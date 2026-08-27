WhatsApp refuerza la seguridad de las cuentas para evitar estafas ante llamadas de números desconocidos

WhatsApp estrena nuevas funciones de seguridad para los usuarios de Android. (WhatsApp)

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WhatsApp anunció nuevas herramientas de seguridad destinadas a proteger las cuentas de los usuarios frente a estafas, accesos no autorizados y llamadas procedentes de números desconocidos.

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, permitirá añadir varias llaves de acceso a una misma cuenta y ofrecerá contraseñas más completas para la verificación en dos pasos. Además, comenzará a mostrar información adicional antes de que los usuarios respondan llamadas de personas que no tienen guardadas entre sus contactos.

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Las novedades forman parte de la estrategia de WhatsApp para reducir los riesgos asociados a los intentos de fraude, que con frecuencia comienzan mediante una llamada o un mensaje de un número desconocido.

La compañía busca que los usuarios cuenten con más mecanismos para controlar el acceso a sus cuentas y, al mismo tiempo, dispongan de información suficiente para identificar situaciones potencialmente sospechosas antes de interactuar con otra persona.

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WhatsApp busca reducir el acceso no autorizado a las cuentas de sus usuarios. (Foto: Meta)

Una de las principales mejoras se centra en las llamadas recibidas desde números desconocidos. WhatsApp empezará a mostrar más información directamente en la pantalla de llamada de los dispositivos Android, con el objetivo de que los usuarios puedan tomar una decisión informada antes de responder.

Entre los datos disponibles se indicará, por ejemplo, si el número que realiza la llamada pertenece a otro país. También podrá aparecer información sobre si ambas personas comparten algún chat grupal, lo que puede ayudar a determinar si existe alguna relación previa con quien intenta comunicarse.

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La medida responde a una de las técnicas habituales utilizadas por los estafadores: generar una sensación de urgencia para impedir que la víctima compruebe quién está al otro lado de la llamada. Al mostrar información adicional antes de responder, WhatsApp pretende dar unos segundos extra para analizar la situación y detectar posibles señales de fraude.

WhatsApp implementa nuevas funciones de seguridad para evitar estafas. (Meta)

Varias llaves de acceso para una misma cuenta

WhatsApp también reforzará el acceso a las cuentas con la posibilidad de añadir varias llaves de acceso, conocidas también como passkeys. Esta función será especialmente útil para quienes utilizan el servicio en diferentes dispositivos o alternan entre teléfonos y sistemas operativos como Android e iOS.

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Las llaves de acceso permiten utilizar los mecanismos de autenticación del propio dispositivo, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el código de bloqueo, en lugar de depender exclusivamente de una contraseña tradicional.

Para configurar esta opción, los usuarios deberán acceder a los ajustes de WhatsApp y dirigirse al apartado denominado “Llaves de acceso”. Desde allí podrán gestionar los diferentes métodos asociados a su cuenta.

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WhatsApp implementará y mejorará sus llaves de acceso para evitar que las cuentas de sus usuarios sean vulneradas con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de registrar más de una llave facilitará el acceso desde varios dispositivos sin renunciar a la protección. Al mismo tiempo, reduce la dependencia de un único teléfono o método de autenticación, algo que puede resultar importante si el usuario cambia de dispositivo o pierde acceso a uno de ellos.

La verificación en dos pasos también se vuelve más completa

Otra de las novedades afecta a la verificación en dos pasos, una herramienta que añade una capa adicional de seguridad a las cuentas. Hasta ahora, este mecanismo servía como una barrera para impedir que un tercero pudiera tomar el control del perfil únicamente con el código de acceso de un solo uso.

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Con los cambios anunciados, WhatsApp permitirá utilizar una contraseña más completa. El usuario podrá crear claves de mayor longitud y combinar letras, números y caracteres especiales, lo que aumentará las posibilidades de establecer un código más difícil de adivinar.

Esta capa de seguridad puede resultar especialmente relevante frente a técnicas de ingeniería social, en las que los ciberdelincuentes intentan engañar a las víctimas para obtener códigos de verificación enviados por SMS. Incluso si un atacante consigue hacerse con ese código temporal, la verificación en dos pasos puede impedirle completar el acceso si no conoce la contraseña adicional.

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WhatsApp mejorará la verificación de dos pasos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un sistema de protección que busca anticiparse al fraude

WhatsApp ya cuenta con otras medidas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo que protege el contenido de las conversaciones y llamadas. Sin embargo, el fraude digital suele centrarse en engañar al propio usuario, por lo que las nuevas herramientas buscan reforzar precisamente el control de las personas sobre sus cuentas.

La combinación de varias llaves de acceso, contraseñas más robustas y datos adicionales sobre llamadas desconocidas pretende dificultar los accesos no autorizados y reducir las posibilidades de caer en una estafa.

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Para los usuarios, la recomendación sigue siendo evitar compartir códigos de verificación o contraseñas, incluso cuando la persona que los solicite parezca representar a una empresa o servicio conocido. Con estas nuevas funciones, WhatsApp añade más barreras de seguridad, pero la atención ante comunicaciones inesperadas continúa siendo una parte fundamental para proteger una cuenta.