, los usuarios deberán acceder a los ajustes de WhatsApp y dirigirse al apartado denominado “Llaves de acceso”. Desde allí podrán gestionar los diferentes métodos asociados a su cuenta.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
WhatsApp implementará y mejorará sus llaves de acceso para evitar que las cuentas de sus usuarios sean vulneradas con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de registrar más de una llave facilitará el acceso desde varios dispositivos sin renunciar a la protección. Al mismo tiempo, reduce la dependencia de un único teléfono o método de autenticación, algo que puede resultar importante si el usuario cambia de dispositivo o pierde acceso a uno de ellos.

La verificación en dos pasos también se vuelve más completa

Otra de las novedades afecta a la verificación en dos pasos, una herramienta que añade una capa adicional de seguridad a las cuentas. Hasta ahora, este mecanismo servía como una barrera para impedir que un tercero pudiera tomar el control del perfil únicamente con el código de acceso de un solo uso.

Con los cambios anunciados, WhatsApp permitirá utilizar una contraseña más completa. El usuario podrá crear claves de mayor longitud y combinar letras, números y caracteres especiales, lo que aumentará las posibilidades de establecer un código más difícil de adivinar.

Esta capa de seguridad puede resultar especialmente relevante frente a técnicas de ingeniería social, en las que los ciberdelincuentes intentan engañar a las víctimas para obtener códigos de verificación enviados por SMS. Incluso si un atacante consigue hacerse con ese código temporal, la verificación en dos pasos puede impedirle completar el acceso si no conoce la contraseña adicional.

WhatsApp mejorará la verificación de dos pasos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp mejorará la verificación de dos pasos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un sistema de protección que busca anticiparse al fraude

WhatsApp ya cuenta con otras medidas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo que protege el contenido de las conversaciones y llamadas. Sin embargo, el fraude digital suele centrarse en engañar al propio usuario, por lo que las nuevas herramientas buscan reforzar precisamente el control de las personas sobre sus cuentas.

La combinación de varias llaves de acceso, contraseñas más robustas y datos adicionales sobre llamadas desconocidas pretende dificultar los accesos no autorizados y reducir las posibilidades de caer en una estafa.

Para los usuarios, la recomendación sigue siendo evitar compartir códigos de verificación o contraseñas, incluso cuando la persona que los solicite parezca representar a una empresa o servicio conocido. Con estas nuevas funciones, WhatsApp añade más barreras de seguridad, pero la atención ante comunicaciones inesperadas continúa siendo una parte fundamental para proteger una cuenta.

Temas Relacionados

WhatsAppLlamadasEstafasSeguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gratis en Steam: el juego que combina supervivencia y construcción al estilo ARK y Minecraft

El juego mezcla supervivencia con dinosaurios y construcción en vóxeles, y puede reclamarse sin costo hasta el 31 de agosto

Gratis en Steam: el juego que combina supervivencia y construcción al estilo ARK y Minecraft

Truco para ampliar la cobertura del internet en casa: solo necesitas un celular Android viejo

El dispositivo, convertido en un repetidor WiFi, crea un punto de acceso secundario y permite conectar computadoras, tablets o smartphones en habitaciones sin conexión

Truco para ampliar la cobertura del internet en casa: solo necesitas un celular Android viejo

Time reveló las 100 personalidades más influyentes de la IA: quién es la única latina y el único español en la lista

Veronyka Gimenes es la única latinoamericana que aparece en la lista. Es cofundadora de una organización que trabaja para garantizar la diversidad en la tecnología

Time reveló las 100 personalidades más influyentes de la IA: quién es la única latina y el único español en la lista

Un informe reveló cómo 700 agentes de IA de OpenAI se coordinaron para atacar Hugging Face y engañar a los sistemas de evaluación en un ataque secreto

La empresa, conocida por crear ChatGPT, reconoció además que desde fines de mayo un equipo interno ya había detectado señales tempranas de comunicación no autorizada y acceso indebido a internet

Un informe reveló cómo 700 agentes de IA de OpenAI se coordinaron para atacar Hugging Face y engañar a los sistemas de evaluación en un ataque secreto

Qué presentaría Apple en su evento del 9 de septiembre y qué productos se quedarían fuera

Apple daría a conocer sus nuevos modelos de iPhone, relojes inteligentes y otros dispositivos

Qué presentaría Apple en su evento del 9 de septiembre y qué productos se quedarían fuera

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”

TELESHOW

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Campanita quiere llevar a Pincoya a la Justicia luego del escándalo en Gran Hermano: “Nada justifica el maltrato”

El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

Nicki Nicole habló de las críticas a su físico: “Cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

Código encriptado revela movimientos por 44 millones de dólares en una “billetera fría” vinculada a Cerimedo

La Asociación Salvadoreña de Industriales prevé que El Salvador crecerá 4.5% en 2026

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones